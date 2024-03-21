Слон напугал туристов

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В национальном парке в Южной Африке слон несколько раз подбросил грузовик с туристами, когда водитель попытался прогнать его с пути. Инцидент запечатлели несколько очевидцев.
К счастью, в результате происшествия никто из находившихся в автомобиле людей не пострадал.
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