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30 собак-разрушителей, которых поймали с поличным

30 собак-разрушителей, которых поймали с поличным

Автор:
05 декабря 2023 21:53
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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Собака — это не только круглосуточно позитивные эмоции и милая мордашка. Иногда собаки могут серьёзно подпортить ваше имущество, или, например, сгрызть важные документы. Конечно, даже после таких шалостей мы продолжаем их любить! Взглянем на забавных пёселей, которых поймали на преступлениях.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   смешно   смешные животные   смешные фото   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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7k
Allmaster 55 минут назад
Наша любимая падла, уже превысила лимит покупки в 5 тыс руб. Сожрала и испортила намного больше.
Почему я ее еще не убил лопатой?
Эта рыжая сука умеет извинятся.
Сразу же делает повинную морду и ложится башкой на колено. Типа руби хозяин...
Блиать, ни разу не смог!
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2k
Dimon 23 минуты назад
То есть вечная вонь псиной дома, убирать какашки, гулять в дождь и в зной, шерсть по всему дому, гавканье, погрызанная и обоссаная мебель - это всё как бы удовольствие, а то что на фото треш?
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