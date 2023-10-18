«Человек-сатана» ампутировал себе три пальца на руках ради искусства

Праддо входит в число самых бодимодифицированных людей на планете. В настоящее время он является рекордсменом Гиннеса как человек с наибольшим количеством подкожных «роговых» имплантатов на голове — их 33 штуки и они радикально изменили его внешность.

Кроме того, он перенес бесчисленное количество операций и вживления тату-чернил, чтобы сделать себя менее похожим на человека. По его оценкам, он перенес более 60 процедур, и около 85% его тела покрыто чернилами.

Теперь Праддо планирует превратить свою левую руку в четырехпалую клешню. По его словам, проект, который ранее назывался "La Garra", или «Коготь», теперь будет известен как "Las Garras", или «Когти».