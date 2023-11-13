С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера

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Пса обнаружили прохожие у метро в Москве. Стич лежал, привязанный к забору, рядом со своими игрушками, миской и кормом.
Мы в ответе за тех, кого приручили…Но кто-то об этом так и не знает.
Но всего через несколько часов после публикации в местной группе брошенное животное подобрали. Судя по видео, пёс умный и общительный.
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Да, ситуации бывают разные, но тогда нормальный хозяин подключает волонтеров, которые помогут пристроить животное.
Страшнейшая и мерзейшая особенность человека
Более того, уверен, если бы не уголовная ответственность и жёсткое моральное осуждение - многие современные мамаши бы и детей легко в приюты отдавали, когда ВНЕЗАПНО бы понимали, что дети не только фоточки в соцсетях, но и ответственность и самопожертвование.
В конце времён живём, не иначе, людей всё меньше - скотов всё больше.
Тут вопрос только в осознанности поступка, а не каким образом он был сделан. Купить/подобрать/взять из приюта. Разницы нет, если это осознанный выбор разумного человека.
Когда мы с женой созрели, что бы завести собаку (причем себе а, не детям), мы решили, что это будет Русский Охотничий Спаниель.
Причем выбор породы был так же обдуман, и признан лучшим для содержания по деньгам и в квартире(возможно немного цинично но перед покупкой щенка этот вопрос тоже обдумывался)
И конечно щенка пришлось покупать у клуба.
Очень любим нашу сучечку, ей уже 2.5 года =))))