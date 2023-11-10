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Как подружились собака и гепард

Как подружились собака и гепард

Автор:
10 ноября 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: гепард   животные   милота   позитив   собака   фото   
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Они совершенно разные, но они дружат!

Гепард на первый взгляд — не самое дружелюбное существо, однако и они заводят межвидовую дружбу.

В помете у гепардов обычно рождается 5-6 котят. Но если у гепарда появляется на свет только один котенок, малыша обычно ждет печальная участь. Мать оставляет детеныша, так как уверена, что он не выживет в дикой природе. Именно так случилось в зоопарке Сан-Диего: молодая самка гепарда отказалась от своего единственного детеныша. Чтобы как-то помочь котенку выжить, администрация зоопарка решила познакомить малыша со щенком. Так завязалась уникальная дружба между совершенно разными животными.

Гепарда назвали Рукса (Ruuxa), к нему запустили 8-месячного пса по кличке Рейна (Raina). Они долго друг друга обнюхивали, а потом начали вместе играть, и уже не разлучались.

Вскоре выяснилось, что Рукса развивается не так, как обычные дикие кошки: у гепарда диагностировали дисплазию передних лап. Это означало, что он не смог бы нормально ходить, так что в дикой природе точно бы погиб. Но на его счастье он появился на свет в зоопарке, где ему провели операцию.

Рейна не отходила от своего друга на протяжении всех медицинских процедур. Затем преданный друг находился рядом, пока гепард восстанавливался. Когда лапы Руксы зажили, он вернулся к полноценной жизни, которая теперь стала еще более комфортной. Эти два друга до сих пор неразлучны, они любят вместе играть и соревноваться, а также радовать больших и маленьких гостей зоопарка.



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Метки: гепард   животные   милота   позитив   собака   фото   
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Сергей Шепилов Час назад
Мы, люди, лезем везде и всюду, радостно, как дебилы, умиляясь собственным "хорошим" делам. Но, при этом, замалчиваем нашу внутривидовую борьбу. И херячим друг друга... херячим и ненавидим...херячим
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