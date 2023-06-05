Стильные хулиганы: какие тренды сейчас задает корейская мода

Со временем западная и американская мода проникла и в корейскую культуру. Появился офисный дресс-код. Местные кутюрье заимствовали предметы одежды или видоизменяли их с учетом местных традиций.

Интересно, что "ханбоком" сейчас называют всю корейскую одежду в целом. Но национальный костюм если и надевают, то чаще всего на семейные праздники или локальные фестивали. Повседневно его носят нечасто, но он продолжает вдохновлять современных дизайнеров.