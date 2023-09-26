Британка хочет накачать губы так, чтобы обойти нынешнюю рекордсменку мира

27-летняя жительница Манчестера по имени София потратила на увеличение губ 50 тысяч фунтов стерлингов. Она уверена, что её губы — самые большие в Великобритании, но не планирует останавливаться на достигнутом. Цель — установить новый мировой рекорд Гиннесса, перещеголяв болгарскую рекордсменку в этом виде спорта Андреа Иванову.
«Я потратила тысячи фунтов, чтобы получить самые большие губы в Великобритании. Люди называют меня монстром, но я не остановлюсь, пока не установлю новый мировой рекорд Гиннеса», — заявляет София, взявшая в Сети скромный псевдоним София Липс (то есть София «Губы»).
София Липс называет себя блогером и моделью. У нее несколько десятков тысяч подписчиков в соцсетях, которые следят за её трансформацией.
Девушка рассказывает о том, каким косметическим процедурам подвергается, и зарабатывает на платном контенте, предлагая желающим посмотреть на процесс заполнения губ филлерами (кому-то такое нравится).
Однако многие подписчики призывают Софию прекратить эксперименты над собой, а некоторые даже называют её монстром.
«Мои губы самые большие и полные из всех, что когда-либо были, — радуется София. — Я подкачиваю губы каждые два месяца, и только на них я потратила 50 000 фунтов. У меня самые большие губы в Великобритании, и представители Книги рекордов Гиннеса предложили мне поехать в Милан в 2024 году, чтобы официально заявить об этом».
Она добавляет, что у нее много поклонников, которые просят снять на видео процесс установки филлеров:
«Мне нравится делать их счастливыми и получать за это деньги».
София, похоже, стала одержима пластической хирургией и намерена надуть губы настолько, насколько это возможно.
Кроме того, она сделала две операции по увеличению груди (скоро их будет три), пересадку волос, липосакцию и пластику носа, причем общая стоимость операций составила колоссальные 500 000 фунтов стерлингов с лишним.
А еще София заменила еженедельные сеансы в солярии инъекциями для загара стоимостью 500 фунтов стерлингов, чтобы затемнить кожу.
«Я также часто делаю ботокс и щеки, потому что добиться экстремальных результатов, которые мне нравятся, дорого, — говорит она. — Я хочу выглядеть как настоящая секс-куколка».
Столько сил ради того, чтобы установить мировой рекорд!
Кстати, вот нынешняя рекордсменка по величине губ, Андреа Иванова из Софии, Болгария. Она умудрилась накачать губы так, что стала совершенно неузнаваемой. Даже её фанаты опасаются, что губы могут «лопнуть».
Андреа Иванова начала свою трансформацию в 2018 году, когда, пытаясь выглядеть как кукла Братц, начала вводить филлеры в губы, челюсть и подбородок.
До начала «спортивной карьеры» Андреа выглядела как обычный человек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что-то уж очень отвратительно это существо
Ты, Софья - агрегат