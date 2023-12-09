Дочь Милы Йовович записала видео, где поет на русском

Стоит отметить, что Эвер Андерсон в свои 16 постепенно выходит из тени популярности матери. В ее портфолио уже есть работы Эллен фон Унверт, Карла Лагерфельда и Питера Линдберга. А в 2016 году Эвер дебютировала на экране - ее отец, режиссер Пол Андерсон, доверил ей сыграть главную героиню в фильме "Обитель зла: Последняя глава". К настоящему времени юная актриса и модель отметилась участием еще в трех картинах. Эвер владеет русским, английским и французским языками, а также серьезно занимается тхэквондо.