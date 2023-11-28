В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов

Но ещё есть совещание с участием главы СК Александра Бастрыкина - оно было летом этого года. Тогда он сообщил, что лишь за пять месяцев 2023 года, мигранты совершили 18 тысяч преступлений.

Выросло количество половых преступлений: изнасилований - на 9%, насильственных действий сексуального характера - на 18%, более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета, - заключил Александр Бастрыкин.

То совещание проходило на фоне непростой ситуации в подмосковных Котельниках. Местные жители записали обращение к Владимиру Путину и попросили решить проблему с мигрантами в городе.