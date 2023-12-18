"И снова седая ночь!" В иностранных соцсетях танцуют под Шатунова

Иностранные стриминовые площадки снова пали. На этот раз их покорил легендарный хит Юрия Шатунова "Седая ночь". За последние 30 дней этот бессмертный сингл послушали больше трёх миллионов раз, к тому же под него записали десятки тысяч рилсов в запрещённой инсте, - отмечает MASH.
Песня незабвенного "Ласкового мая" - «Седая ночь» стала трендом среди иностранцев в социальных сетях. Как пишет канал Mash, люди из раза в раз пишут на радиостанции по всему миру, просят диджеев включить "Ласковый май".
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В России хит 90-х также переживает второе рождение — только на одной из крупнейших стриминговых платформ страны песня набрала 700к прослушиваний за месяц. Для сравнения: после смерти Шатунова "Седую ночь" включали 400 тысяч человек.
Трек был написан в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым. Незадолго до смерти они судились с уехавшим в США продюсером Андреем Разиным. Тот пытался убедить служителей Фемиды, что деньги за хиты "Ласкового мая" должны идти ему в Штаты — безуспешно. Заработок с монетизации творчества остался в РФ и до сих пор идёт семьям создателей хита, - сообщает MASH.
Ранее в в англоязычном Тиктоке стал вирусным трек Максима Фадеева в исполнении Кати Лель "Мой мармеладный", выпущенный почти 20 лет назад.
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каждому свое...,кто то любит по жестче ,а кто то нежнее , хотя Хой мог все исполнить.
Даже тётки из группы "Мираж" тех же времён и пели лучше, и "диско" было интереснее, хоть и попсовое до безобразия
Да "Самогону - хоть упейся, обоссысь хоть в сапоги!", потребители дешманской ЛоМайной говномузыки!