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Климатические активисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Климатические активисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Автор:
20 мая 2024 08:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   активист   аэропорт   климат   мюнхен   протест   
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Полиция арестовала восемь активистов движения за сохранение климата, которые в субботу проникли на территорию мюнхенского аэропорта на юге Германии. В результате воздушный порт закрыли на некоторое время, около 60 рейсов отменили.

Климатическое движение Letzte Generation уже проводило подобные акции протеста в прошлом. На странице X была опубликована серия постов с изображением участников, которые приклеили себя к взлётно-посадочной полосе и развернули плакаты.

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Позже группа заявила, что шесть человек проникли на полосу в 4:45 утра по местному времени, чтобы заблокировать самолёты. Активисты раскритиковали Берлин за субсидирование авиакомпаний и потребовали стимулировать железнодорожные пассажирские перевозки.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что меры безопасности в аэропорту усилят.

"Такие преступные действия ставят под угрозу воздушное сообщение и вредят защите климата, поскольку вызывают лишь презрение и злость, - написала она в соцсети X. - Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что необходимы новые законы, предусматривающие уголовное наказание за подобные действия, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Пока такие акции классифицируют как мелкое правонарушение.

Представитель аэропорта сообщил, что воздушную гавань закрыли для взлётов и посадок почти на два часа. 11 рейсов были перенаправлены, около 60 отменены. Сбой произошёл в один из самых загруженных периодов для аэропорта, уступая лишь пасхальным праздникам.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   активист   аэропорт   климат   мюнхен   протест   
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35  комментариев
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13k
Karelian Час назад
Не отклеивать! Пусть сидят.
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12k
Фомич Минуту назад
А жилеты яркие зачем надели? Что-то под цвет бетона надо было, чтобы незаметно.
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5k
Феликс Дзержинский 6 минут назад
Эбанутым нет покоя.
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25k
sanchesS80 8 минут назад
Да просто выпустить на полосу людей, у которых отменены или задержаны рейсы, и отвернуться. Они этих "защитников" по частям с полосы унесут за пару минут. Или так вломят, что защитники сами убегут в момент.
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56
4nt 8 минут назад
Дегенераты.
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3k
Игорь 12 минут назад
Вместо "климатические активисты" прочитал "клинические идиоты"
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13k
Марсианин 12 минут назад
Руки им нужно отрубать... Раз себя приклеит, ну два - и всё, лапки кончатся.
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8k
Oleg 17 минут назад
забыли чем это закончилось в прошлый раз? все штрафы и неустойки повесили на них. как, никуя не делая ,получить пожизненный долг? топ стратегия
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18k
Aaron Bezzazrenia 18 минут назад
Хня перформанс! Надо было, как этот е.б.лаша художник Павленский на Красной площади, дюбелями мошонку к взлётной полосе прибивать
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6k
Pashuta Полчаса назад
Судя по их рожам - не сильно там интеллектом пахнет...
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−3
2k
Ультратрахуил Полчаса назад
Действующие вулканы гораздо больше на климат влияют, пусть себя к жерлу клеят!
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6k
heta 37 минут назад
Блэт! У нас, в Екатеринбурге, только сегодня наконец-то температура планирует подняться аж до +19! О каком нафуй глобальном потеплении речь?!
О чём вообще эти болезные?..
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9k
Ntvl 38 минут назад
это не климатические активисты , это клинические дол.боёбы! приклеить вторую руку и забыть про них.
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8k
Николай 42 минуты назад
любителям взлетных полос и клея, пусть отрабатывают чисткой сортиров в самолетах...
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1k
Ян 43 минуты назад
Надеюсь им простой аэропорта предъявят
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13k
Том Сойер 44 минуты назад
Какой смысл устраивать подобное "шоу"? Что они хотят этим добиться? Люди перестанут летать на самолётах? Это как с электромобилями - выхлопа нет, но для матушки-природы и того же климата они опаснее чем простые авто, начиная с утилизации батарей и заканчивая же утилизацией пластмассовых деталей - но всем по-фиг, это стало модно, купил электричку - берегу климат....
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10k
SuperTroll 45 минут назад
Да вообще не вижу проблемы. У самолетов выходной поток с турбины такой, что бетон с полосы может сорвать, на полной мощности. Оставили бы их там, пару взлетов и костей бы не осталось

Ссылка youtu.be
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11k
Доктор 52 минуты назад
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6k
Отвратительный Мужик 58 минут назад
В их лицах есть что то неуловимое-одинаковое.
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55k
Aleksandr Час назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2959 постов (2787 в горячем)

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