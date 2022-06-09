Жизненные твиты от людей, которые пришли к неутешительным выводам

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Пользователи Твиттера регулярно постят свои мысли в Сети. Иногда там есть много чего смешного и философского.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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