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15 раз, когда птицы свили свои гнезда в самых неподходящих местах

15 раз, когда птицы свили свои гнезда в самых неподходящих местах

Автор:
05 июня 2023 11:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: гнездо   места   позитив   природа   птица   удивительно   фото   
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Птичьи гнезда бывают не только разных форм и размеров, но и в самых разных местах.

Иногда птицы выбирают самые непредсказуемые места для того, чтобы построить укрытие для своих будущих птенцов. И вот 15 примеров таких гнезд в неподходящих местах.


Птенец, появившийся на свет в пасти статуи волка

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Гнездо малиновки внутри столба

Парочка крапивников обзавелась потомством в походных ботинках

Вот что случается во время изоляции

Гнездышко в садовом слонике

Колибри вылупились в очках для бассейна

Знак, что долго не садился за руль: гнездо в велосипедной сумке

Казарка отложила яйца в клумбе возле городской больницы

Орлы решили устроиться на 12 этаже прямо возле окна

Швабра действительно выглядит уютно

Эта канадская казарка каждый год навещает пожилую пару, чтобы вывести в их саду птенцов

Малиновка нашла самый потрясающий дом

Двухэтажные апартаменты: два гнезда сразу на дверном венке

Утка вывела утят в яме для костра

У голубей самые ленивые гнезда

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Метки: гнездо   места   позитив   природа   птица   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Garpia121 2 часа назад
Это не птицы в неположенных местах, это люди все вокруг заняли.
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