Взрыв в китайском ресторане попал на видео

Житель китайского города Саньхэ, проезжая на своём автомобиле по оживлённой дороге, стал свидетелем взрыва в одном из ресторанов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Утром в среду в городе Саньхэ, расположенном в китайской провинции Хэбэй, произошло ЧП, унесшее несколько жизней.
Незадолго до 8 часов утра по местному времени прогремел мощный взрыв – этот момент запечатлели сразу несколько автомобильных регистраторов. Как стало известно позднее, эпицентр взрыва был в помещении ресторана, который размещался в четырехэтажном здании.
Строение получило серьезные повреждения и частично обрушилось, также досталось фасадам соседних построек и оказавшимся рядом транспортным средствам. Подоспевшие пожарные потушили возгорание и принялись за разбор обломков.
По последним данным городской спасательной службы, жертвами инцидента стали два человека, еще 26 – пострадали.
Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа, эта версия проверяется.
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