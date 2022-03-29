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15 удивительных дизайнерских решений, в результате которых получились шедевры

15 удивительных дизайнерских решений, в результате которых получились шедевры (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 21:20
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Дизайнерские   Получились   Удивительные   вдохновение   повседневные   решения   шедевры   
1417
16
Иногда кажется, что когда дело касается повседневных вещей, дизайнеры исчерпали своё вдохновение, и всё давно уже придумано. Но фотографии в этом посте докажут вам, что нет предела творческой фантазии. Полюбуйтесь на эти классные предметы!
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Источник:

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Метки: Дизайнерские   Получились   Удивительные   вдохновение   повседневные   решения   шедевры   
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15  комментариев
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3k
salim777 5 часов назад
Тьфу, школота. Так любой дурак соберет. А надо как в моем детстве - в коробке всё в кучу: и детали, и болтики, и гайки. Вместо инструкции, плохо нарисованная модель с одного ракурса и вперёд -шевели извилинами, додумывай, подбирай варианты. Вот это была тренировка упорства и мышления. А на фото - скукотища.
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1k
greesevold 7 часов назад
Залив, он же смеситель, у ванны вижу. А слив где???
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20k
Luc72 7 часов назад
Неправильная трава там нарисована, на пакетике, в котором можно выращивать траву...
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2k
Григорий Водениктов 8 часов назад
Комментарий к фото
говнофантазия дизайнера наркомана
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2k
Григорий Водениктов 8 часов назад
Комментарий к фото
кастрюля голландская?
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Григорий Водениктов 8 часов назад
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т.е самая дешманская с алика?
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2k
Григорий Водениктов 8 часов назад
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говно с запахом
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2k
Григорий Водениктов 8 часов назад
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реализовать такое вообще херня, любые электронные часы, будь то лампа или светодиодные сегменты, транзистор + форсунки и готово. проще только счёты
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34k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
Комментарий к фото
Особенно полезно вдыхать дым от этих шишек.
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2k
Григорий Водениктов 8 часов назад
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френд-зонная ванна
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Григорий Водениктов 8 часов назад
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а чего у него штаны без нагнетателя, он сам справляется?
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Григорий Водениктов 8 часов назад
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эти шишки не принесут праздника!
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2k
lekha-fil 8 часов назад
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Да ну, нах...
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lekha-fil 8 часов назад
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Просто поварёшка.
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