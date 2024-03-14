Взрыв в китайском ресторане попал на видео

Утром в среду в городе Саньхэ, расположенном в китайской провинции Хэбэй, произошло ЧП, унесшее несколько жизней.

Незадолго до 8 часов утра по местному времени прогремел мощный взрыв – этот момент запечатлели сразу несколько автомобильных регистраторов. Как стало известно позднее, эпицентр взрыва был в помещении ресторана, который размещался в четырехэтажном здании.