Стильные хулиганы: какие тренды сейчас задает корейская мода

Вслед за косметикой, дорамами и музыкальным K-pop все популярнее корейская мода. Жители южной части полуострова славятся не только своим вкусом, но и умением задавать тренды.
Вместо накидок — мини
Так было не всегда. До 1960-х основным нарядом в Южной Корее считался ханбок — традиционный костюм из блузы с открытым воротом, юбок у женщин и свободных брюк у мужчин. Дополняли это халаты-накидки. Важны были украшения и цвет: высший класс носил белые или яркие оттенки, простые люди — в основном бледные полутона: голубые, светлые вариации серого, зеленого или коричневого.
Со временем западная и американская мода проникла и в корейскую культуру. Появился офисный дресс-код. Местные кутюрье заимствовали предметы одежды или видоизменяли их с учетом местных традиций.
Интересно, что "ханбоком" сейчас называют всю корейскую одежду в целом. Но национальный костюм если и надевают, то чаще всего на семейные праздники или локальные фестивали. Повседневно его носят нечасто, но он продолжает вдохновлять современных дизайнеров.
Именно из национального костюма заимствовали многослойность, свободный крой, спокойные оттенки.
Неделя моды, на которую не опаздывают
C 2000 года Сеул — официальная фешен-столица: там два раза в год проводят Неделю моды. В отличие от Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана, на нее не опаздывают, а показы не задерживают в ожидании, пока главная звезда или Анна Винтур (главред Vogue США) займет свое место.
В Корее постоянно появляются новые молодые дизайнеры — конкуренция велика, как и прагматизм. Кутюрье шьют то, что принесет успех на рынке, а то, что не пользуется спросом, — сразу отсекается. В каждую коллекцию попадает только лучшее, прошедшее отбор.
Демократичная высокая мода
На мировой рынок корейская мода вышла в 2006-м, когда дизайнер Ли Сан Бон представил в Париже свою коллекцию. Он сделал ставку на аутентичность, использовал корейскую каллиграфию. Показ был успешным, а "фишку" Ли Сан Бона стали использовать другие мастера.
Корейцы предпочитают удобство, лаконичность фасонов "оверсайз" и комбинации фактур. В производстве применяют натуральные ткани и стойкие красители, аккуратно обрабатывают швы.
Высокая мода Кореи — часть стритстайла: на подиуме зачастую можно увидеть демократичные наряды, которые подойдут и для повседневной жизни.
Еще одна особенность — связь моды и K-pop: местные звезды посещают дефиле, снимаются в рекламе или сами задают тренды через соцсети и музыкальные клипы.
Многослойность и объем
Полюбившийся во всем мире "оверсайз" пошел в массы именно из Южной Кореи. Можно спорить, кто первым начал внедрять объемные фасоны в гардероб — испанец Кристобаль Баленсиага или японец Такада Кендзо. Но именно в Стране утренней свежести такие толстовки, футболки, свитеры, кардиганы встречаются на каждом шагу и выглядят очень стильно.
Из этого следует другая особенность — многослойность. Местные могут одновременно надеть футболку или блузку, пиджак, сверху накинуть пальто или плащ, дополнив его шарфом или шапкой-бини. И дело не в погоде: все вместе смотрится стильно и привлекает внимание.
Плюс эклектика: платья носят с грубыми ботинками, брюки карго — с топами, кофты с одним рукавом дополняют джинсами "бананы", а тренировочные штаны — обувью на каблуке.
При этом кореянки любят женственность, поэтому часто миксуют объемный верх и облегающий низ — или наоборот.
Надписи могут стать определенным стейтментом, выражением своей позиции: от MeToo до поддержки апсайклинга, устойчивой моды или просто местной знаменитости.
Другой тренд — мини-юбки, часто плиссированные. Их чередуют с короткими шортами и дополняют гольфами. Главное — акцент на ноги, причем в любое время года. Мужчины же отдают предпочтение зауженным брюкам или джинсам, а также фасонам по фигуре.
Девушки часто выбирают романтические платья (как правило, мини), в последнее время — с рукавами-фонариками. Натуральные оттенки придают образу свежести и элегантности.
Не забывают и об аксессуарах: обязательно разбавляют наряд солнечными или обычными очками, кепками или панамками, шапками или платками, сумками всевозможных форм, размеров и материалов.
Хулиганство и фантазия
Хотя K-fashion часто бывает оммажем классике (как азиатской, так и европейской), скучным это точно не назовешь. Достаточно посмотреть на коллекции Недели моды, которая проходит в Сеуле.
Чтобы выделиться, ценители идут на многое: вдохновляются мировой поп-культурой, трансформируют гранж, внедряют школьный стиль во взрослый гардероб. А еще по-своему интерпретируют хип-хоп-образы, разбавляя их массивными золотыми украшениями, вшивают в широкие брюки резинки на лодыжках, раскрашивают футболки в неон.
В новом сезоне не обходится без хулиганства. Бренд Eenk, следуя своему призыву быть храбрыми и страстными, представил коллекцию строгих аутфитов в ярких и, кажется, не всегда уместных оттенках. Розовые офисные брюки, комбинезоны в мелкий цветочек, пальто из ткани, больше подходящей для бомбера, из разных тканей на лацканах.
Марка Bonbom пошла дальше: модели вышагивали по подиуму в майках из прозрачной сетки, белье в виде гигантского банта из стеганой ткани, офисных рубашках, обрезанных на манер топа. В повседневности это вряд ли удобно, но на вечеринке привлечет внимание.
Платья-одеяла в цветочек, джинсы из карманов, костюмы с футуристичными рисунками — в коллекции Dew E Dew E. Компания Painters по-новому представляет многослойность: модели в джинсах и кофтах с рукавами до колен, пальто из десятка разных частей одежды, наряды, по форме напоминающие шар. А JChoi предлагает выделяться в толпе платьями со множеством оборок, меховыми юбками и одновременно готичными силуэтами.
Современные местные дизайнеры не боятся экспериментировать, объединять восточные и западные традиции и сочетать, на первый взгляд, совершенно неподходящие вещи. Они учат покупателей смелости и поощряют их модную фантазию.
Источник:
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Со временем западная и американская мода проникла и в корейскую культуру.
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И кто тут задаёт тренды?Смысла в написании поста нет.