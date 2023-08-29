20 самых богатых актрис современности

Для успешной актёрской карьеры нужен талант и много труда. Чтобы увидеть плоды своей деятельности в актёрском мастерстве, могут потребоваться годы усердной работы, которые многие не видят за красивой картинкой. А большой успех обычно приходит с немалыми деньгами. Взглянем на самых богатых актрис современности, которым удалось добиться значимых высот в карьере.
Джейми Герц известна по фильмам "Пропащие ребята" (1987), "Брокер" (1986), "Меньше, чем ноль", (1987) и "Смерч" (1996). Однако, Герц стала одной из самых богатых актрис в мире благодаря своим начинаниям за пределами Голливуда. Она - эксперт в области финансов и инвестирования, и сделала себе состояние благодаря грамотным инвестициям и предпринимательству. Она филантроп, часто помогает благотворительным организациям, владеет спортивной командой. Сейчас ей 57 лет, и её состояние оценивается в 3 миллиарда долларов.
Карьера Опры Уинфри в качестве телеведущей и ведущей собственного ток-шоу продолжается более 25 лет. "Шоу Опры Уинфри" получило самый высокий рейтинг ток-шоу в американской истории: его смотрели более 20 миллионов человек в неделю. У неё также есть успешный актёрский опыт. Состояние Уинфри оценивается в 2,5 миллиардов долларов.
Актриса Риз Уизерспун получила известность в 90-х и и начале 2000-х годов благодаря ролям в фильмах "Блондинка в законе", "Жестокие игры" и "Выскочка". Затем были яркие роли в фильмах "Дикая" и "Переступить черту". За роль в последнем она получила "Оскар". Сегодня состояние актрисы превышает 400 миллионов долларов.
Дженнифер Энистон начинала с роли Рэйчел в "Друзьях" в 90-х, которая сразу принесла ей успех. В 2000-х она снималась в "Брюсе Всемогущем", "Разводе по-американски", "Марли и я", и других драматических и комедийных лентах. Сегодня Энистон - одна из голливудских любимиц. Её капитал составляет около 300 миллионов долларов.
Близняшки Олсен прославились в 90-х годах, снявшись в нескольких телешоу и фильмах. Однако, повзрослев, они решили отойти от актёрской карьеры. Близнецы сделали карьеру в индустрии моды, основав свой собственный лейбл The Row. Их состояние оценивается в 300 миллионов долларов.
Робертс начала актёрскую карьеру в 1987 году с успешного фильма "Мистическая пицца". Её популярность быстро взлетела после роли в фильме "Красотка". Она получила номинацию на "Оскар" за роль в "Стальных магнолиях" а саму премию - в 2001 году, за лучшую женскую роль в "Эрин Брокович". По состоянию на 2023 год капитал актрисы составляет 250 миллионов долларов.
Джулия Луи-Дрейфус, актриса, комик и продюсер, прославилась в 1990-х годах благодаря своей роли в ситкоме "Сайнфелд". Она получила несколько наград, в том числе премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана. Её состояние оценивается в 250 миллионов долларов.
Первая роль Сандры, которая принесла ей успех - в боевике "Скорость" 1994 года. Затем карьера актрисы пошла в гору, и она сыграла яркие роли в фильмах "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Гравитация". Роль в "Невидимой стороне" принесла ей премию Оскар. Сегодня Сандра Буллок считается одной из самых успешных актрис Голливуда: её состояние составляет 250 миллионов долларов.
Сальма Хайек начала карьеру в Мексике в конце 80-х, и в 1991 переехала в США покорять Голливуд. Среди её знаковых работ - главная роль в фильме "Фрида", за которую она получила номинацию на "Оскар". Её состояние - около 200 миллионов долларов.
Денёв начала сниматься ещё в детском возрасте. Затем она получила известность благодаря своим ролям в фильмах "Шербурские зонтики" (1964), "Дневная красавица" (1967) и "Голод" (1983). Её состояние оценивается в 185 миллионов долларов.
Шарлиз Терон известна по фильмам "Прометей", "Безумный Макс: Дорога смерти", "Талли". В 2003 году она также удостоилась "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Монстр", где изобразила серийную убийцу. Капитал актрисы составляет 170 миллионов долларов.
В актёрской карьере Скарлетт Йоханссон - множество разноплановых ролей, от научной фантастики и боевиков, до драм и комедий. Среди самых известных - роль Чёрной вдовы в киновселенной Marvel, роль в фильме "Брачная история", номинированная на Оскар, а также роль в "Трудностях перевода", признанная критиками. Состояние актрисы оценивают в 165 миллионов долларов.
Мэрил Стрип считается одной из самых культовых и богатых актрис современности. Она получила множество наград: три премии "Оскар", восемь премий "Золотой глобус" и рекордную 21 номинацию на премию "Оскар". Среди известных работ - "Дьявол носит Prada", "Мамма Mia!", "Выбор Софи", "Смерть ей к лицу". Состояние актрисы - 160 миллионов долларов.
Шуша Менегел - икона телевидения и музыки, которая прославилась в 1980-х годах. Бывшая модель и актриса стала знаменитой благодаря детским передачам, а также своему собственному ток-шоу. Её капитал составляет 160 миллионов долларов.
Популярность Майли Сайрус взлетела благодаря подростковому сериалу Disney "Ханна Монтана". Но позже Сайрус добилась успеха и в музыкальной, и в актёрской индустрии: она выпустила несколько альбомов, которые возглавили чарты, и снялась в ряде фильмов. Капитал актрисы составляет примерно 160 миллионов долларов.
Анджелина Джоли - феноменальная женщина и актриса, обладательница "Оскара", трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США". По состоянию на 2023 год её состояние оценивается примерно в 160 миллионов долларов.
Деми Мур - одна из голливудских икон. Её состояние оценивают в 150 миллионов долларов. Актриса уже много лет находится в центре внимания СМИ из-за браков с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, но это не мешало ей строить успешную актёрскую карьеру. Она знаменита ролями в фильмах "Стриптиз", "Приведение", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн".
Тоту наиболее известна главной ролью в 2001 года "Амели", который принес ей международное признание. Она также работала с такими выдающимися режиссёрами, как Жан-Пьер Жене и Рон Ховард. Её состояние оценивается в 145 миллионов долларов.
Дженнифер Лоуренс впервые получила признание за роль в драме "Зимняя кость" 2010 года, которая принесла ей номинацию на Оскар. Затем она снялась в популярной франшизе "Голодные игры". Лоуренс также известна своей благотворительной деятельностью и защитой прав женщин. Её состояние - 130 миллионов долларов.
Дрю Бэрримор стала актрисой ещё в детстве, но популярность набрала в конце 90-х и начале 2000-х годов. Известна ролями в фильмах "Ангелы Чарли", "50 первых поцелуев", "Смешанные". У неё есть собственная продюсерская компания Flower Films и ток-шоу "Шоу Дрю Бэрримор". Капитал актрисы составляет 125 миллионов долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Где? Где, я вас спрашиваю, мама Стифлера????