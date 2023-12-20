Злой гений современного искусства и её варварские шедевры

Искусство – это по определению про созидание. Но среди мастеров пусть очень редко, но встречаются те, кто пытается показать красоту через разрушение. Таковой является и американская художница Валери Хегарти.
Валери родилась в Нью-Йорке в 1967 году. Получила академическое образование и вполне могла бы получить признание, работая в классическом стиле. Но она пошла дальше. Каждое своё творение она разрушает – режет, портит, заливает краской. Стремясь таким образом обратить внимание зрителя на то, что даже что-то великое и прекрасное, создаваемое веками, может разрушиться за секунду.
Валери считает, что созидание без разрушения невозможно. Как не может быть добра без зла, жизни без смерти.
«Деструктивные картины ‒ лишь дань уважения и освобождения. В конечном счёте, меня интересует разрушительный путь прогресса и находящаяся в нём надежда на возможность трансформации», – говорит художница.
Свои работы – картины, скульптуры и инсталляции, она посвящает вопросу исследования памяти, места и истории. Начиная с личного вдохновения, Хегарти ищет поэтические связи между своей личной историей, историей искусства и текущими событиями. Хегарти наслаждается процессом созидания, используя ряд самых разных материалов, таких как холст, дерево, пенопласт, папье-маше, эпоксидная смола и керамика.
В своих масштабных инсталляциях Хегарти использует процесс, который она называет «обратной археологией», когда слои окрашенной бумаги наклеиваются на стены и пол галереи, а затем соскабливаются, чтобы создать материальную память о пространстве.
Холсты и скульптуры Хегарти, воспроизводящие картины и антиквариат из ранней истории американского искусства, представлены как разрушенные устройствами, связанными с их исторической значимостью. Несмотря на репрезентативность, работы Хегарти содержат удивительные сопоставления и жуткие трансформации, в которых материалы и смыслы постоянно меняются.
Многофактурность, эклектика, нестандартный набор деталей – это всё излюбленные приёмы Валери. У одних зрителей от просмотра работ начинается мигрень, а другие могут долго рассматривать обращения Хегарти, пытаясь постичь их смысл и посыл, которые могут быть как очевидными, так и неуловимыми.
Источник:
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разница в том что когда человек смотрит на картину он такой "вау как красиво"
а когда на "арт объект" он такой "ничего себе кто то херню какую выдумал"