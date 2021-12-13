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В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей

В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей (2 фото + 3 видео)

Автор:
13 декабря 2021 00:05
Сообщество : Криминал
Метки: Гусев   Калининградская область   задержание   конфликт   мужчина   подростки   полиция   
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Старому армянину показалось, что его назвали старым педерастом. А может не показалось.

В городе Гусеве (Калининградская область) мужчина со звучным именем Оганез Тер Оганесян устроил разборки со школьницами, и жестоко об этом пожалел.


Конфликт произошел 6 декабря в кафе одного из торговых центров города. Старому армянину не понравилось, что его назвали старым пи**ом, и он принялся требовать у одной из девушек номер телефона отца, а затем кичиться, что сидел в тюрьме, живёт по понятиям и никто не смеет его так называть. Девушки попытались убедить Оганесяна, что не обзывали его педерастом, но тот зажал их у выхода из здания, и в ходе "воспитательной беседы" несколько раз ударил по лицу и ребрам.

К слову, девушки на видео тоже не выглядят ангелами, и вполне возможно, что Оганесяну не послышалось, как над ним "подшутили". Но распускать руки он, конечно, не имел права.

Так или иначе, в причинах конфликта теперь будут разбираться в полиции. Как оказалось, у Оганесяна действительно не все гладко с законом, и его конфликт с подростками - это лишь одна из причин, по которой на него устроили облаву.

К сожалению, в местном МВД пока не сообщили по какому обвинению задержали любителя жить по понятиям. Но теперь, судя по всему, доказывать свою правильную ориентацию он будет уже сокамерникам.

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Метки: Гусев   Калининградская область   задержание   конфликт   мужчина   подростки   полиция   
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12  комментариев
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7k
Виталий Час назад
старое говно решило повыебываться, нашел себе противника по силам
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3k
Urlauber 6 минут назад
В карабах этого Ару
Пусть там кулаками помашет
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3k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Не такой он уж и старый......
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7k
Rado 11 минут назад
А где фото в Карабахе? Там вроде нужны такие активные герои. Или в безопасной России с девчонками воевать удобнее?
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
мужкику реально повезло !
если бы девчёнки родителям позвонили и примчались бы ихние отцы,то дяденька бы огрёб по полной программе.а полиция можно сказать "нежно" задержала. по сравнению с отцами.
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447
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Немного не правильно армянин с этим генетическим мусором поступил. Надо было годик другой подождать и они по вызову к нему в сауну сами приехали бы, там бы их всей группировкой и воспитывали бы. А сейчас следаку платить придётся... Ну ничего, верю, что армянин дождётся и порвёт задницы этим шлюхам.
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6k
workmen77 57 минут назад
А за что его собственно задержали и так унизительно (мордой в асфальт) задержали? На видео мы видим словесный конфликт молодых хамок и взрослого мужика, который им в отцы годится, но никакого рукопликадства или избиения с его стороны нет.
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4k
Core Час назад
Одна с удивлением узнала что за оскорбление можно полицу получить, второй, ну, аккуратней надо себя вести, когда проблемы с законом
а то загреметь в тюрьму из-за того что оскорбили, причём самым изощренным способом - зашквар
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10k
Кыся Час назад
Показалось-не показалось, или так и есть, все равно:

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