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15 выдающихся дизайнерских задумок, которые вызывают восхищение

15 выдающихся дизайнерских задумок, которые вызывают восхищение (16 фото)

Автор:
01 февраля 2022 22:12
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Выдающиеся   Вызывают   Дизайнерские   восхищение   задумки   уникальные   
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Время от времени мы сталкиваемся с особенными предметами уникального дизайна. К сожалению, эти прекрасные произведения иногда могут затеряться и не получить признания, которого они заслуживают. В этом посте вы увидите коллекцию отличных идей, которые превратили обычные предметы в незаурядные творения.
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Метки: Выдающиеся   Вызывают   Дизайнерские   восхищение   задумки   уникальные   
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5k
a_komolow Час назад
Это не лес, это дикие заросли и фильма ужасов!


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14
S400 23 минуты назад
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14
S400 Полчаса назад
А мне вот нравятся раковины в форме раковины, а проигрыватель в форме проигрывателя, ванна в форме ванны, а гамак в форме гамака... да и в комнате хочется быть как дома а не как в лесу, со мной что то не так?
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338
viktor-chikalev Полчаса назад
Этот стол был разработан для улучшения связи между людьми и их меховыми друзьями
"О, мамма миа, итальяно писуаро!" (С)
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1k
sava 36 минут назад
а в футуристическая кровать, сделана в форме инопланетной капсулы дышать своими же выхлопами ? Ванна-гамак для чего нужна ? жопу мыть? а стол-качели нафига ? отбить себе пузо и колени? пепельница вообще дичь полнейшая, говорю как бывший курильщик со стажем в 15 лет, пока не допрет или не повезет как мне, от такой мотивации толку ноль. взгляните на любую упаковку любого табачного изделия, ну и кого это остановило? ...а стол разработанный для улучшения связи между людьми и их меховыми друзьями для детей что ли ? какой взрослый поместится там ?
в общем 50/50
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27k
Григорий 50 минут назад
Ванна-гамак? Я налью туда воды, сяду сам и провалюсь нахер через пол на этаж ниже!
Небось девочка-дизайнер весом в 50 кг нафонтанировала.
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14
S400 Lovels Travel 24 минуты назад
Это смотря какая жопа... иная и вообще туда не влезет!
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1k
Егор Терентьев Час назад
Тот случай, когда дизайнеры порадовали!)
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