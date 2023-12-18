"И снова седая ночь!" В иностранных соцсетях танцуют под Шатунова

Трек был написан в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым. Незадолго до смерти они судились с уехавшим в США продюсером Андреем Разиным. Тот пытался убедить служителей Фемиды, что деньги за хиты "Ласкового мая" должны идти ему в Штаты — безуспешно. Заработок с монетизации творчества остался в РФ и до сих пор идёт семьям создателей хита, - сообщает MASH.

Ранее в в англоязычном Тиктоке стал вирусным трек Максима Фадеева в исполнении Кати Лель "Мой мармеладный", выпущенный почти 20 лет назад.