Цыгане могут исчезнуть. Так ли это?

Отношение к цыганам на протяжении всей их многовековой истории всегда было весьма неоднозначным. Окружающие откровенно не понимали, как следует относится к свободолюбивому, вольному народу, игнорирующему все существующие нормы и правила и не желающему вести оседлый образ жизни.
А ведь это шло в разрез с пониманием людей о том, какой должна быть полноценная жизнь! И в то время, пока другие народы осваивали новые территории, строили города и формировали государства, цыгане продолжали колесить по миру в поисках очередной стоянки... и, как всегда, временной.
Кроме того, многие ошибочно называли цыган "нацией без истории", полагая, что у кочевого народа априори не может быть ни родины, ни корней.
Это спорное утверждение хотя бы потому, что сегодня преобладает теория, согласно которой цыгане являются давними потомками индийцев, относящихся к касте "неприкасаемых", которые в своё время зарабатывали себе на хлеб, устраивая уличные представления с танцами и фокусами.
Да и в целом идея о том, что цыгане могли быть выходцами из Индии, не является такой уж невероятной, учитывая тот факт, что Индия всегда была связана с европейской и исламской цивилизацией торговыми отношениями. Индийский народ много путешествовал и успел побывать на Ближнем Востоке, в Вавилоне, а также за его пределами во времена древней Персидской империи. А там и до Европы рукой подать...
Более того, внешность, язык и обычаи цыганского народа были схожи с традициями жителей Северной Индии, что еще больше подтверждало эту теорию. Однако самым убедительным доказательством, по моему мнению, является наличием собственных традиции цыганского народа, которые, как они утверждают, хоть и уходят корнями в Индию, в большинстве своём имеют вполне определённый, отличный от других народов, цыганский колорит. И с этим, конечно, не поспоришь...
Но мы отвлеклись. Сегодня, к слову, отношение к цыганам, живущим в больших городах, поменялось незначительно. Среди современных граждан находятся как сторонники, так и противники цыганской культуры. Для одних цыгане являются мощными раздражителями, безработными лентяями, которые только и умеют, что воровать, пить и рожать детей.
Для других же, цыгане - это, прежде всего, носители уникальной и единственной в своём роде культуры. Не зря же цыганские музыкальные коллективы и сольные исполнители собирают полные залы! Что-то есть в их песнях и танцах... Что-то такое, что заставляет сердце биться чаще, а ноги - пускаться в пляс! Да и от цыганских страстей из книг и фильмов в буквальном смысле мурашки по коже...
Однако далеко не отношение рядового обывателя грозит цыганам исчезновением. Всему виной - современная действительность, вынуждающая кочевой народ, волей-неволей, подчиниться её правилам. К слову, до определённого момента цыгане оставались чуть ли не единственным народом, которому удавалось сохранять свои традиции и обычаи в первозданном виде - такими, какими им завещали их предки. И кочевой образ жизни тому подтверждение.
Кроме того, в цыганских общинах всегда соблюдалась определенная иерархия, а в семьях - четкое разделение прав и обязанностей. Мужчина - всегда главный, женщина- за его спиной. Она отвечала за домашний очаг и, по факту, не имела права голоса при решении даже семейных вопросов. Её роль - рожать и воспитывать детей, заниматься домом и обслуживать своего мужа и его родственников.
Однако в современном мире многое изменилось, и это признают сами цыгане. Цивилизация берет свое, и цыганский народ становится более современным. Так, к примеру, права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70% на 30%, то есть у цыганок стало больше именно прав, а не обязанностей. Юные цыганки в одежде все чаще отдают предпочтение брюкам и джинсам, да и в целом стараются одеваться модно. Им разрешается это делать только до замужества, а после бракосочетания они обязательно должны носить платок, длинную юбку и делать прическу, соответствующую замужней женщине.
Возраст вступления в брак у современных цыган также изменился. Теперь цыганские девушки могут смело "гулять" до 17-18 лет, хотя в прежние времена такое даже представить было сложно. Более того, современные цыгане все чаще сами выбирают себе спутников жизни не из "своих", то есть действуют по велению сердца и здравого смысла, а не в соответствии с многолетними традициями.
И подобное отношение у современных молодых цыган наблюдается чуть ли не во всех сферах жизни. Они все чаще делают выбор в пользу образования и карьеры, не стремятся слишком рано вступать в браки и заводить детей, а традиции, хоть и чтят, но больше формально - потому что так нужно. Основными хранителями цыганской культуры и быта является старшее поколение, не сумевшее «прогнуться под изменчивый мир» и продолжают жить привычными цыганским ценностями, доставшимися им от предков.
Эксперты утверждают, что возникновение подобного интереса и ориентирование молодых цыган на реалии современного мира - процесс естественный. Для человека, вне зависимости от его национальности и воспитания, нормально стремиться к развитию и получению новых знаний. И это вовсе не означает, что при этом необходимо забывать свои корни, историю и традиции своего народа. Можно ведь и совмещать...
А вот сами цыгане, и в основном, конечно же, старшее поколение настроено более скептически. Многие главы общин и вовсе уверены, что такими темпами цыгане в принципе могут исчезнуть как нация, раз уже сегодня большой популярностью у молодежи пользуются смешанные браки и уход от традиционных цыганских ценностей.
Сложно сказать, насколько эти опасения обоснованы. В конце концов, все может быть.... Однако лично мне кажется, цыганскому народу едва ли стоит опасаться исчезновения. Вероятно, их нравы и быт все же претерпят определённые изменения, продиктованные современной жизнью... уже претерпевают... Однако цыгане все равно останутся цыганами, со всеми вытекающими последствиями...
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Но это конечно личное впечатление. Я обычный человек со своими стереотипами.
Современные цыгане - это оседлые воры и наркоторговцы.
Это же совсем другое...
То ли от горя, то ли от счастья, не пойму
Или - Мексика ?
Варианты всегда есть, просто нужно быть креативнее !!1
Там им резервацию в пустыни выделят ....
У нас, в провинциальном городке, были оседлые цыгане - жили во дворе рядом с бабушкой. Т.е. с тем бароном, который был в 80-90е, росла тетка, мать. Он работал на заводе электриком(его отец был слесарем) . Я рос с, общался с его детьми - образование получили все, старший сын, который сейчас барон - отслужил в армии, есть профессия... А самое главное, когда появлялись залетные( особенно в 90-е)- пару эпизодов и менты просили его разобраться. Он их гнал с территории города.
Это единственные цыгане, о которых я могу сказать доброе слово. Остальные, с которыми я знакомился, будучи уверенными, что я язык не понимаю - полное г...
Но это субъективное мнение.
И да, все это было во аремена СССР. После развала Союза я цыган на предприятиях не видел.Да вообще не видел нигде,кроме рынка,и то,они там не торгуют,а ошиваются с мутными целями.
Скорее наоборот.