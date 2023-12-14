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13 самых быстрых пород собак в мире на стильных портретах от фотографа из Лондона

13 самых быстрых пород собак в мире на стильных портретах от фотографа из Лондона

Автор:
14 декабря 2023 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Бег   быстрая собака   животные   портрет   скорость   собака   фото   
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Проект лондонского фотографа Александра Хохлова «Fast & Curious» («быстрые и любопытные») — это серия портретов, в которой представители самых быстрых пород собак превращаются в гонщиков.

Предлагаем вам полюбоваться этими эмоциональными красавцами, пока они не убежали из кадра. Заодно узнаем, какая порода является самой быстрой и какую скорость она развивает.

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Скорость: 40,2 км/ч

Скорость: 55,7 км/ч

Скорость: 56,3 км/ч

Скорость: 56,3 км/ч

Скорость: 56,3 км/ч

Скорость: 59,5 км/ч

Все собаки изображены с шлемами на головах, как настоящие гонщики, имеющие дело с большими скоростями. Этот элемент фотографий является работой CG-художников, так как надеть подходящие шлемы на собак было бы слишком непростой задачей.

Скорость: 64 км/ч

Скорость: 64 км/ч

Скорость: 64,3 км/ч

Скорость: 64,3 км/ч

Скорость: 67,5 км/ч

Скорость: 68,8 км/ч

Скорость: 72,4 км/ч

А вот и чемпион! Эта порода, известная своей невероятной скоростью, имеет историю, насчитывающую более 4000 лет. Уникальное строение тела позволяет грейхаундам развивать скорость от 0 до 70 километров в час всего за пару мгновений, что быстрее большинства спортивных автомобилей.

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Метки: Бег   быстрая собака   животные   портрет   скорость   собака   фото   
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