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«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал

«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал

Автор:
13 декабря 2023 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Гослума   Нина Останина   депутат   маткапитал   мигранты   приезжие   
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По словам парламентариев, эти деньги должны решать демографические проблемы России, а не стран ближнего зарубежья.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о выплатах маткапитала. Теперь его смогут получать только граждане России (изменения не касаются жителей новых регионов РФ). Это значит, что ребёнок и мать должны быть с российским гражданством.

До этого бывало так, что мигранты приезжали в Россию, рожали детей и получали на них мат капитал. Но оставались гражданами другой страны. Теперь эту лазейку закроют.

Как считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина:

Данное решение нужно было принять уже давно. Ведь данный закон направлен на решение демографических проблем в нашем государстве, а не в странах ближнего зарубежья, как бы хорошо мы к ним не относились.

Ранее, когда к нам приезжали мигранты и рожали здесь детей, они имели право на получение маткапитала, но сохраняли гражданство своей страны. Теперь же это право будут иметь только те, чей ребенок стал гражданином РФ по рождению. Также мать ребенка должна быть гражданкой РФ, поскольку первичные права на маткапитал принадлежат ей.

Думаю, мигранты будут недовольны этим законом лишь в том случае, если они приезжают в Россию только из корыстных побуждений. Нам нужны иностранные сотрудники для того, чтобы эти люди участвовали в развитии нашей экономики, укреплению научного потенциала, нашей мощи. Далеко не все обязательства выполнены перед нашими детьми и нашими гражданами, мы не можем думать лишь о мигрантах.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Без российского гражданства маткапитал никто уже не получит.

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Метки: Гослума   Нина Останина   депутат   маткапитал   мигранты   приезжие   
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8  комментариев
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189
ruslan d 42 минуты назад
Как бы это да же не лазейка была , а парадный вход ... Как сразу-то не поняли ?
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391k
Алексей 3 минуты назад
Данное решение нужно было принять уже давно.....

сукаааа. его должны были принять сразу наравне с выдачей маткапитала !!!
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779
Шурман 9 минут назад
В Бельгии такое часто практикуют , родился сын мне выплатили 1500 евро за дочку тоже самое и все тишина . Не получали эти деньги 14 лет и тут на тебе приходит письмо типа вышлите нам свои справки и доходах и тд . Выслали , приходит второе письмо типа мы обязаны получить деньги теперь за все годы . Мне вот просто интересно когда эта груда денег упадет мне на счет . Налоги я плачу и всякие там социальные сборы и вот тут они очнулись .
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18k
banzai7 10 минут назад
Так вот почему у меня во дворе столько детишек, которые по-русски не понимают.
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10k
Billi_Bons 13 минут назад
Подождите, я что-то не догоняю, они, что, маткапитал раньше получали???!!! Это же ...Ц ПОЛНЫЙ!!!
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1k
Сид Полчаса назад
Когда распоряжаются не своими деньгами так и происходит. Если бы из своего кармана платили депутаты то никогда бы не приняли ранее закон о выплате мигрантам маткапитала. С какого боку платили иностранным гражданам?
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2k
Илья Полчаса назад
И сколько лет была такая лазейка? И сколько денег ушло из бюджета на такие выплаты ?
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Илья 36 минут назад
Вы хотите сказать что раньше они его получали? Вы совсем там с дуба рухнули ?
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August

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