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"И снова седая ночь!" В иностранных соцсетях танцуют под Шатунова

"И снова седая ночь!" В иностранных соцсетях танцуют под Шатунова

Автор:
18 декабря 2023 23:01
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Ласковый май   Юрий Шатунов   рилсы   седая ночь   соцсети   стриминговые сервисы   хит   
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Иностранные стриминовые площадки снова пали. На этот раз их покорил легендарный хит Юрия Шатунова "Седая ночь". За последние 30 дней этот бессмертный сингл послушали больше трёх миллионов раз, к тому же под него записали десятки тысяч рилсов в запрещённой инсте, - отмечает MASH.

Песня незабвенного "Ласкового мая" - «Седая ночь» стала трендом среди иностранцев в социальных сетях. Как пишет канал Mash, люди из раза в раз пишут на радиостанции по всему миру, просят диджеев включить "Ласковый май".

В России хит 90-х также переживает второе рождение — только на одной из крупнейших стриминговых платформ страны песня набрала 700к прослушиваний за месяц. Для сравнения: после смерти Шатунова "Седую ночь" включали 400 тысяч человек.

Трек был написан в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым. Незадолго до смерти они судились с уехавшим в США продюсером Андреем Разиным. Тот пытался убедить служителей Фемиды, что деньги за хиты "Ласкового мая" должны идти ему в Штаты — безуспешно. Заработок с монетизации творчества остался в РФ и до сих пор идёт семьям создателей хита, - сообщает MASH.

Ранее в в англоязычном Тиктоке стал вирусным трек Максима Фадеева в исполнении Кати Лель "Мой мармеладный", выпущенный почти 20 лет назад.

Источник:

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Метки: Ласковый май   Юрий Шатунов   рилсы   седая ночь   соцсети   стриминговые сервисы   хит   
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16  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Ну хотя бы не Ранеток - уже прогресс...
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4k
Горожанин 13 минут назад
Иногда начинаешь верить в наличие тайных обществ на Западе, причем разумных обществ...
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Так это новый сериалец "слово пацана"спровоцировал! Там танцы казанских гопников, как раз под "ласковый май" проходят!
Ссылка www.youtube.com
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1k
max20 36 минут назад
Так и до Галкиной дойдут.
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1k
WithU Час назад
Пел, как умел ,- хорошо ли , плохо ли , - он легенда той эпохи . И песни у него были светлые и чистые, если сравнивать с « Мальчишник» или « Сектор Газа», напр. Светлая ему память .
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17k
Поручик Час назад
Я, конечно, не меломан, но творчество "ЛоМая" - лютое дешманское говно.
Даже тётки из группы "Мираж" тех же времён и пели лучше, и "диско" было интереснее, хоть и попсовое до безобразия
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58
Евгений Поручик 22 минуты назад
еще обидней, что минусов наставили такие же панки, учуяв в тебе латентного любителя попсы.
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4k
Горожанин Час назад
Вот же дураком был. Это ж реально супер!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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