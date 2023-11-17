Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями

В иммиграционной политике государства предлагаем внести изменения, опираясь на нулевую терпимость. Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России.

Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации.