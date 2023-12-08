В Казани задержали безногого баскетболиста-колясочника, снабжавшего наркотиками Сибирь и Дальний Восток

А недавно спортсмен попал в СМИ, но не благодаря победам в баскетболе. Автомобиль, которым управлял Неклюдов, остановили для проверки документов на полицейском посту в Казани. Полицейские обратили внимание на то, что водитель изрядно нервничал.





Решили проверить его автомобиль, и на заднем сидении обнаружили большой пакет, содержимое которого отправили на анализ. Выяснилось, что в 20-килограммовом свёртке находится мефедрон.





По предварительным оценкам, примерная стоимость такого количества наркотического средства составляет около 60 миллионов рублей.



