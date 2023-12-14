13 самых быстрых пород собак в мире на стильных портретах от фотографа из Лондона

Скорость: 72,4 км/ч

А вот и чемпион! Эта порода, известная своей невероятной скоростью, имеет историю, насчитывающую более 4000 лет. Уникальное строение тела позволяет грейхаундам развивать скорость от 0 до 70 километров в час всего за пару мгновений, что быстрее большинства спортивных автомобилей.