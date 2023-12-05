30 собак-разрушителей, которых поймали с поличным

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Собака — это не только круглосуточно позитивные эмоции и милая мордашка. Иногда собаки могут серьёзно подпортить ваше имущество, или, например, сгрызть важные документы. Конечно, даже после таких шалостей мы продолжаем их любить! Взглянем на забавных пёселей, которых поймали на преступлениях.
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9. "Пока был на работе, решил посмотреть камеры наблюдения во дворе, и как там поживает мой пёс"
11. "Я оставила форму с печеньем на плите. Наш пёс запрыгнул за ними, и включил две конфорки.."
22. "Испекла тортик, и съела кусок. Отошла на пару минут, и вернувшись, увидела, что пёс слизал всю глазурь - но пытался остаться незамеченным"
25. "Что-то случилось с моими растениями, пока я была на работе. Собака говорит, что не знает, но она накрыла их одеялом на всякий случай"
27. "Я слышал, что мои собаки буянят в соседней комнате, но не представлял, что настолько. Это была их лежанка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почему я ее еще не убил лопатой?
Эта рыжая сука умеет извинятся.
Сразу же делает повинную морду и ложится башкой на колено. Типа руби хозяин...
Блиать, ни разу не смог!