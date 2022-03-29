15 удивительных дизайнерских решений, в результате которых получились шедевры

Иногда кажется, что когда дело касается повседневных вещей, дизайнеры исчерпали своё вдохновение, и всё давно уже придумано. Но фотографии в этом посте докажут вам, что нет предела творческой фантазии. Полюбуйтесь на эти классные предметы!

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Это праздничные шишки, которые делают огонь разноцветным 0 Источник:

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Этому парню нипочём токийская жара, ведь на нём куртка с вентилятором 0 Источник:

Очень удобный ковш: нержавеющая сталь, маркировка измерений, плоская кромка для выскабливания, боковые носики для заливки 0 Источник:

Принимать ванну вместе, но соблюдать личные границы 0 Источник:

Фонтан - часы 0 Источник:

Маски для сна, с нарисованными известными произведениями искусства 0 Источник:

Многофункциональное детское кресло 0 Источник:

Ванный коврик с натуральным мхом 0 Источник:

Раковина с ажурным узором 0 Источник:

Компьютерная клавиатура с разноцветной подсветкой 0 Источник:

Бумажная бирка, прикрепленная к моей новой кастрюле, может быть использована для выращивания травы 0 Источник:

Эта бутылка острого соуса позволяет регулировать уровень специй 0 Источник:

Очень симпатично 0 Источник:

На этой упаковке указано, на каком этапе вам понадобятся эти винты и болты 0 Источник: