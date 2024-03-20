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Мужские звуки после 30 лет: инструкция, как понять парней

Мужские звуки после 30 лет: инструкция, как понять парней

Автор:
20 марта 2024 14:38
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   забавно   интересно   мужские звуки   смешно   фото   
1921
6

У всех есть свой личный набор звуков, которые мы издаем, чтобы описать какое-то событие или эмоции. Пользователь Твиттера опубликовал тренд на эту тему. За несколько часов пост набрал почти 150 тыс. просмотров и 1 000 лайков.

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А какие звуки уже есть у вас?

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Метки: Твиттер   забавно   интересно   мужские звуки   смешно   фото   
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16  комментариев
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2k
Иван Иванов Час назад
Высер какой-то, а не пост
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1k
Polotenchick 14 минут назад
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30k
Aqueronte Полчаса назад
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13k
Copycat 39 минут назад
"С#&!*а П#&!*ас! Х#ли ты делаешь!" - когда смотрит футбол и кто то плохо бьёт по мячу или пьёт не туда
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339
dasn7 веселый просто 4 минуты назад
Из кружки Эсмарха, надо полагать.
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42k
Сергей 49 минут назад
Ночь.
Кровать.
Спят бед с бабкой.
Бабка: тыс...спишшь... спишшь...
Бед: СПУ !!!
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339
dasn7 Сергей 3 минуты назад
А предыстория? Они же поспорили - кто моет утром посуду. Тот, у кого первого произойдёт пассаж флатуленции.
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−1
Timofeys Час назад
Тыдиц трим.
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11k
Vacony Час назад
..за что мы заслужили такие посты... ?
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1k
Faithless Час назад
Люди деградируют.
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12k
Б.Касторский Час назад
Как же за-ли эти 30-ти летние деды! Согласен, пост какой-то высер.
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12k
Андрей Ма-С Час назад
пиз"ец.... когда совсем все плохо)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1539 постов (1495 в горячем)

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