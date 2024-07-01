230-килограммовый мужчина отказался от бесплатной операции для похудения

Один из подписчиков Дельгадо предложил ему поучаствовать в шоу. В его рамках владельцу магазина одежды сделали бы операцию, стоящую 110 тысяч мексиканских песо (528 тысяч рублей), бесплатно, но мужчина отказался.

Дельгадо объяснил, что из-за Kils Mortales ему бы пришлось прекратить работать с собственным брендом, изменить питание и перестать быть бодипозитивным в социальных сетях, а он не хотел делать ничего из этого. Кроме того, мужчине не понравилось, что съемки будут проводиться в его доме, где он живет с матерью, сестрой и женой.



Вместо участия в шоу Дельгадо решил немного похудеть самостоятельно, без операций. «В моей жизни больше нет 50 килограммов. Я весил 285 килограммов, а теперь вешу 230. Но некоторые говорят, что это совсем не заметно», — рассказал он.



