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В Германии неизвестные просверлили в строящемся газопроводе восемь отверстий

В Германии неизвестные просверлили в строящемся газопроводе восемь отверстий

Автор:
09 января 2024 19:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Диверсия   повреждение   расследование   трубопровод   ущерб   
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Есть сведения, что против строительства газопровода выступали экоактивисты. Однако отверстия сделаны профессиональным оборудованием, да и экоактивисты вряд ли в своей жизни держали в руках что-то тяжелее транспаранта и баллончика с краской.

На севере Германии неизвестные злоумышленники повредили почти готовый к эксплуатации газопровод для транспортировки сжиженного газа, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, восемь отверстий нанесены на четвёртом участке строительства в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном и разбросаны на расстоянии более километра.


Полиции стало известно о диверсии ещё в конце ноября. В ходе расследования выяснилось, что небольшие отверстия в трубе просверливали при помощи профессионального оборудования. Снаружи их заметить было практически невозможно — пластиковое покрытие трубы над ними сжалось после сверления. Обнаружить повреждения газопровода удалось только во время электронной проверки.

По предварительным оценкам, ущерб от диверсии составляет не менее 1,6 млн евро. Сообщается, что федеральная прокуратура уже месяц как расследует инцидент.


Трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена длиной около 55 километров планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако власти отложили его запуск, не назвав официальной причины. Но теперь она известна.


Сообщается, что проект по строительству трубопровода вызвал острую критику со стороны немецких экоактивистов, которые неоднократно пытались помешать его реализации. К примеру, весной 2023 года в районе Грос-Норденде полицейские обнаружили распиленный фрагмент трубы. Однако злоумышленников найти не смогли и дело закрыли. В августе того же года активисты захватили несколько строительных машин, после чего засыпали в их баки песок и залили замки зажигания клеем.



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Метки: Германия   Диверсия   повреждение   расследование   трубопровод   ущерб   
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25  комментариев
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Ну а что сказать? Долб.о.ё.б.ы.
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11k
Сатанеев 3 минуты назад
А на картинке вентиляционные воздуховоды. Диаметр 800 или 1000 мм.
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1k
Gigantes 5 минут назад
Догадайтесь - кого обвинят? ))))))
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20k
Александр 9 минут назад
Профессиональный инструмент. даже ХЗ что это такое, я думал дырку можно дрелью просверлить которую продают в магазине.
Наверно сверлил профессионал с дипломом Дыркосверлильного университета
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7k
klop 23 минуты назад
В чём проблема там вон фермеры столько кизяка навезли, зачем этот неэкологичный газ.
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6k
Ronin Полчаса назад
Немчура хохлов трясите у них в генетическом коде записано украсть из чужой трубы.
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6k
Alex Полчаса назад
Partizanen!
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391k
Алексей Полчаса назад
не иначе американская астронавтка сверлила
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7k
Vladimir Полчаса назад
Ответ бундосам за МКС и Севастополь!
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2k
Товарищ Полчаса назад
Опять на кастрюль свалят, а те и рады хвостом вилять.
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6k
hhwost 38 минут назад
какого "профессионального оборудования" у этих клоунов "не может быть"? дрель и подходящее сверло? что за бред? да хоть бы и надо было что-то особенное, кто помешает купить? или даже просто взять в аренду на пару дней? и загуглить инструкцию? не знаю как на севере Германии, а в Москве, например, плазменный резак (который режет даже титан) можно взять на прокат за 2000р в день. и дырявь что хочешь.
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862
Шурман 44 минуты назад
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32k
Владимир 47 минут назад
Опять хохлы?
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68k
doker 53 минуты назад
Мы все люди. Немцы, американцы там всякие, мы - русские.
И есть пи***сы. Это не ЛГБТ.
Просто пи***сы.
И их много. Раньше их называли холопами и холуями.
Название изменилось - люди остались.
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Знаю, кто просверлил. Это те же, что и на МКС российский Союз просверлили. Почерк идентичный, однозначно.
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1
Al Di Час назад
Предполагали подключится после введения в строй трубопровода и сосать газ потихоньку.
Пацаны к успеху шли.)
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Однако власти отложили его запуск, не назвав официальной причины. Но теперь она известна.»

Е@ать проблема!
Переварить несколько плетей, испытать и засыпать.
А крику то
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1k
tonic_guru Час назад
Не, ну чего сразу отлавливать, топить.....
Надо прислушаться к голосу немецкого народа, ну не хотят газ, ну значит будут дровами топить свои буржуйки.....
Демократия должна быть демократичной:)
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16k
ss Час назад
А я всегда говорю. Всех "зелёных" нужно отлавливать и топить в параше.
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133k
parallax Час назад
Петрова и Боширова к наградам. ))
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