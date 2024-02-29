Жительница Обнинска бесплатно зарегистрировала в своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов - так она привлекала в регион рабочую силу

На неё уже 6 раз заводили уголовные дела, а психиатрическая экспертиза показала, что она здорова.
Татьяне Котляр 72 года и от её деятельности жителям Обнинска слегка не по себе. С 2009 года она зарегистрировала в двух своих квартирах 10 593 человека. В основном - приезжих из Средней Азии.
По словам пенсионерки, так она помогает людям получить гражданство РФ и привлекает рабочую силу в страну. По примерным подсчётам, через её жилплощадь прошёл каждый четвёртый мигрант в городе.
На неё постоянно жалуются местные жители, она стала фигурантом 6 уголовных дел, но все они разваливались. Потому что всех иностранцев она регистрировала у себя бесплатно. Нет ни одного доказанного факта получения денег за её услуги.
Дошло до того, что у дамы стали подозревать какую-то разновидность симптома Хординга - это когда какая-нибудь старушка собирает у себя в квартире полсотни кошек. И Котляр отправили на психиатрическую экспертизу, она показала, что женщина здорова.
Сама Котляр называет себя правозащитницей и не обращает внимание на недовольство жителей Обнинска. Наоборот, считает, что помогает и мигрантам - многие из них получают разрешение на работу, а потом и гражданство, и всей Калужской области - привлекает рабочую силу. У неё много сочувствующих, которые не давали ей денег напрямую, но оплачивали за неё несколько штрафов, которые она получила за свою деятельность. Кто это «сочувствующие» - непонятно. Но доказательств, что они из диаспор, нет.
Очередной штраф она оспорила в Европейском суде по правам человека. Тот признал, что её деятельность законна и присудил ей компенсацию в 6 тысяч евро. Но дело было в начале 2022 года, вскоре ситуация изменилась и денег она не получила.
В конце концов, её всё же смогли урезонить: прокуратура Обнинска подала против неё очередной иск и вчера суд его удовлетворил. Даме запретили регистрировать в одной из своих квартир более 5 человек. И не более 6 мигрантов - в другой.
На суде Котляр требования по иску не признавала и просила не мешать её деятельности, но суд это не убедило. Ну а местные жители поговаривают, что не помешала бы ещё одна психиатрическая экспертиза.
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Что то мне подсказывает кто то сильно не договаривает!
Ибо фиктивная регистрация - это уголовная статья.
У зарегистрированного должен быть хотя бы ключ от квартиры по адресу, где он зарегистрирован, а в квартире должно быть в наличии предоставленное ему спальное место, размером не менее, чем...
Что при одновременной ночевке 11 тыс человек на хх кв. метров в принципе невозможно.
Возможность проживать по месту работы это вообще никак не отменяет.
Просто нормальные работяги регистрируются в общежитиях в таких случаях. Где у них есть в наличии койка. На которой они могут вообще ни разу не ночевать, но она по факту есть. Как и возможность ей воспользоваться.
А про то, за что суд зацепился бы, а за что не стал бы, так, к сожалению, из попадающих в СМИ примеров правоприменительной практики (не обязательно по таким делам) вывод можно сделать разве что о том, что "закон что дышло, куда повернул, туда и вышло". Настолько они противоречивы, да еще и изменчивы по результату на прямо противоположные в результате всяких кассаций и аппеляций. Что, с другой стороны, где-то даже логично, учитывая, что "суд - это состязательный процесс" и кто кого пересостязает, зависит от миллиона слабопредсказуемых факторов, типа личного мнения судьи или адвоката.
Поэтому более реалистично предположить, что суду просто было лень заморачиваться всерьез с подобными делами.
Страшно представить, какой длины там получаются справки по Ф7, Ф9, где перечисляются все зарегистрированные жильцы квартиры. При тысячах (!) имен. Которые все внесены в базу данных и распечатываются при запросе на выдачу соответствующей формы.
Вроде как ограничений по минимальной норме нет только для прямых родственников, да и то не всех, кажись.
Нет ни одного доказанного факта получения денег за её услуги.(с)
Это разные вещи...