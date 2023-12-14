В Нижнем Новгороде задержали гендиректора кафе, отправившего посетительницу в нокаут

В отношении Джафарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела. Сообщается, что раньше в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Причина конфликта Джафарова с посетительницей не разглашается, однако кто он такой, чтобы бить гостью своего кафе?