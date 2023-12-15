15 необычных пород домашних птиц, чей внешний вид выходит за грани обыденного

На современных фермах всё чаще можно встретить птиц, которые больше походят на диковинных существ, чем на привычных кур, уток или гусей. Они поражают пёстрым оперением, карликовыми или гигантскими размерами и странными генетическими мутациями, которых удалось добиться в ходе многолетней селекции. Давайте посмотрим, каких крылатых друзей сегодня разводят люди у себя на ферме или дома.