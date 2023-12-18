Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки

Слишком много свободного времени образовалось у парнишки - пусть послужит Родине.
Шахин Рзаев решил добиться популярности. Нет, он не пошёл учиться, чтобы стать высококлассным специалистом и получить признание в профсреде, он не стал волонтёром, который помогает старушкам и котикам. Мыслительной деятельности парня хватило лишь на пранки: Рзаев снимал тупые провокационные ролики, в которых замахивался на прохожих или предлагал девушкам секс ха деньги.
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Послу публикации этих видео в сети Рзаевым заинтересовались в правоохранительных органах. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.
Рзаев сразу понял, что
будут бить и, возможно, ногами, был не прав. И на всякий случай извинился. Он также уточнил, что видео были постановочными и глупыми. Насчёт последнего не станем спорить, а вот что касается постановки, то вряд ли герои 100% роликов знали заранее о намерении недоблогера.
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Но и это еще не всё. Рзаеву, у которого, видимо, избыток свободного времени, вручили повестку в военкомат. 11 апреля блогера ждут на медкомиссию. В СМИ появилась информация, что уроженец одной из среднеазиатских республик получил гражданство РФ еще в 2009 году, но будучи 22-летним еще не служил в армии.
Ситуацию взял под личный контроль Александр Бастрыкин, так что популярности Рзаев добился, но, похоже, не той, на какую рассчитывал.
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И пацанята с песочницы свой статус обрели и Победа была бы за нами