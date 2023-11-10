Камера наблюдения в Сингапуре засняла мужчину, который регулярно моется на лестничной клетке

Жительница Сингапура Канг Пей Линг рассказала о том, что ее сосед регулярно выходит с тазиком и устраивает себе банный день прямо напротив двери в ее квартиру. В доказательство она привела запись с камеры наблюдения.
Выглядит это примерно так.
Каждую субботу обнаженный по пояс мужчина выносит в подъезд таз, бутылки с водой, мыло, и моет над тазом голову, а потом выливает грязную воду в большой горшок с цветком.
Канг Пей Линг возмущена тем, что все это происходит прямо перед ее дверью, и считает такое поведение неприемлемым.
Однако идти на прямой конфликт не решается, ограничиваясь поисками поддержки в соцсетях.
Она говорит, что живет в социальном жилье. Этот мужчина снимает квартиру у ее соседа, с которым у нее раньше уже возникали разногласия и она не хочет снова конфликтовать.
При этом в Сингапуре есть Закон о разрешении коммунальных споров, который должен защищать жильцов от действий соседей, причиняющих им неудобства. Закон запрещает создавать необоснованные помехи соседу.
Пост Канг Пей Линг стал популярным и получил множество откликов. В основном женщину поддерживают в ее негодовании и подтверждают, что ее сосед действительно ведет себя странно.
Но некоторые комментаторы призывают задуматься и посмотреть на эту историю с другой стороны: а почему вообще человеку приходится мыть голову в подъезде? Не значит ли это, что претензии нужно предъявлять не ему, а хозяину квартиры, в которой, возможно, не предусмотрена опция душа?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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