Почему у некоторых собак хвост закручивается колечком?

Хвост для собаки — исключительно функциональная вещь. Например, хвостом можно лупить хозяина по ногам от радости. Или ронять предметы с низких полок. А ещё можно поранить хвост в какой-нибудь драке и загреметь в ветеринарку с огромным чеком! В этом плане очень удобно иметь собаку с хвостом, закрученным в каральку, или вовсе без него. Но почему так? Отчего у всех бобиков такие разные хвосты?
На этот вопрос есть два варианта ответа, причём один следует из другого. Если посмотреть на диких родственников наших собак, мы заметим прямой и толстый хвост «поленом». У бобиков и шариков сейчас такого хвостища почти не встретишь, что не удивительно. Учёные почти уверены, что за всем стоит мутация в гене GTF2I, что произошла во время эволюции волка/волкоподобного предка в собак. Животины мутировали и стали более дружелюбными и инфантильными. А вместе с поведением поменялась и внешность: изменилась форма черепа, длина конечностей и, по всей видимости, форма хвоста. А люди взяли — да закрепили все эти признаки!
Но если копнуть дальше, — как у всех собак получаются разные формы хвостов, если мутация по факту была одна?
Вот вам и второй ответ на главный вопрос, и прописан он в ветеринарных учебниках. Если внимательно читать анатомию, то можно понять, что за различные формы хвостов у наших шерстяных отвечает, соответственно, разная их конструкция и крепление к самой собаке. Хвост — это продолжение позвоночника и весьма сложная приблуда, хоть с виду и не скажешь. В среднем он состоит из 15-25 позвонков. Первые позвонки выглядят как самые обычные. Но чем дальше к концу, тем больше позвоночки напоминают маленькие притуплённые конусы.
Друг к другу позвонки крепятся с помощью мышц, трёх типов сухожилий и межпозвоночных дисков. Также отдельные мускулы проходят по всей длине хвоста, делая его подвижным и вилятельным. Изгибы и колечки на хвосте у собак получаются с помощью удлинения/укорачивания мышц, сухожилий, а иногда и самих позвонков с какой-нибудь стороны.
Например, если натяжение связочного аппарата сверху позвоночков сделать чуть больше, чем снизу, то хвостик будет слегка изгибаться кверху в форме сабли или серпа. Ну а если максимально укоротить крепления сверху позвоночков и чуть расслабить снизу, мы получим хвост тугим колечком, каралькой или даже спиралью — всё зависит от породы и количества самих позвонков в хвосте.
Все характеристики строения хвостища запросто передаются из поколения в поколение. Так что людям не составило никакого труда вывести кучу пород, где у каждой будет своя неповторимая форма хвоста.
Источник:
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Такие собаки не допускаются к разведению.