В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов

И добавили, что не стоит драматизировать тему преступности среди приезжих.
Константин Затулин - спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Он считает, что сейчас в России есть два подхода к приезжим: закрыть страну и строго контролировать миграцию или наоборот - активно привлекать рабочую силу из СНГ.
Парламентарий подчеркнул, что правительство и бизнес больше рассматривают второй подход:
Давайте поймём, мы без них не обойдемся. В России сегодня 72 млн работающих. Из них 3 млн - официальные мигранты. И еще 2 с лишним млн рабочих мест вакантны.
Затулин сообщил, что в идеале нам нужно производить всё необходимое у себя в стране. Но сейчас для этого ещё не всё готово. Это касается и рабочей силы. Депутат полагает, что сейчас полностью заместить мигрантов своими не выйдет.
Эльвира Набиуллина, выступая недавно у нас в Госдуме, сказала, что главная проблема нашей экономики - нехватка трудовых ресурсов.
Что касается адаптации приезжих, тут Затулин указывает, что нужно создавать в странах СНГ больше русскоязычных школ. Тогда вроде бы в страну будут приезжать люди уже со знанием языка и основ нашей культуры. По поводу преступности он тоже призывает не драматизировать:
Растет ли эта преступность? Да. Число преступлений растет, а число преступников падает, потому что один и тот же человек, обвиненный в разных преступлениях, проходит по нескольким уголовным делам.
Но ещё есть совещание с участием главы СК Александра Бастрыкина - оно было летом этого года. Тогда он сообщил, что лишь за пять месяцев 2023 года, мигранты совершили 18 тысяч преступлений.
Выросло количество половых преступлений: изнасилований - на 9%, насильственных действий сексуального характера - на 18%, более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета, - заключил Александр Бастрыкин.
То совещание проходило на фоне непростой ситуации в подмосковных Котельниках. Местные жители записали обращение к Владимиру Путину и попросили решить проблему с мигрантами в городе.
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После этого в Котельниках и начались рейды и поиск нелегалов.
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Ура, товарищи!... Усы на вилы намотать, ушлёпку!..)(
У нас, как бы таких специалистов не хватает, по заверениям "экономистов".