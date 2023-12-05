Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира

Бордер-колли и кане-корсо считаются самыми популярными собаками в Европе. Каждая из них является лучшей собакой в ​​семи европейских странах. Также бордер-колли занимает лидирующую позицию в Австралии.

Чтобы определить самые популярные породы в разных странах мира, авторы сайта HouseholdQuotes использовали данные поиска Google. Для этого они составили достаточно обширный список пород, перевели их названия (которые должны были соответствовать каждому местному языку) и собирали ежемесячные данные Google по каждой породе в каждой стране. Полученные цифры специалисты фиксировали на специальной карте. Работа получилась крайне информативной.