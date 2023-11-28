FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7952 поста • 1038 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов

В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов

Автор:
28 ноября 2023 15:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Константин Затулин   Рабочая сила   александр бастрыкин   депутат   мигранты   приезжие   экономика   
2296
4
1

И добавили, что не стоит драматизировать тему преступности среди приезжих.

Константин Затулин - спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Он считает, что сейчас в России есть два подхода к приезжим: закрыть страну и строго контролировать миграцию или наоборот - активно привлекать рабочую силу из СНГ.

Парламентарий подчеркнул, что правительство и бизнес больше рассматривают второй подход:

Давайте поймём, мы без них не обойдемся. В России сегодня 72 млн работающих. Из них 3 млн - официальные мигранты. И еще 2 с лишним млн рабочих мест вакантны.

Затулин сообщил, что в идеале нам нужно производить всё необходимое у себя в стране. Но сейчас для этого ещё не всё готово. Это касается и рабочей силы. Депутат полагает, что сейчас полностью заместить мигрантов своими не выйдет.

Эльвира Набиуллина, выступая недавно у нас в Госдуме, сказала, что главная проблема нашей экономики - нехватка трудовых ресурсов.

Что касается адаптации приезжих, тут Затулин указывает, что нужно создавать в странах СНГ больше русскоязычных школ. Тогда вроде бы в страну будут приезжать люди уже со знанием языка и основ нашей культуры. По поводу преступности он тоже призывает не драматизировать:

Растет ли эта преступность? Да. Число преступлений растет, а число преступников падает, потому что один и тот же человек, обвиненный в разных преступлениях, проходит по нескольким уголовным делам.

Но ещё есть совещание с участием главы СК Александра Бастрыкина - оно было летом этого года. Тогда он сообщил, что лишь за пять месяцев 2023 года, мигранты совершили 18 тысяч преступлений.

Выросло количество половых преступлений: изнасилований - на 9%, насильственных действий сексуального характера - на 18%, более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета, - заключил Александр Бастрыкин.

То совещание проходило на фоне непростой ситуации в подмосковных Котельниках. Местные жители записали обращение к Владимиру Путину и попросили решить проблему с мигрантами в городе.

После этого в Котельниках и начались рейды и поиск нелегалов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Константин Затулин   Рабочая сила   александр бастрыкин   депутат   мигранты   приезжие   экономика   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Элек Мек Час назад
Если сократить на треть депутатов,хуже точно не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
c3nsor3d 2 минуты назад
Зато МЫ - народ!.. Справим без тупых депутатов!!!...
Ура, товарищи!... Усы на вилы намотать, ушлёпку!..)(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
kotovski 6 минут назад
против царя непопрут
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Том Сойер 9 минут назад
Как только депутат начнёт получать среднюю зарплату по стране, ездить общественным транспортом, ну или в крайнем случае - на гранте или калине, жить не в элитных ЖК типа Москва-Сити, виллах на рублёвке или на Канарах - а в простом дворе, начнёт покупать продукты в магнитах, дикси и пятёрках - где уже практически повсемстно на кассах и в зале работаю те самые мигранты, будет летать не в бизнес классе, а с простыми людьми, лечится не в дорогих клиниках или за рубежом - а стоять в очередях в районных поликлиниках и больницах - вот тогда и законы станут именно НАРОДНЫМИ и для НАРОДА....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Серега Полчаса назад
Леруа мерлен,пока рулили французы,были нормальные условия работы,столовая недорогая,квартальные премии,тринадцатая зарплата.С марта этого года,французы отдали руль нашим.В итоге,квартальные премии убрали,тринадцатую зарплату убрали,вместо столовой дорогущее кафе,а где работали четверо,теперь работает один,за ту же зарплату.Большинство Россиян ушли,так те набрали мигрантов.Преимущественно из тех,кто недавно прибыл и кому нужен начальный трамплин.С таким подходом,конечно без мигрантов не обойтись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
Zmey8838 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
doker Полчаса назад
Я что-то пропустил? В Киргизии, Таджикистане и Узбекистане избыток токарей, фрезировщиков и электрогазосварщиков, операторов станков ЧПУ?
У нас, как бы таких специалистов не хватает, по заверениям "экономистов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив Полчаса назад
Было бы странно, если бы бизнес был против мигрантов, он на них и зарабатывает. А про интеграцию, я советую всем этим балаболам посмотреть на опыт интеграции мигрантов в ОАЭ. Там всё просто: Приехал, есть территория для проживания, поработал - свалил. Никаких прав, диаспор и т.д. Вот это нам и нужно. А не школы для мигрантов, толерантность (он же не знал, что насиловать нельзя) и всё остальное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег Полчаса назад
Пусть Затулин найдёт хоть одну открытую для россиян вакансию на стройке, в доставке, в такси, в клининге. И не надо говорить, что там мизерные зарплаты. Джамшут меньше, чем за 100 тыс на стройку не пойдёт, в доставке еще больше доходы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 39 минут назад
Константина Затулина нужно проворить на наличие бизнеса, где используется труд мигрантов, а также его родственников. Это лоббирование не приведёт страну ни к чему хорошему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья 41 минуту назад
Вы хотели сказать , что у миллиардеров упадут прибыли из за того ,что местным надо будет больше платить ЗП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 46 минут назад
"Одна палка, два струна - я хазаин всей страна"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 50 минут назад
Хоть бы хабибулину эту в подьезде "натянули" или ее дочку .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 55 минут назад
Противно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
На хер ЗАПАД! 59 минут назад
Кому-то пора на пенсию. Русофоб конченный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fiverknot Час назад
Константин Затулин. Записали. Перед голосованием посмотрим по спискам какой партии он в Госдуму пойдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Z Час назад
Ой ну понятно, что едросня будет нас пичкать этим дерьмом "мыбезнихнесправимся". Логика убойная, т.е. 72 млн работающих россиян это фу как мало и не эффективно, но зато + 3 млн. гастеров это супер и небывалый рост экономики. Ну дерьмо же. Ну и создание русских школ в средазии не поможет, зато будет только трата бабла из наших налогов. Я не понимаю, почему они так уверены, что изучив коряво русский, мигранты изменял свою сущность и превратятся в зайчиков. Они все знали русский в 90е и что, помогло это от гонений славянского населения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ Час назад
Щас как введут ИИ, и куда девать миллионы госслужащих? вот пусть мигрантов и замещают. Или они к работе не приучены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732
дмитрий викторович Час назад
Не хватает высококвалифицированных низко-оплачиваемых специалистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo Час назад
Ладно, хрен с вами, но въезд [мат] специалистов в страну строго через кастрацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron Час назад
Экономика-то справится, а вот наварить столько бабла на мизерных зарплатах мигрантов у них вряд ли получится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали,...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#люди#ДТП#интересное#кино#Россия#СССР#удивительно
#машина#Прикол#интересно#история#забавно#позитив#факты#драка#США#кот
#автомобили#в мире#Юмор#аварии#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#улыбнуло#кража
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с... «Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества «Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов,... Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

На что жалуетесь?

Вернуться