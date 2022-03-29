15 удивительных дизайнерских решений, в результате которых получились шедевры

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Иногда кажется, что когда дело касается повседневных вещей, дизайнеры исчерпали своё вдохновение, и всё давно уже придумано. Но фотографии в этом посте докажут вам, что нет предела творческой фантазии. Полюбуйтесь на эти классные предметы!
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Очень удобный ковш: нержавеющая сталь, маркировка измерений, плоская кромка для выскабливания, боковые носики для заливки
Бумажная бирка, прикрепленная к моей новой кастрюле, может быть использована для выращивания травы
Источник:
АНТИФИШКИ
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