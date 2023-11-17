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Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями

Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями

Автор:
17 ноября 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: александр бастрыкин   владимир уйба   депортация   мигранты   преступления   приезжие   следственный комитет   
2086
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По словам чиновника, в отношении преступлений приезжих нужно ввести нулевую терпимость.

Глава республики Коми Владимир Уйба провёл заседание и поднял на нём тему мигрантов. Губернатор предложил решение проблемы: ужесточить правила пребывания приезжих на территории РФ. А если они нарушат закон - высылать на родину вместе со всеми родственниками.

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В иммиграционной политике государства предлагаем внести изменения, опираясь на нулевую терпимость. Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России.

Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации.

Ранее рост преступности среди мигрантов отмечал Председатель СК Александр Бастрыкин. По его данным, за пять месяцев текущего года (на момент июля 2023-го), произошло больше 18 тысяч преступлений, где были фигурантами иностранцы.

Выросло количество половых преступлений: изнасилований - на 9%; насильственных действий сексуального характера - на 18%; более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщил глава ведомства.

И добавил, что у граждан нарастает недовольство и напряжение:

Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета.

В последнее время антимигрантские рейды стали проходить всё чаще, причём по всем регионам. А по поводу предложения губернатора Коми, комментариев пока не было.

Источник:

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Метки: александр бастрыкин   владимир уйба   депортация   мигранты   преступления   приезжие   следственный комитет   
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23  комментария
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10k
insaider Час назад
в отношении преступлений приезжих нужно ввести нулевую терпимость(ц)
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15k
Дядюшка Ау 4 минуты назад
Озвучивают, предлагают, призывают и гневно требут.... Этот восхитительный высокооплачиваемый процесс может длится вечно. И вот вопрос: к кому взывает губернатор?
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95
Фрол 11 минут назад
Не,ну есть всё таки мудрые люди в Российской Империи.
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2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Если так заговорили уже на уровне губернаторов, очень хочется верить, что дело наконец-то пойдёт.
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2k
Егор Полчаса назад
"А если они нарушат закон - высылать на родину вместе со всеми родственниками."
И односельчанами - однокишлачниками.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Массовые мигранты в России подконтрольны кланам и своим криминальным национальным сообществам. А они в свою очередь подконтрольны центрам управления из-за рубежа. Всплеск преступности среди мигрантов, публичные резонансные преступные акции - это звенья общей цепи целеноправленного удара по России в условиях гибридной войны со стороны Запада. Помимо ужесточения ответственности мигрантов за преступления необходимо органам безопасности бить по координирующим национальным структурам мигрантов - без них, без их отмашки и указки такого бы всплеска агрессии среди мигрантов не было бы. Если только ужесточать наказания за конкретные преступления мигрантов - это борьба со следствием.
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1k
Darki Полчаса назад
Дайте этого губернатора нам ненадолго в Краснодарский край,хотя фиг с ним,в Новороссийск)
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13k
кот базилий 40 минут назад
Смелый какой!, как бы в "немилость" не попасть., Не поймут на верхах.
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18k
RDen 42 минуты назад
только ЗА! Особенно важно - с роднёй до последнего колена. И да, пусть это касается ранее к нам приехавшим...
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3k
Руслан 49 минут назад
Сначала пусть отсидит десяточку, отработает, а потом - нах из страны с пожизненным запретом. Ну а выводок его и жену надо сразу гнать, как только «ценный специалист» будет признан виновным в совершении преступления.
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105
Топор плывёт 53 минуты назад
Если у мигранта ещё нет гражданства и он совершил преступление, то именно так и надо делать. С семьёй всё-таки надо разбираться индивидуально. Но если семья его поддерживает, то - да, надо высылать всю семью. Другой вопрос - пока это всё слова. Дело же несовсем в мигрантах. Дело в неспособности властей их контролировать.
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648
ruslan d Час назад
На самом деле это наверное единственное чего они боятся и нужно быть жестче и решительней в этом вопросе , особо ценных специалистов вряд ли потеряем.
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3k
kuchipachi Час назад
Главное, чтобы это был не очередной трёп
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2k
Максим Макашев Час назад
нарушил гастер Закон - вышвырнуть вместе с семьёй. Нарушил кто то из семьи гастера - вышвырнуть на ихнюю родину. Только так и не иначе!
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492
На хер ЗАПАД! Час назад
[мат] не мешки ворочать
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5k
Alex Час назад
Пусть пиз**т из России.
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2k
Pinhead Час назад
Лучше поздно чем никогда.
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August

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