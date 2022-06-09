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Жизненные твиты от людей, которые пришли к неутешительным выводам

Жизненные твиты от людей, которые пришли к неутешительным выводам

Автор:
09 июня 2022 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   забавно   смешно   смешные твиты   твиты   фото   
1480
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Пользователи Твиттера регулярно постят свои мысли в Сети. Иногда там есть много чего смешного и философского.

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Источник:

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Метки: Твиттер   забавно   смешно   смешные твиты   твиты   фото   
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1  комментарий
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dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
Это вообще то столик для бомжей)
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