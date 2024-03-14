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Взрыв в китайском ресторане попал на видео

Взрыв в китайском ресторане попал на видео

Автор:
14 марта 2024 07:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   взрыв   инцидент   происшествие   ресторан   
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Житель китайского города Саньхэ, проезжая на своём автомобиле по оживлённой дороге, стал свидетелем взрыва в одном из ресторанов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Утром в среду в городе Саньхэ, расположенном в китайской провинции Хэбэй, произошло ЧП, унесшее несколько жизней.

Незадолго до 8 часов утра по местному времени прогремел мощный взрыв – этот момент запечатлели сразу несколько автомобильных регистраторов. Как стало известно позднее, эпицентр взрыва был в помещении ресторана, который размещался в четырехэтажном здании.

Строение получило серьезные повреждения и частично обрушилось, также досталось фасадам соседних построек и оказавшимся рядом транспортным средствам. Подоспевшие пожарные потушили возгорание и принялись за разбор обломков.

По последним данным городской спасательной службы, жертвами инцидента стали два человека, еще 26 – пострадали.

Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа, эта версия проверяется.

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Метки: Видео   Китай   взрыв   инцидент   происшествие   ресторан   
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7  комментариев
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185
Dima 15 минут назад
эти камикадзе сами себя уничтожают)))
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Человек Наблюдающий Dima 11 минут назад
Это у япошек камикадзе. У китайцев судя по населению, таких не было)
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Человек Наблюдающий 11 минут назад
Повар переперчил что ли?
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1k
Тимур 13 минут назад
Опять китайские дети игрались, бросили питарду в канализационный люк.
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128
SRGee 37 минут назад
Китайцы, как и с короновирусом, сначала тестируют на себе))) (Шутка)
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
пердак рванул
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