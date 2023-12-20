Злой гений современного искусства и её варварские шедевры

Валери считает, что созидание без разрушения невозможно. Как не может быть добра без зла, жизни без смерти.

«Деструктивные картины ‒ лишь дань уважения и освобождения. В конечном счёте, меня интересует разрушительный путь прогресса и находящаяся в нём надежда на возможность трансформации», – говорит художница.

Свои работы – картины, скульптуры и инсталляции, она посвящает вопросу исследования памяти, места и истории. Начиная с личного вдохновения, Хегарти ищет поэтические связи между своей личной историей, историей искусства и текущими событиями. Хегарти наслаждается процессом созидания, используя ряд самых разных материалов, таких как холст, дерево, пенопласт, папье-маше, эпоксидная смола и керамика.