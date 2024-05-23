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В Мексике на людей обрушились декорации во время предвыборного митинга

В Мексике на людей обрушились декорации во время предвыборного митинга

Автор:
23 мая 2024 08:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мексика   ЧП   в мире   ветер   инцидент   
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Во время предвыборного выступления кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса на людей рухнула часть сцены. Инцидент произошёл в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия.

На кандидата в президенты Мексики от партии "Гражданское движение" Хорхе Альвареса Майнеса обрушились декорации во время участия в предвыборном митинге в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Об этом сообщает издание El Universal.

По данным газеты, которая также публикует видеозаписи, сделанные очевидцами, ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию кандидата в мэры Сан-Педро от "Гражданского движения" Лорении Каннавати. В мероприятии принял участие и Майнес, баллотирующийся на должность президента Мексики.

Согласно видеозаписям, политики вместе со своими соратниками находились на сцене, когда мощный порыв ветра обрушил на них стоящий за их спинами большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии.

По предварительным данным, по меньшей мере девять человек погибли и около 50 пострадали. Сами кандидаты в момент падения декораций смогли пробежать под ними и не получили серьезных травм. Тем не менее Майнеса доставили в госпиталь Сан-Хосе. Об этом политик написал на своей странице в Х (ранее Twitter).

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Главным оппонентом лидера опросов избирателей является преемница действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Клаудия Шейнбаум от "Движения национального возрождения" (МОРЕНА). Ее главным конкурентом выступает сенатор Сочитль Гальвес, представляющая оппозиционный правоцентристский альянс "Сила и сердце за Мексику". Третьим кандидатом, самым молодым в истории Мексики, является 38-летний представитель "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес. В этот же день мексиканцы изберут депутатов и сенаторов Конгресса, а также губернаторов некоторых регионов, в том числе главу правительства Мехико. 

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Метки: Видео   Мексика   ЧП   в мире   ветер   инцидент   
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Сосед ватажный Полчаса назад
Вот почему нельзя скандировать "майонез"
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Себастьян Перейра
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