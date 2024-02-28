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В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей

В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей

Автор:
28 февраля 2024 19:23
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   задержание   квартира   полиция   следствие   телефонные мошенники   
1275
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Аферистам удалось обмануть жертву трижды. Она даже продала квартиру в центре Москвы.

В Москве впервые задержали члена банды телефонных мошенников, которые похитили только у одной москвички 162 млн рублей. Обычно аферисты такого масштаба работают из соседней страны, впрочем, и задержанный был приезжим, правда, не сообщается, откуда именно. Как сообщают в столичном главке МВД, мошенники действовали по избитой схеме, которая продолжает исправно работать, несмотря на десятки тысяч обманутых россиян.


С августа по сентябрь аферисты совершали звонки 31-летней москвичке от имени сотрудников банка и правоохранительных органов. Они убедили жертву перевести на "безопасный счёт" 26,4 млн рублей. Но на этом не остановились и под предлогом того, что под залог её квартиры неизвестные оформили кредит, смогли заставить её продать дорогущее жильё в центре столицы. Квартира на улице Пречистенка ушла за 129 млн рублей. Эти деньги, разумеется, тоже ушли на "безопасный счёт".

Как бы это немыслимо не звучало, но мошенники смогли обмануть москвичку и в третий раз.


"После этого мошенники в ходе дальнейших телефонных звонков убедили гражданку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машино-мест, которые находились в долевой собственности, что она и сделала, перечислив данные денежные средства на указанные ей счета. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 162 миллиона 400 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе московского главка МВД.


В отношении 25-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на сообщников задержанного.

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Метки: Москва   задержание   квартира   полиция   следствие   телефонные мошенники   
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23  комментария
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59k
turyst 58 минут назад
Возникает только один вопрос, а каким образом, при таком умище, женщина смогла накопить 26 миллионов?
Или даже те 7, которые она в третий раз перевела.

Квартира ладно, "от бабушки" могла достаться.
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2k
sokrat72 5 минут назад
Почему она такая тупая и такая богатая? :)) И если ты такой умный, то почему такой бедный? :))
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7k
мемфрид 9 минут назад
А есть фото этой дуры?)
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166
Чубака 13 минут назад
Лох не мамонт
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3k
Leonid 14 минут назад
Есть мнение, что это больше ей было нужно, чем "мошенникам". Вот не в жисть не поверю, что девушка в 31 год с квартирой на Пречистенке повелась на эту ботву, о которой разве что тугой не знает. Больше похоже на мутную схему вывода денег от продажи квартиры
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5k
Руслан 16 минут назад
Ну 31 год, молодая. Скорее всего есть богатый папик. Вот он обрадуется
Господи, ну почему у таких эпических дебилов, такие деньги есть?
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6k
heta 22 минуты назад
Легко пришло, легко ушло.
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299
Bocman Полчаса назад
такое впечатление что у половины населения есть специальные комнаты для денег куда они их штабелями складывают а потом сидят и ждут звонков....
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6k
Трям 37 минут назад
Чивобля???? 162 ляма? Недавно писали, что у целого завода "Москвич" убытки 160 лямов!
Журнашлюхи совсем ибанулись уже...
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272
Dmitry N 38 минут назад
Откуда столько денег, конечно, никто не заинтересовался...
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8k
Alex 44 минуты назад
Такое ощущение, что у нее под подушкой несколько десятком миллиардов лежит, и каких-то "жалких" 162 ляма она просто не заметила.
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42k
Сергей 44 минуты назад
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667
Olldd 46 минут назад
Как-то вызывает сомнения все эти потоки денег (лимоны) от лохов к мошенникам.
ИМХО, но кто-то трындит. Или журналюги, или лохи/мошенники или погонные мэтры.
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