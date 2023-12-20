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Злой гений современного искусства и её варварские шедевры

Злой гений современного искусства и её варварские шедевры

Автор:
20 декабря 2023 13:02
Сообщество : Искусство
Метки: Валери Хегарти   живопись   инсталляция   искусство   картина   посыл   разрушение   скульптура   хаос   
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Искусство – это по определению про созидание. Но среди мастеров пусть очень редко, но встречаются те, кто пытается показать красоту через разрушение. Таковой является и американская художница Валери Хегарти.

Валери родилась в Нью-Йорке в 1967 году. Получила академическое образование и вполне могла бы получить признание, работая в классическом стиле. Но она пошла дальше. Каждое своё творение она разрушает – режет, портит, заливает краской. Стремясь таким образом обратить внимание зрителя на то, что даже что-то великое и прекрасное, создаваемое веками, может разрушиться за секунду.

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Валери считает, что созидание без разрушения невозможно. Как не может быть добра без зла, жизни без смерти.

«Деструктивные картины ‒ лишь дань уважения и освобождения. В конечном счёте, меня интересует разрушительный путь прогресса и находящаяся в нём надежда на возможность трансформации», – говорит художница.

Свои работы – картины, скульптуры и инсталляции, она посвящает вопросу исследования памяти, места и истории. Начиная с личного вдохновения, Хегарти ищет поэтические связи между своей личной историей, историей искусства и текущими событиями. Хегарти наслаждается процессом созидания, используя ряд самых разных материалов, таких как холст, дерево, пенопласт, папье-маше, эпоксидная смола и керамика.

В своих масштабных инсталляциях Хегарти использует процесс, который она называет «обратной археологией», когда слои окрашенной бумаги наклеиваются на стены и пол галереи, а затем соскабливаются, чтобы создать материальную память о пространстве.

Холсты и скульптуры Хегарти, воспроизводящие картины и антиквариат из ранней истории американского искусства, представлены как разрушенные устройствами, связанными с их исторической значимостью. Несмотря на репрезентативность, работы Хегарти содержат удивительные сопоставления и жуткие трансформации, в которых материалы и смыслы постоянно меняются.

Многофактурность, эклектика, нестандартный набор деталей – это всё излюбленные приёмы Валери. У одних зрителей от просмотра работ начинается мигрень, а другие могут долго рассматривать обращения Хегарти, пытаясь постичь их смысл и посыл, которые могут быть как очевидными, так и неуловимыми.

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Метки: Валери Хегарти   живопись   инсталляция   искусство   картина   посыл   разрушение   скульптура   хаос   
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13  комментариев
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13k
Copycat 2 часа назад
Ой это не картины, это "арт-объекты"

разница в том что когда человек смотрит на картину он такой "вау как красиво"

а когда на "арт объект" он такой "ничего себе кто то херню какую выдумал"
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8k
vasilykopkov 20 секунд назад
Ни одного шедевра не заметил...
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11k
поручик Ржевский 46 минут назад
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7k
V2.Smirnov 54 минуты назад
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4k
Харон 59 минут назад
Ей бы к психиатру сходить...
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12k
Б.Касторский Час назад
Посмотрел на "работы" художницы и понял почему среди признанных великих художников практически нет женщин.
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6k
hhwost Час назад
не вижу в "злом гении" ни злобы, ни гениальности, только шизофрению.
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Андрей Кузнецов 2 часа назад
Когда-нибудь по её биографии создадут, как они там любят , комиксы " Женщина-Дятел" .
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3k
Александр 2 часа назад
Говнотворчество
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