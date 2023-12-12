Цыгане могут исчезнуть. Так ли это?

Однако в современном мире многое изменилось, и это признают сами цыгане. Цивилизация берет свое, и цыганский народ становится более современным. Так, к примеру, права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70% на 30%, то есть у цыганок стало больше именно прав, а не обязанностей. Юные цыганки в одежде все чаще отдают предпочтение брюкам и джинсам, да и в целом стараются одеваться модно. Им разрешается это делать только до замужества, а после бракосочетания они обязательно должны носить платок, длинную юбку и делать прическу, соответствующую замужней женщине.