Как подружились собака и гепард

Гепарда назвали Рукса (Ruuxa), к нему запустили 8-месячного пса по кличке Рейна (Raina). Они долго друг друга обнюхивали, а потом начали вместе играть, и уже не разлучались.

Вскоре выяснилось, что Рукса развивается не так, как обычные дикие кошки: у гепарда диагностировали дисплазию передних лап. Это означало, что он не смог бы нормально ходить, так что в дикой природе точно бы погиб. Но на его счастье он появился на свет в зоопарке, где ему провели операцию.