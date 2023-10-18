FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2026 постов • 778 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
«Человек-сатана» ампутировал себе три пальца на руках ради искусства

«Человек-сатана» ампутировал себе три пальца на руках ради искусства

Автор:
18 октября 2023 16:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Бодимодификации   бодимодификаторы   бодимодификация   истории из жизни   истории людей   люди-фрики   мишель праддо   фрики   
1491
12

49-летний бразилец Мишель "Диабао" Праддо, ярый фанат бодимодификации, продолжает свои безумные эксперименты. В прошлом году ему ампутировали безымянный палец на левой руке, а недавно очередь дошла и до правой (минус мизинец и две фаланги безымянного). Ведь Сатана — создание с четырехпалыми когтистыми лапами! Надо соответствовать.


Мишель Праддо поделился шокирующими фотографиями в соцсетях. Он рассказал своим поклонникам о том, что долго колебался, прежде чем решиться на эту процедуру, — боялся, что недостаток пальцев помешает ему работать татуировщиком, как прежде.


«Поначалу было очень трудно, но прошло совсем немного времени, и я вернулся к работе тату-мастером в почти нормальном режиме», — сказал он.


×

«Иногда у меня бывают боли и фантомные ощущения, которые до сих пор не дают мне покоя при работе или других делах. Но я действительно хотел изменить себя и остался очень доволен».


Праддо входит в число самых бодимодифицированных людей на планете. В настоящее время он является рекордсменом Гиннеса как человек с наибольшим количеством подкожных «роговых» имплантатов на голове — их 33 штуки и они радикально изменили его внешность.


Кроме того, он перенес бесчисленное количество операций и вживления тату-чернил, чтобы сделать себя менее похожим на человека. По его оценкам, он перенес более 60 процедур, и около 85% его тела покрыто чернилами.


Теперь Праддо планирует превратить свою левую руку в четырехпалую клешню. По его словам, проект, который ранее назывался "La Garra", или «Коготь», теперь будет известен как "Las Garras", или «Когти».


В интервью бразильским СМИ он сказал: «Это было что-то очень необычное и сюрреалистичное. Сбылась моя мечта попасть в Книгу Гиннесса, а также побывать в Европе».



Но Праддо не собирается останавливаться на достигнутом и надеется побороться за звание самого модифицированного человека в мире.



Мишель Праддо утверждает, что обладает высоким болевым порогом и не против терпеть боль, чтобы добиться желаемого тела.


«На самом деле у меня хорошая устойчивость к боли, я могу терпеть даже сильную боль и гораздо больше страдаю после процедуры, чем во время нее, — говорит он. — Я бы с удовольствием отказался боли, но если мне придется ее испытывать ради моей цели, то я со всем, конечно, справлюсь».


Искусство требует жертв.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Бодимодификации   бодимодификаторы   бодимодификация   истории из жизни   истории людей   люди-фрики   мишель праддо   фрики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
МихА 2 часа назад
А яйца ему ампутировали? Чтоб эта ПАДЛЛА не размножилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 2 минуты назад
Ничего личного, никакого негатива, но я бы был не против, если бы их сожгли на костре ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Сеня 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565
Степан Гереро 7 минут назад
Деградация беспощадная штука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 7 минут назад
СЕНОБИТЫ ОДОБРЯЮТ !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 14 минут назад
Я не красавчик, чтоб все с ума сходили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
RDen 19 минут назад
а его нельзя просто пристрелить и сжеть тушку. Прах выбросить на полигон ТБО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly Полчаса назад
не останавливайтесь, уроды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων 40 минут назад
Ему во время первой "модификации" мозг удалили??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 50 минут назад
во фляга то свистит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 51 минуту назад
какое в 3.14зду искусство? на это смотреть противно, у человека беды с головой при том похоже жесть какие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
samtel 58 минут назад
Интересно, она себе звезду зашила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Час назад
И голова без мозгов, так себя изуродовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas Час назад
ну хрен знает... сморкаться проблемно и в ухе не почешешь)))) Да и в футболе он хер нормально головой сыграет... хотя о чем это я - он нихрена без ушей и не услышит, да и с залитыми глазами не увидит))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx Час назад
Больной ублюдок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Мда, фрик какакой-то. Да похер, лишь по ночам в темноте не ходил и народ не пугал))
Потом пусть себе голову отрежет, будет типо всадник без головы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
ruslan d 2 часа назад
Ну главное чтоб им нравилось ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
Набирающие популярность в сообществах
«В школе всех девчонок дергали за косички, а меня — за протез»
«В школе всех девчонок дергали за косички, а меня — за протез»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#знаменитости#собака#Мемы
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#кино#интересное#фильм#позитив#конфликт#Ynews
#машина#автомир#в мире#факты#авто аварии#забавно#шоу бизнес#США#дети#Разное
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Женщине, чьё лицо было изуродовано татуировкой против её воли, помог видеоблогер Женщине, чьё лицо было изуродовано татуировкой против её воли, помог видеоблогер Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям Иногда чистка ушей может привести к неожиданным последствиям Британка хочет накачать губы так, чтобы обойти нынешнюю рекордсменку мира Британка хочет накачать губы так, чтобы обойти нынешнюю рекордсменку мира Бывшие преступники рассказали о тюремных привычках, от которых очень трудно избавиться Бывшие преступники рассказали о тюремных привычках, от которых очень трудно избавиться Это произошло на самом деле Это произошло на самом деле

На что жалуетесь?

Вернуться