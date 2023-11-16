Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера?

Некоторые фильмы Миядзаки, такие как "Принцесса Мононоке" и "Мой сосед Тоторо", отражают его глубокое благоговение перед природой и затрагивают экологические проблемы.

В картине "Принцесса Мононоке" режиссёр показал борьбу между богами леса и людьми, истощающими природные ресурсы, что является прямым отражением экологического кризиса, вызванного человеческим прогрессом и индустриализацией.

В его работах также часто встречаются идиллические, пасторальные пейзажи, которым угрожает человеческая глупость.

Пережитые Хаяо ужасы войны и неприязнь к милитаризму повлияли на сюжет "Ходячего замка", в котором присутствует антивоенная тематика.