В Казани задержали безногого баскетболиста-колясочника, снабжавшего наркотиками Сибирь и Дальний Восток

Звучит абсурдно - тем не менее, жизнь порой покруче любого кино.
32-летний Иван Неклюдов - инвалид. Однако увечье не помешало ему добиться значительных успехов в спорте, да в каком! Неклюдов занимался баскетболом на колясках и выступал за команду «Спартак-Приморье». Также он участвовал в чемпионате России.
А недавно спортсмен попал в СМИ, но не благодаря победам в баскетболе. Автомобиль, которым управлял Неклюдов, остановили для проверки документов на полицейском посту в Казани. Полицейские обратили внимание на то, что водитель изрядно нервничал.
Решили проверить его автомобиль, и на заднем сидении обнаружили большой пакет, содержимое которого отправили на анализ. Выяснилось, что в 20-килограммовом свёртке находится мефедрон.
По предварительным оценкам, примерная стоимость такого количества наркотического средства составляет около 60 миллионов рублей.
На допросе задержанный пояснил, что занимается поставками "товара" уже около года, снабжая им крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока. Неклюдов, который не так давно переехал из Уссурийска в Казань, возил мефедрон и в Новосибирск, и в Хабаровск, и в Читу, Улан-Удэ и Иркутск. Именно в Иркутск он направлялся с оптовой закладкой, когда был пойман с поличным.
Принцип работы был следующим: экс-спортсмен получал от магазина крупные партии веществ, которые расфасовывал на более мелкие свёртки и перевозил в города заказчиков. Из рук в руки товар не передавал, а оставлял в виде закладок. В последней партии, к примеру, было около десятки свёртков с мефедроном.
«По данному факту следственным отделом МО МВД России „Верхнеуслонский“ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации», — прокомментировали инцидент в МВД.
У 32-летнего Ивана есть жена и дочь школьного возраста. Статья, по которой он проходит фигурантом, слишком серьёзная, учитывая количество обнаруженных запрещенных веществ, и велик шанс, что Неклюдов очень нескоро сможет снова увидеть и обнять своих родных.
Источник:
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- Задержанный с наркотиками экс-футболист обвинил полицейских в фальсификации улик
- Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс
- "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта
- В Краснодаре с пакетом наркотиков задержали экс-футболиста сборной РФ, подрабатывающего закладчиком
расфасуй на 20 пакетиков и зарой по отмеченным координатам, а мы тебе 300 баксов), нежели чем среднестатистического гражданина.
Неустойчивое материальное положение, ломка от отсутствия дозы, халявные деньги здесь и сейчас, просто затмевают им глаза, и в целом, они для себя решают.. "Ну, а что, меня ж никто и никогда не останавливал и не досматривал.. что случится, если я это сделаю.. ну один разок?"
Проблема в том, скорее всего, что это не случайный полицейский остановил машину, увидел нервозность водителя (все мы нервничаем когда нас тормозят, потому что скорее всего сейчас какой-нить штраф дадут, и мы ещё и опаздываем куда-то..), скорее всего - этот канал сбыта прорабатывается, и кого-то уже схватили за пятую точку, а он - пошёл на сделку со следствием и помогает раскрыть сеть дистрибуции, вот он и показал, что по такому-то направлению. в такой-то машине, приблизительно в такое-то время, будет ехать "челнок". А что б не спалить своего информатора в преступной группировке, который даёт оперативную информацию, надо придумать легенду и обстоятельства, при которых службы правопорядка, как бы "случайно" задержали курьера.
Достигаются сразу несколько целей:
-Большой вес изъят
-Курьер арестован и уже есть о чём отчитаться на верх и козырнуть в СМИ
-Агент продолжает функционировать в недрах преступной организации и остаётся вне подозрения.
Думаю, его вели уже долго, просто на этот раз курьеру, как проверенному человеку, доверили тяжёлый груз.. и опера решили что пора уже брать с таким весом.. это уже солидно, это уже серьёзно, и этот человек, понимая какие срока ему светят - будет петь как соловей, кляпом не заткнёшь. хотя, скорее всего, он особо много и не знает, но может чего полезного следствию и выдаст, с учётом стажа.