«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о выплатах маткапитала. Теперь его смогут получать только граждане России (изменения не касаются жителей новых регионов РФ). Это значит, что ребёнок и мать должны быть с российским гражданством.

До этого бывало так, что мигранты приезжали в Россию, рожали детей и получали на них мат капитал. Но оставались гражданами другой страны. Теперь эту лазейку закроют.

Как считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина: