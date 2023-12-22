"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале

Если материнский капитал будет выдаваться лишь на рожденных в РФ детей - какой смысл оставаться в стране? Понаехавшие, не стесняясь, признаются, что поменяли свой кишлак на Россию лишь из-за денег.
В то время когда общественные деятели, патриарх Кирилл и прочие озабочены количеством мигрантов и их нежеланием ассимилироваться и перенимать культурные ценности России, приехавшие и не собираются менять свой культурный код. Собственно, РФ им нужна лишь как донор, дающий денег. Мужчины-мигранты работают, женщины перевозят из своей страны детей - и получают материнский капитал.
По действующим нормам на эту выплату могут претендовать гражданки РФ при рождении или усыновлении детей, которые также имеют российское гражданство. При этом закон не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению. Также не обязательно, чтобы их родители были гражданами РФ на момент рождения детей. Т.е. достаточно переехать из, к примеру, Таджикистана, с 10 детьми, оформить всем гражданство - и можно получать маткапитал, пособия на детей и прочие "плюшки". Кстати, после можно даже здесь и не жить, а вернуться назад на родину - деньги-то будут капать.
Конечно, стать гражданином РФ с каждым годом становится всё сложнее, однако нет ничего невозможного. И толпы плохо говорящих по-русски людей из стран постсоветского пространства, но уже с российским паспортом - лишнее тому подтверждение.
Однако любая синекура когда-нибудь заканчивается. Недавно Совет Федерации одобрил закон о предоставлении права на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Т.е. на всех ребятишек, которые были рождены в других странах, эта выплата распространяться не будет.
После появления этой новости мигранты заволновались. В Телеграм-чатах начались волнения. Переселенцы волнуются, что теперь не просто отменят маткапитал на детей, рожденных не в РФ, но и пособия будут выдавать лишь тем детям, кто находится в России.
До недавнего времени многие мигранты после оформления документов уезжали к себе на родину, воспринимая Россию как дойную корову.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, опубликовавший в своём Телеграм-канале скрины этих чатов, рассуждает:
"Любопытна, хотя и понятна реакция в «мигрантских» чатах на новость о том, что маткапитал может стать недоступен для определенной части приехавших к нам за социальными плюшками выходцев из Средней Азии и Закавказья, что глубины души разочаровало и даже оскорбило эту категорию. После нанесенной им обиды наша страна вдруг потеряет для них значительную часть своей привлекательности (в случае, если эту норму примут). Тем более ими уже давно были разработаны/освоены и функционируют криминальные схемы "обналички" этих средств, в том числе переписывания долей на детей с целью дальнейшей благополучной жизни на своей реальной исторической родине.
Они просто обирают наш социальный бюджет, практически ничего в него не вкладывая.
И вдруг представьте, что мы отменим все эти несправедливые по отношению к коренным гражданам РФ/налогоплательщикам выплаты инородцам и "новым" гражданам… может, тогда большая часть из них тут же соберется обратно и уедет домой? Давно стоило это сделать. И тогда, возможно, не пришлось бы оптимизировать российскую медицину и экономить, например, на "Скорой помощи"?"
Ранее Кабанов уже затрагивал тему разбазаривания бюджета за счёт финансирования подобных липовых "новограждан", которые оформив пенсию или пособия, уезжали назад в Киргизию или куда там еще.
Новые нормы вступят в силу с 1 января, и возможно, этот шаг поможет сэкономить РФ хотя бы часть денег, которую можно потратить на своих реальных, а не липовых пенсионеров и детей-россиян.
Источник:
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Как будто политики и чиновники раньше этого не знали.
А я-то думал, что они сюда едут исключительно из-за любви к русским березкам.
-Вам и не надо здесь жить, у"бывайте на Родину.
Кирилл Кабанов - красавчик!
Хотят зарабатывать - пусть приезжают вахтовым методом.
Я про НЕквалифицированную рабочую силу.