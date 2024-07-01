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230-килограммовый мужчина отказался от бесплатной операции для похудения

230-килограммовый мужчина отказался от бесплатной операции для похудения

Автор:
01 июля 2024 09:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 230 кг   бренд   в мире   люди   одежда   операция   похудение   фото   
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В Мексике 230-килограммовый мужчина отказался от участия шоу, где ему бы бесплатно сделали операцию для похудения, из убеждений.

Льюис Дельгадо, владелец бренда одежды для людей с лишним весом, рассказал, что два года назад его звали в программу Kils Mortales. Героями этого шоу становятся люди, которым помогают справиться с ожирением при помощи хирургических операций. В период съемок они также решают свои физические и психологические проблемы.


Один из подписчиков Дельгадо предложил ему поучаствовать в шоу. В его рамках владельцу магазина одежды сделали бы операцию, стоящую 110 тысяч мексиканских песо (528 тысяч рублей), бесплатно, но мужчина отказался.


Дельгадо объяснил, что из-за Kils Mortales ему бы пришлось прекратить работать с собственным брендом, изменить питание и перестать быть бодипозитивным в социальных сетях, а он не хотел делать ничего из этого. Кроме того, мужчине не понравилось, что съемки будут проводиться в его доме, где он живет с матерью, сестрой и женой.


Вместо участия в шоу Дельгадо решил немного похудеть самостоятельно, без операций. «В моей жизни больше нет 50 килограммов. Я весил 285 килограммов, а теперь вешу 230. Но некоторые говорят, что это совсем не заметно», — рассказал он.


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Метки: 230 кг   бренд   в мире   люди   одежда   операция   похудение   фото   
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15k
Antique computer 2 часа назад
"Но как жить без мечты?" (с)
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Serg2001 17 минут назад
Я представил, что таскаю штангу 150 кг... Постоянно. И днем и ночью. И никуда её не скинуть. Жуть!
Да блин, я её даже не подниму!...) Мужик качок!!! Жаль, долго не проживет...
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12k
vasilykopkov Полчаса назад
..."пришлось бы перестать быть бодипозитивным в социальных сетях,"
Я боюсь, ему не слишком долго осталось быть "бодипозитивным". С таким весом до старости не дожить, сердце просто не справится с нагрузкой.
10-15 лишних КГ почти не влияют на здоровье, но вот лишних 150 - очень даже.
Либо похудеет, либо умрёт молодым....
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2434 поста (2390 в горячем)

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