Почему у некоторых собак хвост закручивается колечком?

Но если копнуть дальше, — как у всех собак получаются разные формы хвостов, если мутация по факту была одна?

Вот вам и второй ответ на главный вопрос, и прописан он в ветеринарных учебниках. Если внимательно читать анатомию, то можно понять, что за различные формы хвостов у наших шерстяных отвечает, соответственно, разная их конструкция и крепление к самой собаке. Хвост — это продолжение позвоночника и весьма сложная приблуда, хоть с виду и не скажешь. В среднем он состоит из 15-25 позвонков. Первые позвонки выглядят как самые обычные. Но чем дальше к концу, тем больше позвоночки напоминают маленькие притуплённые конусы.