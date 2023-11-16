Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера?

Хаяо Миядзаки родился в Токио 5 января 1941 года в разгар Второй мировой войны. За свою пятидесятилетнюю карьеру режиссёр-аниматор создал прекрасные, сложные и признанные критиками шедевры. И он по-прежнему неустанно занимается тем, что у него получается лучше всего. Предлагаем погрузиться в мир Миядзаки и попытаться понять, что оказало влияние на его творчество.
Синтоизм - традиционная религия Японии, основанная на вере в ками - духов, населяющих все вокруг. В историях Миядзаки духи и божества часто взаимодействуют с людьми, как, например, в "Унесённых призраками".
Главная героиня, Тихиро, оказывается в потустороннем мире. Это отражает японское верование, в котором граница между человеческим и божественным подвижна и проницаема. Купальни в аниме-фильме служат местом, куда боги и духи приходят, чтобы омолодиться, что отражает синтоистскую практику очищения и почитания ками.
Некоторые фильмы Миядзаки, такие как "Принцесса Мононоке" и "Мой сосед Тоторо", отражают его глубокое благоговение перед природой и затрагивают экологические проблемы.
В картине "Принцесса Мононоке" режиссёр показал борьбу между богами леса и людьми, истощающими природные ресурсы, что является прямым отражением экологического кризиса, вызванного человеческим прогрессом и индустриализацией.
В его работах также часто встречаются идиллические, пасторальные пейзажи, которым угрожает человеческая глупость.
Пережитые Хаяо ужасы войны и неприязнь к милитаризму повлияли на сюжет "Ходячего замка", в котором присутствует антивоенная тематика.
Отец Хаяо, Кацудзи Миядзаки, во время войны был директором фабрики по изготовлению деталей к самолётам. Увлечение авиацией отразилось во многих работах, в том числе в "Ведьминой службе доставки" и "Порко Россо".
В фэнтези "Ведьмина служба доставки" юная Кики взлетает в небо на своей метле, что символизирует ее путь к независимости и взрослой жизни.
В "Порко Россо" речь идет о пилоте времен Первой мировой войны. Даже в "Унесённых призраками" Тихиро летит на спине Хаку - дракона. Именно в таких скрупулезных, мелких деталях можно по-настоящему постичь глубину вдохновения Миядзаки.
Хаяо создал миры и истории, которые отражают его философию, мечты и идеи. Хотя повествование глубоко личное, истории часто затрагивают темы уже существующих книг.
Например, "Маленький принц" - одна из любимейших книг мастера и он не скрывает, что черпал из неё вдохновение. А фильм "Мальчик и птица", премьера которого состоится в начале декабря, основан на одноимённой книге 1937 года Гэндзабуро Ёсино.
Взросление - одна из главных тем творчества Миядзаки. Юные герои находят свое место в мире через приключения и самопознание. "Унесённые призраками", "Мой сосед Тоторо" и даже готовящийся к выходу "Мальчик и птица" - яркие тому примеры.
Хаяо убежден, что дети должны мыслить свободно и позитивно. После выхода на экраны "Рыбка Поньо на утёсе" он официально заявил: "Мы должны оградить наших детей от национализма".
Несмотря на то, что главная цель аниме-гения повлиять на детей во имя прекрасного и лучшего будущего, его шедевры тепло приняты людьми самых разных поколений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Радиация.Там две бомбы сбросили.Мудации.