"Давай под поезд ляжем!": в Москве задержали мужчину, склонявшего подростков к суицидам или сексу

24-летний негодяй вступал в переписку с несовершеннолетними и начинал обработку.
Психика подростков очень подвижна, и, к сожалению, в этот период авторитет родителей может быть запросто отодвинут на задний план. А вот к словам условного Вася из интернета девочки и мальчики прислушиваются и даже стараются подражать взрослому другу.
Житель Москвы изрядно попортил нервы родителям подростков, общаясь с их детьми через соцсети. 24-летний мужчина представлялся либо юношей ( и тогда пытался развести малолетних девочек на секс), либо девушкой ( и тогда склонял к совместному суициду).
Так, по предварительной информации он "обрабатывал" девочку 2008 года рождения. А в переписке с двумя другими подростками 2007 и 2008 года под псевдонимом "Женя Волков" пытался их совратить. Хорошо, что похотливые сообщения прочла мать девочек - она-то и обратилась в полицию.
Как сообщают СМИ, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям — о развратных действиях и склонению к самоубийству (ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). Сейчас задержанному избирается мера пресечения и устанавливают контакты подростков, с которыми тот общался в соцсетях.
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