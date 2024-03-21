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Слон напугал туристов

Слон напугал туристов

Автор:
21 марта 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   в мире   инцидент   происшествие   слон   туристы   
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В национальном парке в Южной Африке слон несколько раз подбросил грузовик с туристами, когда водитель попытался прогнать его с пути. Инцидент запечатлели несколько очевидцев.

К счастью, в результате происшествия никто из находившихся в автомобиле людей не пострадал.

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Метки: Африка   Видео   в мире   инцидент   происшествие   слон   туристы   
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4  комментария
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23k
Слепой Пью 55 минут назад
Ездют тут всякие, а потом бивни пропадают...
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0
Игорь Полминуты назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe...

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвитe контaкты, то я готов вeрнуть с пeрвой зaрплaты (пeрeвeду нa кaрту или номeр тeлeфонa). В этом случae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вeрну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8(952)1336510 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
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190
Чубака 18 минут назад
Это мой район
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235
Dima 20 минут назад
шайзе))))))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3867 постов (3860 в горячем)

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