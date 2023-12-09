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Дочь Милы Йовович записала видео, где поет на русском

Дочь Милы Йовович записала видео, где поет на русском

Автор:
09 декабря 2023 09:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Эвер Андерсон   актриса   дочь Милы Йовович   знаменитости   песня   фото   
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16-летняя Эвер Андерсон — дочь актрисы Милы Йовович - опубликовала в своих соцсетях видео, где подпевает песне "Мой мармеладный". Напомним, трек Максима Фадеева в исполнении Кати Лель, выпущенный почти 20 лет назад, этой осенью стал "вирусным" в англоязычном Тиктоке.

Судя по видео, русское произношение дается Эвер весьма неплохо. Как и ее звездной маме, которая до 5 лет жила в Киеве. Мила Йовович неоднократно говорила о том, что читала на ночь своим детям русские сказки. И вообще относится к нашей культуре с большим пиететом. Как видим, прослушивание историй о добрых молодцах и красных девицах для Эвер Андерсон даром не прошло.


Исполнительница песни Катя Лель уже успела оценить вокально-хореографический талант Андерсон. Она репостнула видео в свои соцсети с подписью:

"Как приятно! Доченька прекрасной актрисы Милы Йовович тоже в нашем тренде".

Стоит отметить, что Эвер Андерсон в свои 16 постепенно выходит из тени популярности матери. В ее портфолио уже есть работы Эллен фон Унверт, Карла Лагерфельда и Питера Линдберга. А в 2016 году Эвер дебютировала на экране - ее отец, режиссер Пол Андерсон, доверил ей сыграть главную героиню в фильме "Обитель зла: Последняя глава". К настоящему времени юная актриса и модель отметилась участием еще в трех картинах. Эвер владеет русским, английским и французским языками, а также серьезно занимается тхэквондо.

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Метки: Видео   Эвер Андерсон   актриса   дочь Милы Йовович   знаменитости   песня   фото   
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8  комментариев
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720
Шурман Час назад
Молодец . Я вообще не понимаю почему сейчас в мире некоторые наши стыдятся Русского происхождения и языка своего ? . Мне иногда вопрос , месье полонэ ? ответ от меня сразу ты что ох нет месье Русский . А вот на такой ответ сразу говорят что Путин это сила :)
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2k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Смотри-ка, красивая получилась, как и мама, и бабушка. Породу не испортила.
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Lis 22 минуты назад
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U55R 58 минут назад
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