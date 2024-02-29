Жительница Обнинска бесплатно зарегистрировала в своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов - так она привлекала в регион рабочую силу

Татьяне Котляр 72 года и от её деятельности жителям Обнинска слегка не по себе. С 2009 года она зарегистрировала в двух своих квартирах 10 593 человека. В основном - приезжих из Средней Азии.

По словам пенсионерки, так она помогает людям получить гражданство РФ и привлекает рабочую силу в страну. По примерным подсчётам, через её жилплощадь прошёл каждый четвёртый мигрант в городе.