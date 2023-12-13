«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал

По словам парламентариев, эти деньги должны решать демографические проблемы России, а не стран ближнего зарубежья.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о выплатах маткапитала. Теперь его смогут получать только граждане России (изменения не касаются жителей новых регионов РФ). Это значит, что ребёнок и мать должны быть с российским гражданством.
До этого бывало так, что мигранты приезжали в Россию, рожали детей и получали на них мат капитал. Но оставались гражданами другой страны. Теперь эту лазейку закроют.
Как считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина:
Данное решение нужно было принять уже давно. Ведь данный закон направлен на решение демографических проблем в нашем государстве, а не в странах ближнего зарубежья, как бы хорошо мы к ним не относились.
Ранее, когда к нам приезжали мигранты и рожали здесь детей, они имели право на получение маткапитала, но сохраняли гражданство своей страны. Теперь же это право будут иметь только те, чей ребенок стал гражданином РФ по рождению. Также мать ребенка должна быть гражданкой РФ, поскольку первичные права на маткапитал принадлежат ей.
Думаю, мигранты будут недовольны этим законом лишь в том случае, если они приезжают в Россию только из корыстных побуждений. Нам нужны иностранные сотрудники для того, чтобы эти люди участвовали в развитии нашей экономики, укреплению научного потенциала, нашей мощи. Далеко не все обязательства выполнены перед нашими детьми и нашими гражданами, мы не можем думать лишь о мигрантах.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Без российского гражданства маткапитал никто уже не получит.
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сукаааа. его должны были принять сразу наравне с выдачей маткапитала !!!