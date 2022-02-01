15 выдающихся дизайнерских задумок, которые вызывают восхищение

1602
16
Время от времени мы сталкиваемся с особенными предметами уникального дизайна. К сожалению, эти прекрасные произведения иногда могут затеряться и не получить признания, которого они заслуживают. В этом посте вы увидите коллекцию отличных идей, которые превратили обычные предметы в незаурядные творения.
3D-печатный Дракон из "Игры престолов" был превращен в лампу, которую хотела бы иметь даже Дейенерис
×
×
Максимально релаксирующая атмосфера кухни
Маленький чёрный комод
Самый умный дизайн книжных полок
Этот стол был разработан для улучшения связи между людьми и их меховыми друзьями
И это кресло-качалка тоже
Ванна-гамак
Раковина в форме винилового проигрывателя
Источник:
Ссылки по теме:
- 39 фотографий о том, насколько удивителен и разнообразен наш мир
- 19 раз, когда Мать-природа показала свою мощь
- 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты
- 15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять
- 12 рекламных идей, которые заставили изрядно понервничать конкурентов
31
Понравилось31
Новости партнёров
"О, мамма миа, итальяно писуаро!" (С)
в общем 50/50
Небось девочка-дизайнер весом в 50 кг нафонтанировала.