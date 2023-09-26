Британка хочет накачать губы так, чтобы обойти нынешнюю рекордсменку мира

София, похоже, стала одержима пластической хирургией и намерена надуть губы настолько, насколько это возможно.

Кроме того, она сделала две операции по увеличению груди (скоро их будет три), пересадку волос, липосакцию и пластику носа, причем общая стоимость операций составила колоссальные 500 000 фунтов стерлингов с лишним.

А еще София заменила еженедельные сеансы в солярии инъекциями для загара стоимостью 500 фунтов стерлингов, чтобы затемнить кожу.

«Я также часто делаю ботокс и щеки, потому что добиться экстремальных результатов, которые мне нравятся, дорого, — говорит она. — Я хочу выглядеть как настоящая секс-куколка».