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Жительница Обнинска бесплатно зарегистрировала в своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов - так она привлекала в регион рабочую силу

Жительница Обнинска бесплатно зарегистрировала в своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов - так она привлекала в регион рабочую силу

Автор:
29 февраля 2024 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Обнинск   Татьяна Котляр   гражданство   калужская область   мигранты   приезжие   регистрация   сул   
1922
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На неё уже 6 раз заводили уголовные дела, а психиатрическая экспертиза показала, что она здорова.

Татьяне Котляр 72 года и от её деятельности жителям Обнинска слегка не по себе. С 2009 года она зарегистрировала в двух своих квартирах 10 593 человека. В основном - приезжих из Средней Азии.

По словам пенсионерки, так она помогает людям получить гражданство РФ и привлекает рабочую силу в страну. По примерным подсчётам, через её жилплощадь прошёл каждый четвёртый мигрант в городе.

На неё постоянно жалуются местные жители, она стала фигурантом 6 уголовных дел, но все они разваливались. Потому что всех иностранцев она регистрировала у себя бесплатно. Нет ни одного доказанного факта получения денег за её услуги.

Дошло до того, что у дамы стали подозревать какую-то разновидность симптома Хординга - это когда какая-нибудь старушка собирает у себя в квартире полсотни кошек. И Котляр отправили на психиатрическую экспертизу, она показала, что женщина здорова.

Сама Котляр называет себя правозащитницей и не обращает внимание на недовольство жителей Обнинска. Наоборот, считает, что помогает и мигрантам - многие из них получают разрешение на работу, а потом и гражданство, и всей Калужской области - привлекает рабочую силу. У неё много сочувствующих, которые не давали ей денег напрямую, но оплачивали за неё несколько штрафов, которые она получила за свою деятельность. Кто это «сочувствующие» - непонятно. Но доказательств, что они из диаспор, нет.

Очередной штраф она оспорила в Европейском суде по правам человека. Тот признал, что её деятельность законна и присудил ей компенсацию в 6 тысяч евро. Но дело было в начале 2022 года, вскоре ситуация изменилась и денег она не получила.

В конце концов, её всё же смогли урезонить: прокуратура Обнинска подала против неё очередной иск и вчера суд его удовлетворил. Даме запретили регистрировать в одной из своих квартир более 5 человек. И не более 6 мигрантов - в другой.

На суде Котляр требования по иску не признавала и просила не мешать её деятельности, но суд это не убедило. Ну а местные жители поговаривают, что не помешала бы ещё одна психиатрическая экспертиза.

Источник:

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Метки: Обнинск   Татьяна Котляр   гражданство   калужская область   мигранты   приезжие   регистрация   сул   
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34  комментария
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55k
Опиум для народа Час назад
Плату за мусор собирают там с человека? Так вот - навесьте ей плату за мусор ежемесячно за 11 тыс. человек.
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7k
Евгений Д 8 минут назад
Очень просто доказать фиктивность этих регистраций и бабусю привлечь
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151
hasek39 8 минут назад
еврейка 11к прописала мусульман в свою квартиру, шо таки как то не кошерно
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12k
Трив 16 минут назад
Конечно здоровая, там сомнений нет. Жадная просто очень и больше всего в жизни любит бабки.
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30k
AzuveR Полчаса назад
Какая жалостливая бабушка, молодец.Говорит,что с чуркабесов денюшку не брала. Издит ,как дышит.
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3k
Rom Полчаса назад
Если еще и денег не брала, точно не здорова ))) Так то можно было бы объяснить.
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59k
Мойша 36 минут назад
Таки хохлушка, и за бесплатно?
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21k
Shtoppi 38 минут назад
кажется эта старая карга подзадержалась в нашем физическом мире.
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20k
Robin Hood 38 минут назад
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10k
Trenzel2003 39 минут назад
Бесплатно? И 2 квартиры? И это в 72 год? А пенсия небось несчастные 25 000 со всеми надбавками? А при регистрации нужно оплачивать комуналку пропорционально количеству проживающих, зарегистрированных.
Что то мне подсказывает кто то сильно не договаривает!
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54k
Андрей Час назад
Сообщить тётке, что 5 марта будет проверка и всем зарегестрированным находиться по месту регистрации. Иначе всех в тюрьму.
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1k
Шершень Час назад
А что по нормам проживания на квартирах? По моему 18квадратов на человека, даже пусть 1кв.м., те кто регистрировал не нарушал нормы? Может их тоже проверить?
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6k
Трям Час назад
Старая чернильница!
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
А есть адрес проживания данной мадам ?
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Надо дать широкую огласку данному случаю и я очень надеюсь что с дамой скоро произойдёт смертельный несчастный случай.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Сука!
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38k
АнтонПолднев Час назад
...всех иностранцев она регистрировала у себя бесплатно.(с)
Нет ни одного доказанного факта получения денег за её услуги.(с)
Это разные вещи...
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August

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