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Нюд-нейроночка: искусственный интеллект научили раздевать женщин

Нюд-нейроночка: искусственный интеллект научили раздевать женщин

Автор:
14 декабря 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дипфейк   Нейросеть   закон   раздевать   сервис   соцсети   
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Сервисы, которые «раздевают» женщин на фотографиях при помощи искусственного интеллекта, активно рекламируют в соцсетях. А вот закона, который бы обезопасил взрослых людей от дипфейков, до сих пор не приняли.

Популярность приложений и сайтов, где при помощи искусственного интеллекта можно «раздевать» женщин на фото, стремительно растет: по данным аналитической фирмы Graphika, только в сентябре ими воспользовались 24 млн человек, передает Bloomberg.

Как сообщают аналитики, многие подобные сервисы используют для своей рекламы популярные социальные сети, в том числе X и Reddit, где с начала года число ссылок на приложения для «раздевания» возросло на 2400%.
Кстати, большинство сервисов работают только с изображениями женщин. Для воссоздания изображения обнаженного человека сервисы применяют искусственный интеллект. Чаще всего фотографии берут из социальных сетей, а затем обрабатывают и распространяют их без согласия владельца. С развитием ИИ пользователи могут создавать все более реалистичные изображения, отмечает аналитик Graphika Сантьяго Лакатос.


В рекламе одного из приложений, размещенной в X, говорилось, что пользователь может создать фотографию обнаженного тела, а затем прислать ее человеку, который там изображен, — тем самым авторы объявления подстрекают к преследованию и домогательствам, отмечают аналитики. Некоторые приложения отображаются как спонсируемый контент на YouTube и выпадают первыми при поиске по слову nudify, - пишет РБК.
Представитель Alphabet (владеет YouTube) заявил агентству, что компания не разрешает размещать рекламу, «содержащую откровенно сексуальный контент». В X и Reddit не ответили на запросы Bloomberg.


В дополнение к росту трафика, сервисы, некоторые из которых взимают 9,99 долларов в месяц, утверждают на своих веб-сайтах, что они привлекают много клиентов.

“Они делают большой бизнес”

, - сказал Лакатос. Описывая одно из приложений для раздевания, он доавил: “Если поверить им на слово, то на их веб-сайте бывает более тысячи пользователей в день”.
Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперина отмечает, что подобными программами все чаще пользуются «обычные люди с обычными целями». По ее словам, многие так и не узнают, что их фотографии могли использовать для создания дипфейков. Но даже если это произойдет, инициировать расследование или судебное разбирательство сложно, отмечает специалист.

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Метки: Дипфейк   Нейросеть   закон   раздевать   сервис   соцсети   
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20  комментариев
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3k
DVPET Час назад
Разве можно назвать "интеллектом" что-то, что рисует черные квадратики на голых бабах?
Это террорист какой-то, а не интеллект
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530
vozmez_die 7 минут назад
Рано или поздно это должно было произойти )))
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11k
Властелин 21 минуту назад
Это все? Всего лишь три?
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Бабы наоборот довольны должны быть. Эти задроты им такие формы нарисуют, Семенович обзавидуется.
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2k
Звёздный странник 39 минут назад
В течении 5 лет появится прога, которая будет автоматически на основе алгоритма ИИ создавать идеальные 3D-модели из 2D-фото, сохраняя все пропорции и внешность оригинала. А там сам пользователь уже будет придавать нужную позу и фигуру.
Правда вот ресурсы у этой проги будут прожорливыми. ОС не ниже Win10 x64, ОЗУ не меньше 16 ГБ, мощная видюха + широкополосный скоростной Интернет (для использования онлайн сервисов и закачки фильтров с офсайта программы).
Да, сейчас есть такие проги для создания 3D-моделей (к примеру Blender), где на шаблонный макет человека натягиваешь фото как скин, но там всю рельефность нужно подгонять ручками (типа так воссоздали Питера Кушинга в "Звёздных войнах"), либо использовать 3D-сканер для получения более точной модели с оригинала (такие используют при создании цифровых копий в киноиндустрии).
Но вот с данной прогой процесс создания потребует только фото и займёт считанные минуты, в зависимости от мощности видюхи и скорости И-нета. И никакой 3D-сканер не нужен. Только фото в фас, профиль и анфас. При чём не важно в каких позах там будет объект. ИИ по ним сам вычислит все пропорции и рельеф для компановки.
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
Проще на красную пленку сфотографировать, чем эти новомодные заморочки.
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19k
Shtoppi 58 минут назад
а зачем? бабы и сами раздеваются не особо напрягаясь ))))
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14k
кира Час назад
Сразу понятно: мужики программу писали.)))
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58k
dima423 Час назад
Ну и нахер это надо?
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355
iskra Час назад
Ничего нового.. Голые бабы - двигатель интернета..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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