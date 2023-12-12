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Цыгане могут исчезнуть. Так ли это?

Цыгане могут исчезнуть. Так ли это?

Автор:
12 декабря 2023 12:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: интересно   люди   нация   факты   фото   цыгане   
1911
16

Отношение к цыганам на протяжении всей их многовековой истории всегда было весьма неоднозначным. Окружающие откровенно не понимали, как следует относится к свободолюбивому, вольному народу, игнорирующему все существующие нормы и правила и не желающему вести оседлый образ жизни.

А ведь это шло в разрез с пониманием людей о том, какой должна быть полноценная жизнь! И в то время, пока другие народы осваивали новые территории, строили города и формировали государства, цыгане продолжали колесить по миру в поисках очередной стоянки... и, как всегда, временной.

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Кроме того, многие ошибочно называли цыган "нацией без истории", полагая, что у кочевого народа априори не может быть ни родины, ни корней.

Это спорное утверждение хотя бы потому, что сегодня преобладает теория, согласно которой цыгане являются давними потомками индийцев, относящихся к касте "неприкасаемых", которые в своё время зарабатывали себе на хлеб, устраивая уличные представления с танцами и фокусами.

Да и в целом идея о том, что цыгане могли быть выходцами из Индии, не является такой уж невероятной, учитывая тот факт, что Индия всегда была связана с европейской и исламской цивилизацией торговыми отношениями. Индийский народ много путешествовал и успел побывать на Ближнем Востоке, в Вавилоне, а также за его пределами во времена древней Персидской империи. А там и до Европы рукой подать...

Более того, внешность, язык и обычаи цыганского народа были схожи с традициями жителей Северной Индии, что еще больше подтверждало эту теорию. Однако самым убедительным доказательством, по моему мнению, является наличием собственных традиции цыганского народа, которые, как они утверждают, хоть и уходят корнями в Индию, в большинстве своём имеют вполне определённый, отличный от других народов, цыганский колорит. И с этим, конечно, не поспоришь...

Но мы отвлеклись. Сегодня, к слову, отношение к цыганам, живущим в больших городах, поменялось незначительно. Среди современных граждан находятся как сторонники, так и противники цыганской культуры. Для одних цыгане являются мощными раздражителями, безработными лентяями, которые только и умеют, что воровать, пить и рожать детей.

Для других же, цыгане - это, прежде всего, носители уникальной и единственной в своём роде культуры. Не зря же цыганские музыкальные коллективы и сольные исполнители собирают полные залы! Что-то есть в их песнях и танцах... Что-то такое, что заставляет сердце биться чаще, а ноги - пускаться в пляс! Да и от цыганских страстей из книг и фильмов в буквальном смысле мурашки по коже...

Однако далеко не отношение рядового обывателя грозит цыганам исчезновением. Всему виной - современная действительность, вынуждающая кочевой народ, волей-неволей, подчиниться её правилам. К слову, до определённого момента цыгане оставались чуть ли не единственным народом, которому удавалось сохранять свои традиции и обычаи в первозданном виде - такими, какими им завещали их предки. И кочевой образ жизни тому подтверждение.

Кроме того, в цыганских общинах всегда соблюдалась определенная иерархия, а в семьях - четкое разделение прав и обязанностей. Мужчина - всегда главный, женщина- за его спиной. Она отвечала за домашний очаг и, по факту, не имела права голоса при решении даже семейных вопросов. Её роль - рожать и воспитывать детей, заниматься домом и обслуживать своего мужа и его родственников.

Однако в современном мире многое изменилось, и это признают сами цыгане. Цивилизация берет свое, и цыганский народ становится более современным. Так, к примеру, права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70% на 30%, то есть у цыганок стало больше именно прав, а не обязанностей. Юные цыганки в одежде все чаще отдают предпочтение брюкам и джинсам, да и в целом стараются одеваться модно. Им разрешается это делать только до замужества, а после бракосочетания они обязательно должны носить платок, длинную юбку и делать прическу, соответствующую замужней женщине.

Возраст вступления в брак у современных цыган также изменился. Теперь цыганские девушки могут смело "гулять" до 17-18 лет, хотя в прежние времена такое даже представить было сложно. Более того, современные цыгане все чаще сами выбирают себе спутников жизни не из "своих", то есть действуют по велению сердца и здравого смысла, а не в соответствии с многолетними традициями.

И подобное отношение у современных молодых цыган наблюдается чуть ли не во всех сферах жизни. Они все чаще делают выбор в пользу образования и карьеры, не стремятся слишком рано вступать в браки и заводить детей, а традиции, хоть и чтят, но больше формально - потому что так нужно. Основными хранителями цыганской культуры и быта является старшее поколение, не сумевшее «прогнуться под изменчивый мир» и продолжают жить привычными цыганским ценностями, доставшимися им от предков.

Эксперты утверждают, что возникновение подобного интереса и ориентирование молодых цыган на реалии современного мира - процесс естественный. Для человека, вне зависимости от его национальности и воспитания, нормально стремиться к развитию и получению новых знаний. И это вовсе не означает, что при этом необходимо забывать свои корни, историю и традиции своего народа. Можно ведь и совмещать...

А вот сами цыгане, и в основном, конечно же, старшее поколение настроено более скептически. Многие главы общин и вовсе уверены, что такими темпами цыгане в принципе могут исчезнуть как нация, раз уже сегодня большой популярностью у молодежи пользуются смешанные браки и уход от традиционных цыганских ценностей.

Сложно сказать, насколько эти опасения обоснованы. В конце концов, все может быть.... Однако лично мне кажется, цыганскому народу едва ли стоит опасаться исчезновения. Вероятно, их нравы и быт все же претерпят определённые изменения, продиктованные современной жизнью... уже претерпевают... Однако цыгане все равно останутся цыганами, со всеми вытекающими последствиями...

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Метки: интересно   люди   нация   факты   фото   цыгане   
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38  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Я заметил, что к цыганам лучше всего относятся там, где их нет. Я же живу напротив крупной церкви и часто вынужден проходить мимо. И все как одна с детьми, золотыми зубами и иными атрибутами требуют деньги. Хотя я считал, что милостыню обычно просят.
Но это конечно личное впечатление. Я обычный человек со своими стереотипами.
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668
Ринат Фамутдинов Минуту назад
Работал в Доме культуры и был кинозал... Если индийский фильм. то у кинозала полный кассовый сбор, ну и меня было тоже неплохо... игровые автоматы. там цыганят была масса, но был всегда к них старший и был порядок... Но смотреть приходилось в 4-е глаза!!!
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16k
Kucher 4 минуты назад
"Цыганские ценности, доставшиеся от предков" - воровать, попрошайничать, мошенничать, торговать наркотой и оружием... Это было очень краткое перечисление "цыганских ценностей".
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3k
grigorenko vladislav 6 минут назад
"...свободолюбивому, вольному народу..."??? Это вы про кого? Про лживых эгоистов, считающих всех не цыган дерьмом? Это про тех, у которых норма - презирать, унижать и обманывать слабого и пресмыкаться перед тем, кто сильнее? Песни, танцы и фильмы Кустурицы - это лишь та сторона цыганской жизни, которую они с готовностью показывают миру, но далеко не она определяет их культуру. По сути своей их мировоззрение ничем не отличается от самого примитивного нацизма. При этом они громче всех кричат о том, как их притесняют, и требуют всё от всех, никогда не собираясь давать никому ничего.
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17k
Сергей 9 минут назад
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18k
banzai7 18 минут назад
А кто из вас будет переживать, если тараканы исчезнут?
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15k
Ivan 19 минут назад
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479
sniperok 20 минут назад
ё баные цыгане
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
В старину цыгане были кочующими ворами и конокрадами.
Современные цыгане - это оседлые воры и наркоторговцы.
Это же совсем другое...
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49
Znoy Полчаса назад
Если эти паразиты на теле общества исчезнут ни кто плакать не будет.
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778
Михаил 37 минут назад
Зашел прочитать хорошую новость, а нет... гон...
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2k
Ловите наркомана! 40 минут назад
Слезы текут...
То ли от горя, то ли от счастья, не пойму
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86k
Доктор Джонс 41 минуту назад
А давайте цыганам всего мира создадим государство, выделим землю, скажем, где-нибудь в Антарктиде...
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49
Znoy Доктор Джонс 36 минут назад
Пингвины то что тебе плохого сделали?
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362
Шэльмавье фон Шольценко thrashbox 8 минут назад
В СШП неплохо бы отправить, обновить генофонд так сказать.
Там им резервацию в пустыни выделят ....
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278
unclejohn 44 минуты назад
Никуда они не исчезнут, если только не начать применять газовые камеры с фосгеном.
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115k
Z_Павел Юрьевич_V 47 минут назад
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23k
Слепой Пью 47 минут назад
Исчезнут?!?! Хосподи, счастье-то какое!!!
Да их дустом не вытравишь...
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10k
Борис Карабанов 58 минут назад
Жаль, если так. Я смотрел много фильмов про цыган ("Табор уходит в небо", "Цыган", "Цыганское счастье" и мн.др.) и точно знаю, что это удивительно благородный, исключительно честный, певучий народ. Они ходят с гитарами наперевес, поют и танцуют возле шатров при свете костра, любят и любимы.
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126
Владимир Борис Карабанов 22 минуты назад
Вашу иронию не оценили!
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362
Шэльмавье фон Шольценко Борис Карабанов 5 минут назад
Бл...ьыыы, того ,полехче. Я аж чаем поперхнулся))))
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18k
MarkovAlexandr Час назад
"цыгане являются мощными раздражителями, безработными лентяями, которые только и умеют, что воровать, пить и рожать детей." - а ещё наркоторговля, похищение людей, организованная преступность.
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301
iskra Час назад
Пока цыган гнали - они кочевали. Как только им удается закрепиться на каком-то клочке земли - их оттуда дустом не вытравишь. Образуется криминальный анклав, который действует по коррупционным схемам(подкуп\взятки\террор).
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371
Z Z iskra 21 минуту назад
А вот фиг знает...
У нас, в провинциальном городке, были оседлые цыгане - жили во дворе рядом с бабушкой. Т.е. с тем бароном, который был в 80-90е, росла тетка, мать. Он работал на заводе электриком(его отец был слесарем) . Я рос с, общался с его детьми - образование получили все, старший сын, который сейчас барон - отслужил в армии, есть профессия... А самое главное, когда появлялись залетные( особенно в 90-е)- пару эпизодов и менты просили его разобраться. Он их гнал с территории города.
Это единственные цыгане, о которых я могу сказать доброе слово. Остальные, с которыми я знакомился, будучи уверенными, что я язык не понимаю - полное г...
Но это субъективное мнение.
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301
iskra Z Z 10 минут назад
Ну, я тоже знал одного(!) цыгана,который работал на заводе маляром.По факту - красил лавочки и заборы в составе хозцеха. У него была родня,человек 20,которые жили в огромном доме. Считалось, что он их всех содержит..Х\З,может так и было, только многочисленные дамы из этой семьи постоянно мелькали на вокзале, разьезжая по окружным городкам и селам.
И да, все это было во аремена СССР. После развала Союза я цыган на предприятиях не видел.Да вообще не видел нигде,кроме рынка,и то,они там не торгуют,а ошиваются с мутными целями.
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128k
parallax Час назад
Думаю если они исчезнут, то вряд ли кто-то опечалится.
Скорее наоборот.
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21k
alexis 2 часа назад
В чём проблема? Пусть кочуют, приехали попели, станцевали и ни чего не впарили и не украли. Иначе хочется цитировать Тони. Как обязанности- они вольный народ, а как права- они граждане.
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