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15 необычных пород домашних птиц, чей внешний вид выходит за грани обыденного

15 необычных пород домашних птиц, чей внешний вид выходит за грани обыденного

Автор:
15 декабря 2023 09:37
Сообщество : Животные
Метки: порода   природа   птица   расота   удивительно   фото   
818
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Оказывается, в мире домашних птиц существует множество необычных пород, привлекающих внимание своей уникальной внешностью и повадками. Так что удивлять достоинствами способны не только дикие пернатые. Местами все они даже могут посоперничать друг с другом (и закономерно не выиграть, потому что каждое существо по-своему невероятно).

На современных фермах всё чаще можно встретить птиц, которые больше походят на диковинных существ, чем на привычных кур, уток или гусей. Они поражают пёстрым оперением, карликовыми или гигантскими размерами и странными генетическими мутациями, которых удалось добиться в ходе многолетней селекции. Давайте посмотрим, каких крылатых друзей сегодня разводят люди у себя на ферме или дома.

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Бесхвостая порода кур, известная тем, что несёт зеленовато-голубые яйца.

Эта порода кур является одной из самых мелких в мире. Она была выведена в Малайзии. Серама создана путём скрещивания диких кур Малайзии с японскими карликовыми породами.

Порода кур аям чемани происходит из Индонезии и известна тем, что она полностью чёрная как снаружи, так и внутри. Необычный окрас обусловлен генетической особенностью, которая вызывает аномальное увеличение числа мелатоцинов, отвечающих за пигментацию.

В давние времена нильский гусь считался священным животным у египтян. Многие его ошибочно принимают за утку.

Эти птицы поражают своим внешним видом. Некоторых людей голуби не на шутку пугают, других же приводят в невероятный восторг. Главная отличительная особенность дутышей — способность раздувать свой зоб до невероятных размеров.

Редкая выставочная порода была выведена в восемнадцатом веке.

Несмотря на свои скромные размеры (всего 2-3 килограмма), бойцовая курица может легко постоять за себя, пустив в ход хорошо развитые и длинные ноги.

Голубь-носач, выведенный селекционным образом в Англии в 14 веке.

Необычная порода голубей, способная похвастаться удивительным перьевым украшением головы.

Чаще всего эту породу разводят в декоративных целях.

Иногда представителей этой породы называют посланниками Люцифера. А всё из-за гребня в виде дьявольских рожек. Предположительно, пернатые были выведены во Франции в 15 веке.

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Метки: порода   природа   птица   расота   удивительно   фото   
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Егор 21 минуту назад
Новокаледонский голубь. Почти как логотип сбербанка.
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