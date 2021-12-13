В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей

В городе Гусеве (Калининградская область) мужчина со звучным именем Оганез Тер Оганесян устроил разборки со школьницами, и жестоко об этом пожалел.

Конфликт произошел 6 декабря в кафе одного из торговых центров города. Старому армянину не понравилось, что его назвали старым пи**ом, и он принялся требовать у одной из девушек номер телефона отца, а затем кичиться, что сидел в тюрьме, живёт по понятиям и никто не смеет его так называть. Девушки попытались убедить Оганесяна, что не обзывали его педерастом, но тот зажал их у выхода из здания, и в ходе "воспитательной беседы" несколько раз ударил по лицу и ребрам.