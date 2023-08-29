20 самых богатых актрис современности

Джейми Герц известна по фильмам "Пропащие ребята" (1987), "Брокер" (1986), "Меньше, чем ноль", (1987) и "Смерч" (1996). Однако, Герц стала одной из самых богатых актрис в мире благодаря своим начинаниям за пределами Голливуда. Она - эксперт в области финансов и инвестирования, и сделала себе состояние благодаря грамотным инвестициям и предпринимательству. Она филантроп, часто помогает благотворительным организациям, владеет спортивной командой. Сейчас ей 57 лет, и её состояние оценивается в 3 миллиарда долларов.