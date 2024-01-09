В Германии неизвестные просверлили в строящемся газопроводе восемь отверстий

Есть сведения, что против строительства газопровода выступали экоактивисты. Однако отверстия сделаны профессиональным оборудованием, да и экоактивисты вряд ли в своей жизни держали в руках что-то тяжелее транспаранта и баллончика с краской.
На севере Германии неизвестные злоумышленники повредили почти готовый к эксплуатации газопровод для транспортировки сжиженного газа, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, восемь отверстий нанесены на четвёртом участке строительства в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном и разбросаны на расстоянии более километра.
Полиции стало известно о диверсии ещё в конце ноября. В ходе расследования выяснилось, что небольшие отверстия в трубе просверливали при помощи профессионального оборудования. Снаружи их заметить было практически невозможно — пластиковое покрытие трубы над ними сжалось после сверления. Обнаружить повреждения газопровода удалось только во время электронной проверки.
По предварительным оценкам, ущерб от диверсии составляет не менее 1,6 млн евро. Сообщается, что федеральная прокуратура уже месяц как расследует инцидент.
Трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена длиной около 55 километров планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако власти отложили его запуск, не назвав официальной причины. Но теперь она известна.
Сообщается, что проект по строительству трубопровода вызвал острую критику со стороны немецких экоактивистов, которые неоднократно пытались помешать его реализации. К примеру, весной 2023 года в районе Грос-Норденде полицейские обнаружили распиленный фрагмент трубы. Однако злоумышленников найти не смогли и дело закрыли. В августе того же года активисты захватили несколько строительных машин, после чего засыпали в их баки песок и залили замки зажигания клеем.
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Наверно сверлил профессионал с дипломом Дыркосверлильного университета
И есть пи***сы. Это не ЛГБТ.
Просто пи***сы.
И их много. Раньше их называли холопами и холуями.
Название изменилось - люди остались.
Бояре и князья неподсудны - неприкосновенны,по законам.
Холопы... отвечают за косяки бояр, поэтому своей деятельностью их оправдывают.
Бояре сами по себе не сильны - их тысячи, а холуи опасны - их не один миллион.
Пацаны к успеху шли.)
Е@ать проблема!
Переварить несколько плетей, испытать и засыпать.
А крику то
Надо прислушаться к голосу немецкого народа, ну не хотят газ, ну значит будут дровами топить свои буржуйки.....
Демократия должна быть демократичной:)
Действуй.
Или ссышь?