«Человек-сатана» ампутировал себе три пальца на руках ради искусства

49-летний бразилец Мишель "Диабао" Праддо, ярый фанат бодимодификации, продолжает свои безумные эксперименты. В прошлом году ему ампутировали безымянный палец на левой руке, а недавно очередь дошла и до правой (минус мизинец и две фаланги безымянного). Ведь Сатана — создание с четырехпалыми когтистыми лапами! Надо соответствовать.
Мишель Праддо поделился шокирующими фотографиями в соцсетях. Он рассказал своим поклонникам о том, что долго колебался, прежде чем решиться на эту процедуру, — боялся, что недостаток пальцев помешает ему работать татуировщиком, как прежде.
«Поначалу было очень трудно, но прошло совсем немного времени, и я вернулся к работе тату-мастером в почти нормальном режиме», — сказал он.
В прошлом году Праддо перенес операцию по удалению безымянного пальца на левой руке и вживлению в рот серебряных клыков
«Иногда у меня бывают боли и фантомные ощущения, которые до сих пор не дают мне покоя при работе или других делах. Но я действительно хотел изменить себя и остался очень доволен».
Праддо входит в число самых бодимодифицированных людей на планете. В настоящее время он является рекордсменом Гиннеса как человек с наибольшим количеством подкожных «роговых» имплантатов на голове — их 33 штуки и они радикально изменили его внешность.
Кроме того, он перенес бесчисленное количество операций и вживления тату-чернил, чтобы сделать себя менее похожим на человека. По его оценкам, он перенес более 60 процедур, и около 85% его тела покрыто чернилами.
Теперь Праддо планирует превратить свою левую руку в четырехпалую клешню. По его словам, проект, который ранее назывался "La Garra", или «Коготь», теперь будет известен как "Las Garras", или «Когти».
После того как в начале этого года он получил запись о рекорде Гиннесса, он сказал, что сбылась его мечта
Бразилец, опередивший другого претендента с 18 роговыми имплантатами, в феврале отправился в Милан (Италия) для подтверждения рекорда в телепрограмме "Lo Show Dei Record".
В интервью бразильским СМИ он сказал: «Это было что-то очень необычное и сюрреалистичное. Сбылась моя мечта попасть в Книгу Гиннесса, а также побывать в Европе».
У Мишеля Праддо удалены уши, нос, соски и безымянный палец левой руки (а теперь уже и два пальца на правой), более 80 процентов тела покрыто чернилами, включая глазные яблоки
Он в течение многих лет делал всё для того, чтобы изменить себя до неузнаваемости. И ему это удалось
Но Праддо не собирается останавливаться на достигнутом и надеется побороться за звание самого модифицированного человека в мире.
Мишель Праддо и его жена Кэрол, которую называют «женщиной-демоном», до их общего увлечения бодимодификацией
Кэрол Праддо специализируется на модификации тела и помогла своему мужу добиться уникального внешнего вида
«Моя жена специализируется в области модификаций, и идея состоит в том, чтобы я стал ее шедевром в области татуировки!»
Мишель Праддо утверждает, что обладает высоким болевым порогом и не против терпеть боль, чтобы добиться желаемого тела.
«На самом деле у меня хорошая устойчивость к боли, я могу терпеть даже сильную боль и гораздо больше страдаю после процедуры, чем во время нее, — говорит он. — Я бы с удовольствием отказался боли, но если мне придется ее испытывать ради моей цели, то я со всем, конечно, справлюсь».
Искусство требует жертв.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Потом пусть себе голову отрежет, будет типо всадник без головы.