FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8303 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 примеров экстремального дизайна одежды и аксессуаров

17 примеров экстремального дизайна одежды и аксессуаров

Автор:
07 июня 2023 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Аксессуар   дизайн   люди   мода   одежда   фантазия   фото   
1276
18

Предлагаю для вас несколько примеров одежды и аксессуаров, которая, безусловно, привлечёт внимание и вызовет много вопросов как к тому, кто одежду купил, так и к тому, кто её создавал.

Некоторые люди любят удивлять других своими нарядами. Именно для таких модников дизайнеры каждый раз исхитряются, выдумывая что-то новенькое, что ещё никто не видел. Однако некоторые дизайнерские решения оказываются настолько дикими и экстремальными, что их решится натянуть на себя только самый экстравагантный и смелый модник.


Обычный джинсовый костюм

×
×

Странно, но ей идёт.


Заколка-свиное рёбрышко


Длинный кроссовок


Кольцо с брекетами


Роскошные каблуки


Уверен, ей нечего надеть с ними.


Ожерелье для заядлых курильщиков


Сапожки-телепузики


Платье для вегетарианок


Это полная противоположность мясному платью Леди Гаги.


Джинсы, вдохновлённые группой Slipknot 


Сумка из дуриана с ремешком из зеленого лука


Я через монитор чувствую этот запах

Куртка из перчаток


Туфли-пироги


Головной убор, вызывающий беспокойство


Сапоги с венами

Такое наденет только помешанный на моде вампир. 


Сумка-сэндвич


Кепка-пицца


Бонус: Это гениально

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Аксессуар   дизайн   люди   мода   одежда   фантазия   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ruslan d Час назад
Slipknot джинсы , зачетно ))) . Но все это просто приколюхи знаменитых и не очень брендов )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 38 минут назад
Кащенко по вам плачет, господа дизайнеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Smiley 39 минут назад
Сплошной маразм.

Кстати, какого рукожопа раздела?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275957



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не поспоришь

Лучшие демотиваторы
Робот-пылесос за пару секунд уберёт площадь 300-400 кв.м

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#ДТП#позитив#история#шоу бизнес#познавательно#полиция
#Юмор#автомир#интересное#животные#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#Разное#истории
#в мире#машина#люди#аварии#подборка#кино#забавно#США#природа#картинки
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться