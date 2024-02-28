В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей

Аферистам удалось обмануть жертву трижды. Она даже продала квартиру в центре Москвы.
В Москве впервые задержали члена банды телефонных мошенников, которые похитили только у одной москвички 162 млн рублей. Обычно аферисты такого масштаба работают из соседней страны, впрочем, и задержанный был приезжим, правда, не сообщается, откуда именно. Как сообщают в столичном главке МВД, мошенники действовали по избитой схеме, которая продолжает исправно работать, несмотря на десятки тысяч обманутых россиян.
С августа по сентябрь аферисты совершали звонки 31-летней москвичке от имени сотрудников банка и правоохранительных органов. Они убедили жертву перевести на "безопасный счёт" 26,4 млн рублей. Но на этом не остановились и под предлогом того, что под залог её квартиры неизвестные оформили кредит, смогли заставить её продать дорогущее жильё в центре столицы. Квартира на улице Пречистенка ушла за 129 млн рублей. Эти деньги, разумеется, тоже ушли на "безопасный счёт".
Как бы это немыслимо не звучало, но мошенники смогли обмануть москвичку и в третий раз.
"После этого мошенники в ходе дальнейших телефонных звонков убедили гражданку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машино-мест, которые находились в долевой собственности, что она и сделала, перечислив данные денежные средства на указанные ей счета. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 162 миллиона 400 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе московского главка МВД.
В отношении 25-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на сообщников задержанного.
Источник:
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Или даже те 7, которые она в третий раз перевела.
Квартира ладно, "от бабушки" могла достаться.
Журнашлюхи совсем ибанулись уже...
ИМХО, но кто-то трындит. Или журналюги, или лохи/мошенники или погонные мэтры.