FISHKINET
Сообщество Криминал 2416 постов • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Давай под поезд ляжем!": в Москве задержали мужчину, склонявшего подростков к суицидам или сексу

"Давай под поезд ляжем!": в Москве задержали мужчину, склонявшего подростков к суицидам или сексу

Автор:
21 ноября 2023 17:26
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   переписка   полиция   развратные действия   соцсети   суицид   уголовное дело   
993
3

24-летний негодяй вступал в переписку с несовершеннолетними и начинал обработку.

Психика подростков очень подвижна, и, к сожалению, в этот период авторитет родителей может быть запросто отодвинут на задний план. А вот к словам условного Вася из интернета девочки и мальчики прислушиваются и даже стараются подражать взрослому другу.


Житель Москвы изрядно попортил нервы родителям подростков, общаясь с их детьми через соцсети. 24-летний мужчина представлялся либо юношей ( и тогда пытался развести малолетних девочек на секс), либо девушкой ( и тогда склонял к совместному суициду).


Так, по предварительной информации он "обрабатывал" девочку 2008 года рождения. А в переписке с двумя другими подростками 2007 и 2008 года под псевдонимом "Женя Волков" пытался их совратить. Хорошо, что похотливые сообщения прочла мать девочек - она-то и обратилась в полицию.



Как сообщают СМИ, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям — о развратных действиях и склонению к самоубийству (ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). Сейчас задержанному избирается мера пресечения и устанавливают контакты подростков, с которыми тот общался в соцсетях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: задержание   переписка   полиция   развратные действия   соцсети   суицид   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Василий Афиногенов 50 минут назад
мразь пля!биомусор мля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 5 минут назад
Отдайте его в мигрантскую тюрьму на три месяца, а потом положите под поезд... вдоль.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin 10 минут назад
Так это... Может его под поезд ? Ну раз так хотел, мечты должны сбываться же. Можно пока не целиком, только яйца - мы же не звери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
doker 39 минут назад
Ну, какой же он мужчина...
Дитё неразумное... 25 ещё нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 39 минут назад
Надо положить его под поезд, пусть считает колесные пары, в перерывах между поездами пусть дрочит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео)
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#факты#аварии#Россия#Автовсячина#забавно#прикольно#съемка
#в мире#машина#Юмор#Прикол#ДТП#интересное#Ynews#Китай#история#искусство
#автомобили#животные#кино#фильм#авто аварии#люди#дети#позитив#конфликт#СССР
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и... "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику...

На что жалуетесь?

Вернуться