Дочь Милы Йовович записала видео, где поет на русском

16-летняя Эвер Андерсон — дочь актрисы Милы Йовович - опубликовала в своих соцсетях видео, где подпевает песне "Мой мармеладный". Напомним, трек Максима Фадеева в исполнении Кати Лель, выпущенный почти 20 лет назад, этой осенью стал "вирусным" в англоязычном Тиктоке.
Судя по видео, русское произношение дается Эвер весьма неплохо. Как и ее звездной маме, которая до 5 лет жила в Киеве. Мила Йовович неоднократно говорила о том, что читала на ночь своим детям русские сказки. И вообще относится к нашей культуре с большим пиететом. Как видим, прослушивание историй о добрых молодцах и красных девицах для Эвер Андерсон даром не прошло.
Исполнительница песни Катя Лель уже успела оценить вокально-хореографический талант Андерсон. Она репостнула видео в свои соцсети с подписью:
"Как приятно! Доченька прекрасной актрисы Милы Йовович тоже в нашем тренде".
Стоит отметить, что Эвер Андерсон в свои 16 постепенно выходит из тени популярности матери. В ее портфолио уже есть работы Эллен фон Унверт, Карла Лагерфельда и Питера Линдберга. А в 2016 году Эвер дебютировала на экране - ее отец, режиссер Пол Андерсон, доверил ей сыграть главную героиню в фильме "Обитель зла: Последняя глава". К настоящему времени юная актриса и модель отметилась участием еще в трех картинах. Эвер владеет русским, английским и французским языками, а также серьезно занимается тхэквондо.
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