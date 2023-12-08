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В Казани задержали безногого баскетболиста-колясочника, снабжавшего наркотиками Сибирь и Дальний Восток

В Казани задержали безногого баскетболиста-колясочника, снабжавшего наркотиками Сибирь и Дальний Восток

Автор:
08 декабря 2023 17:56
Сообщество : Криминал
Метки: Баскетбол   Наркотики   задержание   инвалид   мефедрон   наркотрафик   параолимпиец   полиция   
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Звучит абсурдно - тем не менее, жизнь порой покруче любого кино.

32-летний Иван Неклюдов - инвалид. Однако увечье не помешало ему добиться значительных успехов в спорте, да в каком! Неклюдов занимался баскетболом на колясках и выступал за команду «Спартак-Приморье». Также он участвовал в чемпионате России.


А недавно спортсмен попал в СМИ, но не благодаря победам в баскетболе. Автомобиль, которым управлял Неклюдов, остановили для проверки документов на полицейском посту в Казани. Полицейские обратили внимание на то, что водитель изрядно нервничал.


Решили проверить его автомобиль, и на заднем сидении обнаружили большой пакет, содержимое которого отправили на анализ. Выяснилось, что в 20-килограммовом свёртке находится мефедрон.


По предварительным оценкам, примерная стоимость такого количества наркотического средства составляет около 60 миллионов рублей.



На допросе задержанный пояснил, что занимается поставками "товара" уже около года, снабжая им крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока. Неклюдов, который не так давно переехал из Уссурийска в Казань, возил мефедрон и в Новосибирск, и в Хабаровск, и в Читу, Улан-Удэ и Иркутск. Именно в Иркутск он направлялся с оптовой закладкой, когда был пойман с поличным.


Принцип работы был следующим: экс-спортсмен получал от магазина крупные партии веществ, которые расфасовывал на более мелкие свёртки и перевозил в города заказчиков. Из рук в руки товар не передавал, а оставлял в виде закладок. В последней партии, к примеру, было около десятки свёртков с мефедроном.



«По данному факту следственным отделом МО МВД России „Верхнеуслонский“ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации», — прокомментировали инцидент в МВД.



У 32-летнего Ивана есть жена и дочь школьного возраста. Статья, по которой он проходит фигурантом, слишком серьёзная, учитывая количество обнаруженных запрещенных веществ, и велик шанс, что Неклюдов очень нескоро сможет снова увидеть и обнять своих родных.

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Метки: Баскетбол   Наркотики   задержание   инвалид   мефедрон   наркотрафик   параолимпиец   полиция   
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11  комментариев
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
В последнее время становится понятно что спорт - рассадник криминала...
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441
На хер ЗАПАД! Опиум для народа Час назад
Сколько лет тебя вижу тут...Психологическая картина сложилась. Моешься раз в неделю, но при этом,у тебя есть высшее образование. Любишь компьютеры,за животом не видешь своего члена.
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41k
Example 6.2.6 23 минуты назад
Инвалиды, зависимые люди, откровенно бедные и просто малолетки - отличный вербовочный материал для распространителей дури. Их легче уговорить на "незначительное" правонарушение (Ну возьми ты пакет, перенеси из точки А в точку Б или
расфасуй на 20 пакетиков и зарой по отмеченным координатам, а мы тебе 300 баксов), нежели чем среднестатистического гражданина.
Неустойчивое материальное положение, ломка от отсутствия дозы, халявные деньги здесь и сейчас, просто затмевают им глаза, и в целом, они для себя решают.. "Ну, а что, меня ж никто и никогда не останавливал и не досматривал.. что случится, если я это сделаю.. ну один разок?"

Проблема в том, скорее всего, что это не случайный полицейский остановил машину, увидел нервозность водителя (все мы нервничаем когда нас тормозят, потому что скорее всего сейчас какой-нить штраф дадут, и мы ещё и опаздываем куда-то..), скорее всего - этот канал сбыта прорабатывается, и кого-то уже схватили за пятую точку, а он - пошёл на сделку со следствием и помогает раскрыть сеть дистрибуции, вот он и показал, что по такому-то направлению. в такой-то машине, приблизительно в такое-то время, будет ехать "челнок". А что б не спалить своего информатора в преступной группировке, который даёт оперативную информацию, надо придумать легенду и обстоятельства, при которых службы правопорядка, как бы "случайно" задержали курьера.
Достигаются сразу несколько целей:
-Большой вес изъят
-Курьер арестован и уже есть о чём отчитаться на верх и козырнуть в СМИ
-Агент продолжает функционировать в недрах преступной организации и остаётся вне подозрения.

Думаю, его вели уже долго, просто на этот раз курьеру, как проверенному человеку, доверили тяжёлый груз.. и опера решили что пора уже брать с таким весом.. это уже солидно, это уже серьёзно, и этот человек, понимая какие срока ему светят - будет петь как соловей, кляпом не заткнёшь. хотя, скорее всего, он особо много и не знает, но может чего полезного следствию и выдаст, с учётом стажа.
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Нормально забрасывал... Даже без мячика и корзины
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5k
Григорий Час назад
как он на коляске делал закладки?! это же прям палево.
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56k
Опиум для народа Час назад
Расстреливать надо таких ублюдков.
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441
На хер ЗАПАД! Час назад
БезногоГо? У меня плохо с Русским языком?
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