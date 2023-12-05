30 собак-разрушителей, которых поймали с поличным

Собака — это не только круглосуточно позитивные эмоции и милая мордашка. Иногда собаки могут серьёзно подпортить ваше имущество, или, например, сгрызть важные документы. Конечно, даже после таких шалостей мы продолжаем их любить! Взглянем на забавных пёселей, которых поймали на преступлениях.