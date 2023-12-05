Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира

Оказывается, что культурные особенности разных стран мира заключаются не только в традициях, ценностях и вкусовых предпочтениях. Как выяснилось, каждую культуру определяет ещё и её любовь к конкретным породам животных.
В этом случае речь пойдёт о собаках. Звучит удивительно? На деле это выглядит ещё более странно и забавно. Специалисты сайта HouseholdQuotes решили провести собственное исследование, которое позволило определить самые любимые породы собак жителей разных стран. Для этого ребята приложили немало усилий. Да, исследование нельзя назвать научным, однако некоторые любопытные сведения у них всё-таки получилось добыть. Давайте посмотрим.
Ротвейлер — собака номер один в 34 странах. С её участием проходит наибольшее количество выставок.
Бордер-колли и кане-корсо считаются самыми популярными собаками в Европе. Каждая из них является лучшей собакой в семи европейских странах. Также бордер-колли занимает лидирующую позицию в Австралии.
Чтобы определить самые популярные породы в разных странах мира, авторы сайта HouseholdQuotes использовали данные поиска Google. Для этого они составили достаточно обширный список пород, перевели их названия (которые должны были соответствовать каждому местному языку) и собирали ежемесячные данные Google по каждой породе в каждой стране. Полученные цифры специалисты фиксировали на специальной карте. Работа получилась крайне информативной.
Кстати, доберманов ещё очень любят в Беларуси, Украине, Молдове, Литве и Турции.
Это популярный метис, созданный путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя.
Наибольший успех порода имеет в Гонконге, Японии, Корее и Сингапуре.
Великобритания известна как нация любителей собак. Их любимой является какапу. Также её называют «кокер-пудель», «кокерпу» и «кок-а-пу». Это помесь миниатюрного пуделя и кокер-спаниеля. Не признана американским клубом собаководов. Несмотря на это, является давно известной дизайнерской породой, которая была выведена ещё 1960-х годах.
Эта порода покорила не только Канаду. Также ретривер является самой популярной породой в 22 странах, уступая только ротвейлеру и немецкой овчарке.
Австралийская овчарка является самой популярной породой в мире. На её долю приходится 913 тысяч поисковых запросов в месяц в 4 странах, где она занимает первое место.
От этого малыша также без ума жители Чили.
Кане-корсо считается самой популярной породой в Европе. Она занимает лидирующие позиции в семи европейских странах.
Полностью ознакомиться с исследованием и картами можно на сайте HouseholdQuotes. Вы сможете посмотреть четырёхлапых фаворитов каждой страны, а также в обязательном порядке отыскать своего. Как вы думаете, насколько специалисты оказались близки к истине?
Источник:
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