15 раз, когда птицы свили свои гнезда в самых неподходящих местах

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Птичьи гнезда бывают не только разных форм и размеров, но и в самых разных местах.
Иногда птицы выбирают самые непредсказуемые места для того, чтобы построить укрытие для своих будущих птенцов. И вот 15 примеров таких гнезд в неподходящих местах.
Птенец, появившийся на свет в пасти статуи волка
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Гнездо малиновки внутри столба
Парочка крапивников обзавелась потомством в походных ботинках
Вот что случается во время изоляции
Гнездышко в садовом слонике
Колибри вылупились в очках для бассейна
Знак, что долго не садился за руль: гнездо в велосипедной сумке
Казарка отложила яйца в клумбе возле городской больницы
Орлы решили устроиться на 12 этаже прямо возле окна
Швабра действительно выглядит уютно
Эта канадская казарка каждый год навещает пожилую пару, чтобы вывести в их саду птенцов
Малиновка нашла самый потрясающий дом
Двухэтажные апартаменты: два гнезда сразу на дверном венке
Утка вывела утят в яме для костра
У голубей самые ленивые гнезда
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