В Германии неизвестные просверлили в строящемся газопроводе восемь отверстий

По предварительным оценкам, ущерб от диверсии составляет не менее 1,6 млн евро. Сообщается, что федеральная прокуратура уже месяц как расследует инцидент.

Трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена длиной около 55 километров планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако власти отложили его запуск, не назвав официальной причины. Но теперь она известна.

Сообщается, что проект по строительству трубопровода вызвал острую критику со стороны немецких экоактивистов, которые неоднократно пытались помешать его реализации. К примеру, весной 2023 года в районе Грос-Норденде полицейские обнаружили распиленный фрагмент трубы. Однако злоумышленников найти не смогли и дело закрыли. В августе того же года активисты захватили несколько строительных машин, после чего засыпали в их баки песок и залили замки зажигания клеем.