В Нижнем Новгороде задержали гендиректора кафе, отправившего посетительницу в нокаут

Господин Джафаров рассвирепел и с одного удара уложил девушку на пол. Говорит, что погорячился.
Полиция Нижнего Новгорода задержала гендиректора кафе, расположенного на улице Пискунова. 43-хлетний начальник общепита показал себя абсолютно нестрессоустойчивым дядькой. Он разругался с гостями заведения, а одну из посетительниц отправил в нокаут. Другой тоже пообещал много всего интересного . Угрозы сурового директора едальни, к счастью, попали на видео, что в значительной степени облегчило работу правоохранителям.
Осторожно! Сцены жестокости и нецензурная лексика!
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27-лнтняя девушка сняла побои и обратилась в полицию. Гендиректора Джафарова задержали, и на этих видео он имеет куда более смиренный вид.
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Говорит, что кается и постарается впредь закон не нарушать.
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В отношении Джафарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела. Сообщается, что раньше в поле зрения правоохранителей он не попадал.
Причина конфликта Джафарова с посетительницей не разглашается, однако кто он такой, чтобы бить гостью своего кафе?
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Женщина типа, должна молчать в тряпочку, если голос подала - надо бить.
Реально - дикари...
Дама возможно перекрытая и напала первая.
Может не в этом случаи, но меняет.
PS Кстати, дамочка была не больше 50 кг..