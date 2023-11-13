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С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера

С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера

Автор:
13 ноября 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бросили   животные   записка   люди   ротвейлер   собака   фото   
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Пса обнаружили прохожие у метро в Москве. Стич лежал, привязанный к забору, рядом со своими игрушками, миской и кормом.

Мы в ответе за тех, кого приручили…Но кто-то об этом так и не знает.

Но всего через несколько часов после публикации в местной группе брошенное животное подобрали. Судя по видео, пёс умный и общительный.

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Метки: Видео   бросили   животные   записка   люди   ротвейлер   собака   фото   
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24  комментария
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33k
Teodor Час назад
М-да... Как говорится, чем ближе узнаю людей - тем больше нравятся собаки...
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268
Александр Шевченко 12 минут назад
Моё субъективное мнение, большая собака - это не для города, а для своего дома где-то в сельской местности. Все другое, и собаку мучают и себя (ну если это не ваша работа).
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17k
Мистер Фикс 14 минут назад
Вот так бросать - последнее дело.
Да, ситуации бывают разные, но тогда нормальный хозяин подключает волонтеров, которые помогут пристроить животное.
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16k
GROMOZEKA 16 минут назад
Предательство!
Страшнейшая и мерзейшая особенность человека
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6k
мемфрид 22 минуты назад
Я б забрал
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15
Igor Полчаса назад
До тех пор пока "зоолюбители" будут ПОКУПАТЬ себе друзей - так и будет. Друзей не покупают. Покупают игрушки для развлечения, у кого больше денег покупают игрушки подороже. Как только щенок подрастает, начинает причинять не только умиления, но и неудобства - тут у многих современных потрплядей начинается прозрение. Мысли, поиски - кому бы сплавить?
Более того, уверен, если бы не уголовная ответственность и жёсткое моральное осуждение - многие современные мамаши бы и детей легко в приюты отдавали, когда ВНЕЗАПНО бы понимали, что дети не только фоточки в соцсетях, но и ответственность и самопожертвование.
В конце времён живём, не иначе, людей всё меньше - скотов всё больше.
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268
Александр Шевченко Igor 11 минут назад
Народу много - людей мало.
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16k
Kostick Полчаса назад
это же какой надо быть мразью? бедный пёсель... глаза какие (((
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278
fifa666 Час назад
У меня коллега тут недавно сказала, что хочет кота своего отдать. На вопрос почему, ответила, что спит на ней, а ей тяжело так. Фу... Такая мерзость, даже противна мне она стала
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15
Igor Andrey G Полчаса назад
Мы живем среди людей, но как же мало среди нас человеков!
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268
Александр Шевченко Teodor 3 минуты назад
Мой под утро на меня залазит, будит типа, на работу пора. Когда ухожу, жена рассказывает, ложится где я спал и о подушку трется, потом залезет куда и не видно весь день. С работы встречает первым. Любите своих питомцев.
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77
Karvins Teodor 3 минуты назад
Во во, тоже люблю когда под бочек приходит или ногу обнимает и дрыхнет. Даже когда нога отекла практически не хочется беспокоить чтобы не разбудить.....
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