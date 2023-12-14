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В Нижнем Новгороде задержали гендиректора кафе, отправившего посетительницу в нокаут

В Нижнем Новгороде задержали гендиректора кафе, отправившего посетительницу в нокаут

Автор:
14 декабря 2023 09:54
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новогород   задержание   избил   кафе   конфликт   нокаут   полиция   
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Господин Джафаров рассвирепел и с одного удара уложил девушку на пол. Говорит, что погорячился.

Полиция Нижнего Новгорода задержала гендиректора кафе, расположенного на улице Пискунова. 43-хлетний начальник общепита показал себя абсолютно нестрессоустойчивым дядькой. Он разругался с гостями заведения, а одну из посетительниц отправил в нокаут. Другой тоже пообещал много всего интересного . Угрозы сурового директора едальни, к счастью, попали на видео, что в значительной степени облегчило работу правоохранителям.


27-лнтняя девушка сняла побои и обратилась в полицию. Гендиректора Джафарова задержали, и на этих видео он имеет куда более смиренный вид.



Говорит, что кается и постарается впредь закон не нарушать.


В отношении Джафарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела. Сообщается, что раньше в поле зрения правоохранителей он не попадал.


Причина конфликта Джафарова с посетительницей не разглашается, однако кто он такой, чтобы бить гостью своего кафе?

Источник:

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Метки: Нижний Новогород   задержание   избил   кафе   конфликт   нокаут   полиция   
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36  комментариев
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Удивительные вещи бывают в жизни. Вот бросил ты человеку:".... соси!" И вот уже всё перевернулась и придётся тебе, товарищ Джафаров, самому х.... сосать!" Або перефразируя золотое правило нравственности - не желай другому того, что не желаешь себе! Сосать тебе не пересосать товарищ(аах какой человек!) Джафаров!
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336
Pasha Panfilov 2 минуты назад
Пить надо меньше.
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43
Александр 11 минут назад
Хорошая реклама. Посетители теперь валом пойдут.
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336
Pasha Panfilov Александр Минуту назад
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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13k
Проктолог-иллюзионист 12 минут назад
Генеральный директор кафе? Это он сам себе должность придумал? А чего не президент? Или у них в кафе там совет директоров и собрания акционеров проводятся?
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336
Pasha Panfilov Проктолог-иллюзионист Минуту назад
Верховный директор кафе.
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667
Ринат Фамутдинов 16 минут назад
Типа он "мущщинка"... Задницей прочувствует для чего нужна жопа!!!
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5k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
Какой толк от их извинений, искренности в извинениях нет, там есть страх за свою }I{опу.
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49k
Крымчанка Полчаса назад
Очередное "оглы" скорее всего. Какого рожна всю эту шваль не депортируют из страны, ведь одно дерьмо к нам попадает. У себя дома такое г... не надо, вот оно и плывёт по течению. А у нас что, станция канализационная что ли?!(
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16k
Альф 57 Полчаса назад
К сожалению такие не сидят, заплатит штраф максимум.
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4k
brotherirk Полчаса назад
гнида черножопая!
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
Интересно, а с зачем видео обрезано буквально "под корешок", до момента удара, до самой развязки? Несколько секунд до этого было бы тоже интересно посмотреть. Может быть, он ещё там кого-то избивал.
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336
Pasha Panfilov Типа граф 10 секунд назад
Вполне возможно. Тем более в кабаке. Может даже нарочно провоцировали, на бабки развести. Щас чтобы заявление забрала платить заставит.
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28k
AzuveR 46 минут назад
Не "Господин Джафаров", а огуевшый чуркабес. На зону тварь, по максимуму. Девушке здоровья.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 50 минут назад
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16k
Kucher 52 минуты назад
Сейчас азерская ОПГ, в смысле диаспора кому надо занесёт и его отпустят.
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1k
Pris 55 минут назад
пацан который переступил тело и пошел по делам даже не удивился.... остановите этот мир и я сойду.
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391k
Алексей 56 минут назад
после отсидки пускай в своем ауле закон потом не нарушает
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8k
vasilykopkov 58 минут назад
Овцеёбы женщин за людей не считают.
Женщина типа, должна молчать в тряпочку, если голос подала - надо бить.
Реально - дикари...
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13k
Djeff Час назад
В большом городе горные животные должны быть всегда на поводке и в наморднике. Ну, не приспособлены они к городским условиям и дрессировке не поддаются. В данном случае, после вольера, требую отпустить это в естественную среду обитания.
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3k
kuchipachi Час назад
Конечно более сммренный вид. Ведь рядом не женщины, а мужики в масках, да ещё и выше его на голову
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9k
MPEG-8 Час назад
Вот, опять видео не полное.
Дама возможно перекрытая и напала первая.
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276
ruslan d MPEG-8 Час назад
Это вообще ничего не меняет ...
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276
ruslan d MPEG-8 Час назад
Да никогда не меняет , если только это не угроза твоей жизни ...
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371
iskra Робот ник-балда Полчаса назад
А вы попробуйте.. Я когда-то пытался успокоить перебравшую дамочку,которая разносила кафе. Получил расцарапанное лицо, порванную одежду,кучу синяков,и чудом уцелевший глаз. И это мне ещё помогали человек 5(которые тоже получили испорченную одежду и синяки-царапины). А можно было бы просто сразу провести один удар в лоб, и все были бы целы,здоровы,и дамочке не пришлось бы ночевать в полиции,а потом выплачивать кафешке полмиллиона..
PS Кстати, дамочка была не больше 50 кг..
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16k
Kostick Час назад
ну что за гнида черножопая? наглухо гасить девку, пусть она и бурагозила, орёл, фуле. мне кажется, что г-н (это не от слова господин) джафаров имеет желание отправиться на сво.
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1k
Сергей 2 часа назад
Нужно его на налоги пробить, уверен что нибудь интересное найдётся.
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