В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей

В Москве впервые задержали члена банды телефонных мошенников, которые похитили только у одной москвички 162 млн рублей. Обычно аферисты такого масштаба работают из соседней страны, впрочем, и задержанный был приезжим, правда, не сообщается, откуда именно. Как сообщают в столичном главке МВД, мошенники действовали по избитой схеме, которая продолжает исправно работать, несмотря на десятки тысяч обманутых россиян.

С августа по сентябрь аферисты совершали звонки 31-летней москвичке от имени сотрудников банка и правоохранительных органов. Они убедили жертву перевести на "безопасный счёт" 26,4 млн рублей. Но на этом не остановились и под предлогом того, что под залог её квартиры неизвестные оформили кредит, смогли заставить её продать дорогущее жильё в центре столицы. Квартира на улице Пречистенка ушла за 129 млн рублей. Эти деньги, разумеется, тоже ушли на "безопасный счёт".