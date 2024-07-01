230-килограммовый мужчина отказался от бесплатной операции для похудения

В Мексике 230-килограммовый мужчина отказался от участия шоу, где ему бы бесплатно сделали операцию для похудения, из убеждений.
Льюис Дельгадо, владелец бренда одежды для людей с лишним весом, рассказал, что два года назад его звали в программу Kils Mortales. Героями этого шоу становятся люди, которым помогают справиться с ожирением при помощи хирургических операций. В период съемок они также решают свои физические и психологические проблемы.
Один из подписчиков Дельгадо предложил ему поучаствовать в шоу. В его рамках владельцу магазина одежды сделали бы операцию, стоящую 110 тысяч мексиканских песо (528 тысяч рублей), бесплатно, но мужчина отказался.
Дельгадо объяснил, что из-за Kils Mortales ему бы пришлось прекратить работать с собственным брендом, изменить питание и перестать быть бодипозитивным в социальных сетях, а он не хотел делать ничего из этого. Кроме того, мужчине не понравилось, что съемки будут проводиться в его доме, где он живет с матерью, сестрой и женой.
Вместо участия в шоу Дельгадо решил немного похудеть самостоятельно, без операций. «В моей жизни больше нет 50 килограммов. Я весил 285 килограммов, а теперь вешу 230. Но некоторые говорят, что это совсем не заметно», — рассказал он.
Источник:
- 10 реальных людей, которые трансформировали свою внешность
- 10 самых громких и революционных явлений из мира моды, которые взорвали 2023 год
- Эти люди прошли через рекордное количество операций, чтобы получить внешность своей мечты
- 10 самых знаменитых "живых кукол"
- Удивительное преображение: женщина сбросила почти 70 кг и стала королевой красоты
Я боюсь, ему не слишком долго осталось быть "бодипозитивным". С таким весом до старости не дожить, сердце просто не справится с нагрузкой.
10-15 лишних КГ почти не влияют на здоровье, но вот лишних 150 - очень даже.
Либо похудеет, либо умрёт молодым....