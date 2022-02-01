15 выдающихся дизайнерских задумок, которые вызывают восхищение

Время от времени мы сталкиваемся с особенными предметами уникального дизайна. К сожалению, эти прекрасные произведения иногда могут затеряться и не получить признания, которого они заслуживают. В этом посте вы увидите коллекцию отличных идей, которые превратили обычные предметы в незаурядные творения.

0

3D-печатный Дракон из "Игры престолов" был превращен в лампу, которую хотела бы иметь даже Дейенерис 0 Источник:

×

×

Максимально релаксирующая атмосфера кухни

Маленький чёрный комод

Люстра, которая превращает комнату в лес 0 Источник:

Компактная библиотека 0 Источник:

Для дружеских вечеринок 0 Источник:

Самый умный дизайн книжных полок

Футуристическая кровать, сделана в форме инопланетной капсулы 0 Источник:

Кроватка для малыша "Подводная лодка" 0 Источник:

Этот трон-зарядник сделан из пластика, так что никаких царапин. 0 Источник:

Этот стол был разработан для улучшения связи между людьми и их меховыми друзьями

И это кресло-качалка тоже

Пепельница, мотивирующая бросить курить 0 Источник: