Климатические активисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Полиция арестовала восемь активистов движения за сохранение климата, которые в субботу проникли на территорию мюнхенского аэропорта на юге Германии. В результате воздушный порт закрыли на некоторое время, около 60 рейсов отменили.
Климатическое движение Letzte Generation уже проводило подобные акции протеста в прошлом. На странице X была опубликована серия постов с изображением участников, которые приклеили себя к взлётно-посадочной полосе и развернули плакаты.
Позже группа заявила, что шесть человек проникли на полосу в 4:45 утра по местному времени, чтобы заблокировать самолёты. Активисты раскритиковали Берлин за субсидирование авиакомпаний и потребовали стимулировать железнодорожные пассажирские перевозки.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что меры безопасности в аэропорту усилят.
"Такие преступные действия ставят под угрозу воздушное сообщение и вредят защите климата, поскольку вызывают лишь презрение и злость, - написала она в соцсети X. - Виновные должны быть привлечены к ответственности".
Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что необходимы новые законы, предусматривающие уголовное наказание за подобные действия, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Пока такие акции классифицируют как мелкое правонарушение.
Представитель аэропорта сообщил, что воздушную гавань закрыли для взлётов и посадок почти на два часа. 11 рейсов были перенаправлены, около 60 отменены. Сбой произошёл в один из самых загруженных периодов для аэропорта, уступая лишь пасхальным праздникам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О чём вообще эти болезные?..
Где олигос - малый, а френ - ум ....