"Давай под поезд ляжем!": в Москве задержали мужчину, склонявшего подростков к суицидам или сексу

Психика подростков очень подвижна, и, к сожалению, в этот период авторитет родителей может быть запросто отодвинут на задний план. А вот к словам условного Вася из интернета девочки и мальчики прислушиваются и даже стараются подражать взрослому другу.

Житель Москвы изрядно попортил нервы родителям подростков, общаясь с их детьми через соцсети. 24-летний мужчина представлялся либо юношей ( и тогда пытался развести малолетних девочек на секс), либо девушкой ( и тогда склонял к совместному суициду).