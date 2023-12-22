"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале

В то время когда общественные деятели, патриарх Кирилл и прочие озабочены количеством мигрантов и их нежеланием ассимилироваться и перенимать культурные ценности России, приехавшие и не собираются менять свой культурный код. Собственно, РФ им нужна лишь как донор, дающий денег. Мужчины-мигранты работают, женщины перевозят из своей страны детей - и получают материнский капитал.

По действующим нормам на эту выплату могут претендовать гражданки РФ при рождении или усыновлении детей, которые также имеют российское гражданство. При этом закон не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению. Также не обязательно, чтобы их родители были гражданами РФ на момент рождения детей. Т.е. достаточно переехать из, к примеру, Таджикистана, с 10 детьми, оформить всем гражданство - и можно получать маткапитал, пособия на детей и прочие "плюшки". Кстати, после можно даже здесь и не жить, а вернуться назад на родину - деньги-то будут капать.