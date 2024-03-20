Мужские звуки после 30 лет: инструкция, как понять парней

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У всех есть свой личный набор звуков, которые мы издаем, чтобы описать какое-то событие или эмоции. Пользователь Твиттера опубликовал тренд на эту тему. За несколько часов пост набрал почти 150 тыс. просмотров и 1 000 лайков.
1. В Твиттере завирусилась тема того, какие звуки издают мужчины после 30 лет, чтобы описать свои эмоции, чувства и поведение
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А какие звуки уже есть у вас?
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Кровать.
Спят бед с бабкой.
Бабка: тыс...спишшь... спишшь...
Бед: СПУ !!!