13 самых быстрых пород собак в мире на стильных портретах от фотографа из Лондона

Проект лондонского фотографа Александра Хохлова «Fast & Curious» («быстрые и любопытные») — это серия портретов, в которой представители самых быстрых пород собак превращаются в гонщиков.
Предлагаем вам полюбоваться этими эмоциональными красавцами, пока они не убежали из кадра. Заодно узнаем, какая порода является самой быстрой и какую скорость она развивает.
Скорость: 40,2 км/ч
Скорость: 55,7 км/ч
Скорость: 56,3 км/ч
Скорость: 56,3 км/ч
Скорость: 56,3 км/ч
Скорость: 59,5 км/ч
Все собаки изображены с шлемами на головах, как настоящие гонщики, имеющие дело с большими скоростями. Этот элемент фотографий является работой CG-художников, так как надеть подходящие шлемы на собак было бы слишком непростой задачей.
Скорость: 64 км/ч
Скорость: 64 км/ч
Скорость: 64,3 км/ч
Скорость: 64,3 км/ч
Скорость: 67,5 км/ч
Скорость: 68,8 км/ч
Скорость: 72,4 км/ч
А вот и чемпион! Эта порода, известная своей невероятной скоростью, имеет историю, насчитывающую более 4000 лет. Уникальное строение тела позволяет грейхаундам развивать скорость от 0 до 70 километров в час всего за пару мгновений, что быстрее большинства спортивных автомобилей.
Источник:
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