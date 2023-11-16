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Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера?

Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера?

Автор:
16 ноября 2023 14:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хаяо Миядзаки   аниме   вдохновение   мультфильм   режиссёр   творчество   
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Хаяо Миядзаки родился в Токио 5 января 1941 года в разгар Второй мировой войны. За свою пятидесятилетнюю карьеру режиссёр-аниматор создал прекрасные, сложные и признанные критиками шедевры. И он по-прежнему неустанно занимается тем, что у него получается лучше всего. Предлагаем погрузиться в мир Миядзаки и попытаться понять, что оказало влияние на его творчество.

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Синтоизм - традиционная религия Японии, основанная на вере в ками - духов, населяющих все вокруг. В историях Миядзаки духи и божества часто взаимодействуют с людьми, как, например, в "Унесённых призраками".

Главная героиня, Тихиро, оказывается в потустороннем мире. Это отражает японское верование, в котором граница между человеческим и божественным подвижна и проницаема. Купальни в аниме-фильме служат местом, куда боги и духи приходят, чтобы омолодиться, что отражает синтоистскую практику очищения и почитания ками.

Некоторые фильмы Миядзаки, такие как "Принцесса Мононоке" и "Мой сосед Тоторо", отражают его глубокое благоговение перед природой и затрагивают экологические проблемы.

В картине "Принцесса Мононоке" режиссёр показал борьбу между богами леса и людьми, истощающими природные ресурсы, что является прямым отражением экологического кризиса, вызванного человеческим прогрессом и индустриализацией.

В его работах также часто встречаются идиллические, пасторальные пейзажи, которым угрожает человеческая глупость.

Пережитые Хаяо ужасы войны и неприязнь к милитаризму повлияли на сюжет "Ходячего замка", в котором присутствует антивоенная тематика.

Отец Хаяо, Кацудзи Миядзаки, во время войны был директором фабрики по изготовлению деталей к самолётам. Увлечение авиацией отразилось во многих работах, в том числе в "Ведьминой службе доставки" и "Порко Россо".

В фэнтези "Ведьмина служба доставки" юная Кики взлетает в небо на своей метле, что символизирует ее путь к независимости и взрослой жизни.

В "Порко Россо" речь идет о пилоте времен Первой мировой войны. Даже в "Унесённых призраками" Тихиро летит на спине Хаку - дракона. Именно в таких скрупулезных, мелких деталях можно по-настоящему постичь глубину вдохновения Миядзаки.

Хаяо создал миры и истории, которые отражают его философию, мечты и идеи. Хотя повествование глубоко личное, истории часто затрагивают темы уже существующих книг.

Например, "Маленький принц" - одна из любимейших книг мастера и он не скрывает, что черпал из неё вдохновение. А фильм "Мальчик и птица", премьера которого состоится в начале декабря, основан на одноимённой книге 1937 года Гэндзабуро Ёсино.

Взросление - одна из главных тем творчества Миядзаки. Юные герои находят свое место в мире через приключения и самопознание. "Унесённые призраками", "Мой сосед Тоторо" и даже готовящийся к выходу "Мальчик и птица" - яркие тому примеры.

Хаяо убежден, что дети должны мыслить свободно и позитивно. После выхода на экраны "Рыбка Поньо на утёсе" он официально заявил: "Мы должны оградить наших детей от национализма".

Несмотря на то, что главная цель аниме-гения повлиять на детей во имя прекрасного и лучшего будущего, его шедевры тепло приняты людьми самых разных поколений.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хаяо Миядзаки   аниме   вдохновение   мультфильм   режиссёр   творчество   
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4  комментария
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12k
Copycat Полчаса назад
Давний поклонник его творчества, скорей бы бладборн на пк выпустили, ну сколько можно реально ждать то!
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
что вдохновляет великого мастера?
--------
Радиация.Там две бомбы сбросили.Мудации.
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7k
Станислав Час назад
Что ни Миядзаки, то гений
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