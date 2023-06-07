17 примеров экстремального дизайна одежды и аксессуаров

Предлагаю для вас несколько примеров одежды и аксессуаров, которая, безусловно, привлечёт внимание и вызовет много вопросов как к тому, кто одежду купил, так и к тому, кто её создавал.
Некоторые люди любят удивлять других своими нарядами. Именно для таких модников дизайнеры каждый раз исхитряются, выдумывая что-то новенькое, что ещё никто не видел. Однако некоторые дизайнерские решения оказываются настолько дикими и экстремальными, что их решится натянуть на себя только самый экстравагантный и смелый модник.
Обычный джинсовый костюм
Странно, но ей идёт.
Заколка-свиное рёбрышко
Длинный кроссовок
Кольцо с брекетами
Роскошные каблуки
Уверен, ей нечего надеть с ними.
Ожерелье для заядлых курильщиков
Сапожки-телепузики
Платье для вегетарианок
Это полная противоположность мясному платью Леди Гаги.
Джинсы, вдохновлённые группой Slipknot
Сумка из дуриана с ремешком из зеленого лука
Я через монитор чувствую этот запах
Куртка из перчаток
Туфли-пироги
Головной убор, вызывающий беспокойство
Сапоги с венами
Такое наденет только помешанный на моде вампир.
Сумка-сэндвич
Кепка-пицца
Бонус: Это гениально
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Кстати, какого рукожопа раздела?