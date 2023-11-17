Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями

По словам чиновника, в отношении преступлений приезжих нужно ввести нулевую терпимость.
Глава республики Коми Владимир Уйба провёл заседание и поднял на нём тему мигрантов. Губернатор предложил решение проблемы: ужесточить правила пребывания приезжих на территории РФ. А если они нарушат закон - высылать на родину вместе со всеми родственниками.
В иммиграционной политике государства предлагаем внести изменения, опираясь на нулевую терпимость. Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России.
Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации.
Ранее рост преступности среди мигрантов отмечал Председатель СК Александр Бастрыкин. По его данным, за пять месяцев текущего года (на момент июля 2023-го), произошло больше 18 тысяч преступлений, где были фигурантами иностранцы.
Выросло количество половых преступлений: изнасилований - на 9%; насильственных действий сексуального характера - на 18%; более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщил глава ведомства.
И добавил, что у граждан нарастает недовольство и напряжение:
Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета.
В последнее время антимигрантские рейды стали проходить всё чаще, причём по всем регионам. А по поводу предложения губернатора Коми, комментариев пока не было.
Источник:
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И односельчанами - однокишлачниками.
Кроме того нужно различать цели приезда в РФ. Если на работу приехал, то никакой семьи, отработал срок и до свиданья! А если хочешь получить гражданство, то должен быть испытательный срок лет 5 и в случае если после получения гражданства в течение этого срока совершил преступление, то гражданства лишить и тоже до свиданья! И всем подряд гражданство не давать.
И Топор твой из говна , раз он у тебя плывёт. Поменяй ему мозги.