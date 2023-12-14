Нюд-нейроночка: искусственный интеллект научили раздевать женщин

Популярность приложений и сайтов, где при помощи искусственного интеллекта можно «раздевать» женщин на фото, стремительно растет: по данным аналитической фирмы Graphika, только в сентябре ими воспользовались 24 млн человек, передает Bloomberg.

Как сообщают аналитики, многие подобные сервисы используют для своей рекламы популярные социальные сети, в том числе X и Reddit, где с начала года число ссылок на приложения для «раздевания» возросло на 2400%.

Кстати, большинство сервисов работают только с изображениями женщин. Для воссоздания изображения обнаженного человека сервисы применяют искусственный интеллект. Чаще всего фотографии берут из социальных сетей, а затем обрабатывают и распространяют их без согласия владельца. С развитием ИИ пользователи могут создавать все более реалистичные изображения, отмечает аналитик Graphika Сантьяго Лакатос.