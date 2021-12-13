В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей

Старому армянину показалось, что его назвали старым педерастом. А может не показалось.
В городе Гусеве (Калининградская область) мужчина со звучным именем Оганез Тер Оганесян устроил разборки со школьницами, и жестоко об этом пожалел.
Конфликт произошел 6 декабря в кафе одного из торговых центров города. Старому армянину не понравилось, что его назвали старым пи**ом, и он принялся требовать у одной из девушек номер телефона отца, а затем кичиться, что сидел в тюрьме, живёт по понятиям и никто не смеет его так называть. Девушки попытались убедить Оганесяна, что не обзывали его педерастом, но тот зажал их у выхода из здания, и в ходе "воспитательной беседы" несколько раз ударил по лицу и ребрам.
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К слову, девушки на видео тоже не выглядят ангелами, и вполне возможно, что Оганесяну не послышалось, как над ним "подшутили". Но распускать руки он, конечно, не имел права.
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Так или иначе, в причинах конфликта теперь будут разбираться в полиции. Как оказалось, у Оганесяна действительно не все гладко с законом, и его конфликт с подростками - это лишь одна из причин, по которой на него устроили облаву.
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К сожалению, в местном МВД пока не сообщили по какому обвинению задержали любителя жить по понятиям. Но теперь, судя по всему, доказывать свою правильную ориентацию он будет уже сокамерникам.
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Пусть там кулаками помашет