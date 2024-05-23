В Мексике на людей обрушились декорации во время предвыборного митинга

На кандидата в президенты Мексики от партии "Гражданское движение" Хорхе Альвареса Майнеса обрушились декорации во время участия в предвыборном митинге в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Об этом сообщает издание El Universal.

По данным газеты, которая также публикует видеозаписи, сделанные очевидцами, ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию кандидата в мэры Сан-Педро от "Гражданского движения" Лорении Каннавати. В мероприятии принял участие и Майнес, баллотирующийся на должность президента Мексики.