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Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки

Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки

Автор:
18 декабря 2023 14:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Рзаев   блогер   красноярск   повестка в военкомат   полиция   пранки   
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Слишком много свободного времени образовалось у парнишки - пусть послужит Родине.

Шахин Рзаев решил добиться популярности. Нет, он не пошёл учиться, чтобы стать высококлассным специалистом и получить признание в профсреде, он не стал волонтёром, который помогает старушкам и котикам. Мыслительной деятельности парня хватило лишь на пранки: Рзаев снимал тупые провокационные ролики, в которых замахивался на прохожих или предлагал девушкам секс ха деньги.



Послу публикации этих видео в сети Рзаевым заинтересовались в правоохранительных органах. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.


Рзаев сразу понял, что будут бить и, возможно, ногами, был не прав. И на всякий случай извинился. Он также уточнил, что видео были постановочными и глупыми. Насчёт последнего не станем спорить, а вот что касается постановки, то вряд ли герои 100% роликов знали заранее о намерении недоблогера.

Но и это еще не всё. Рзаеву, у которого, видимо, избыток свободного времени, вручили повестку в военкомат. 11 апреля блогера ждут на медкомиссию. В СМИ появилась информация, что уроженец одной из среднеазиатских республик получил гражданство РФ еще в 2009 году, но будучи 22-летним еще не служил в армии.


Ситуацию взял под личный контроль Александр Бастрыкин, так что популярности Рзаев добился, но, похоже, не той, на какую рассчитывал.

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Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Рзаев   блогер   красноярск   повестка в военкомат   полиция   пранки   
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8  комментариев
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691
Александр 41 минуту назад
Да зачем он нужен в нашей армии ,100% дезертир, на родину в аул...
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6k
Alex Полчаса назад
На кол черножопого
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5k
Lexx 37 минут назад
А не припёрся бы в Россию, сидел бы сейчас в своём кишлаке, барашка кушал.
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CacatuaAutista 40 минут назад
Если фсех умников с фишек отправить на операцию , то случилось бы чудо.
И пацанята с песочницы свой статус обрели и Победа была бы за нами
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