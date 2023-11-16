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Девушка потратила 50 000 долларов, чтобы превратиться в демона

Девушка потратила 50 000 долларов, чтобы превратиться в демона

Автор:
16 ноября 2023 16:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бодимодификаторы   бодимодификация   истории людей   модификация тела   фрики   фрики в соцсетях   
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24-летняя жительница Хьюстона (штат Техас) по имени Орилан увлеклась бодимодификацией в 14 лет. Всего за десять лет она сумела изменить свою внешность до неузнаваемости. Теперь Орилан выглядит так инфернально, что ею можно пугать маленьких детей.


Тату-модель рассказала, что потратила более 50 000 долларов и 10 лет на изменение своего тела. Она постоянно слышит критику в свой адрес. Ей говорят, что раньше она выглядела лучше, но это её ничуть не заботит.


Орилан начала в 14 лет с высветления волос и нескольких татуировок. Дальше — больше. Вскоре она покрыла татуировками большую часть тела, окрасив черными чернилами даже белки глаз. Позже к этому добавился пирсинг, разноцветные стразы на зубах, разрезанный пополам язык, грудные импланты, липосакция, виниры-клыки, имплант в форме сердца в руку...


Деньги на свое преображение Орилан зарабатывает на сайте для взрослых. Ее уже прозвали «девушкой-демоном», но, похоже, ей это нравится. Орилан также активна в соцсетях, часто публикует фотографии и видео, в том числе фотографии себя прежней. И это, надо сказать, совсем другой человек!


«В общей сложности я потратила более 50 000 долларов на все свои модификации, включая грудные имплантаты и липосакцию, — говорит Орилан. — Некоторые считают, что я злая или демоническая, потому что я сделала все эти изменения, но это совсем не так».



Несмотря на то, что Орилан нравится ее внешний вид, у многих людей он вызывает отторжение, о чем они и сообщают девушке-демону, не стесняясь в выражениях.


«Когда речь заходит о людях в Интернете, я получаю столько ненависти! Им нравится прятаться за экранами и ненавидеть меня, потому что они не довольны собой, и это прекрасно, но я довольна собой, и это главное».


«Я решила сделать себя счастливой, а не делать счастливым весь мир. Жизнь коротка, и вы должны делать то, что хотите. Мои последние тату — это розы на лице и бабочки на груди, мои новые фавориты. Я планирую сделать портрет на ноге из моего любимого сериала "Американская история ужасов"».



Пост Орилан набрал более 26700 лайков и сотни комментариев: одни восхищались ее внешним видом, другие были озадачены преображением.


«Раньше ты была куклой. Теперь ты невеста Чаки», — написал один комментатор. «Зачем превращать себя в монстра?» — добавил другой. «Ты пугаешь меня в самом сексуальном смысле», — признался третий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодимодификаторы   бодимодификация   истории людей   модификация тела   фрики   фрики в соцсетях   
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33  комментария
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1k
Илья Час назад
Так бывает когда уже у взрослых людей случаются острые психические расстройства. Отсутствие своевременного лечения приводит вот к таким последствиям.
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Rom 13 секунд назад
Да, жаль, что никто вовремя не заметил, что происходит, и к врачу не отвел.
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10k
hairov 3 минуты назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 5 минут назад
не она мне не пара!
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311
dean67 6 минут назад
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450
Человек Наблюдающий 7 минут назад
А что сказали родители? Может там и написано, но читать не стал
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33k
БамбарбияКиргуду 8 минут назад
Не в демона она превратилась,а в е.ба.нашку.
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1k
Валерий 14 минут назад
Тут нужен врач орнитолог-гинеколог. У нёё кукуха по пи#де пошла.
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89
Артем Игоревич 20 минут назад
и кем она работает с потекшей крышей?
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16k
Majul Полчаса назад
Фляга засвистела и никто к психиатру не отвел. Лет через 10 куда она с этим пойдет? Кому она нахер будет нужна? Кошмар, что у подобных в голове...
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48k
Максим Т. Полчаса назад
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1k
master_luga 37 минут назад
Ну вот дура дурой!
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1k
Олег Квирулянт 40 минут назад
Ну и где фотки с рабочего места?
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6k
grimmsan 42 минуты назад
на костер тварь!
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15k
Александр Маслов 43 минуты назад
...А была же вполне норм. Стрёмно подумать – какая она будет в старости (если доживёт, конечно
)
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34k
Fat Lynx 55 минут назад
На лицо психическое расстройство... и возможно, не одно.
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1k
... 57 минут назад
Ну что ж, ещё одно подтверждение наблюдения, когда крыша течёт, всему дому хана. Старая поговорка- ржавая крыша - мокрый подвал. Была симпатичная, а стала страшной блудницей.
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62k
pynh 58 минут назад
судя по ляхам, она просто разжирела, превратилась в демона и чтобы жрать и дальше пытается перетянуть внимание с толстых лях на что-то другое.
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17k
Алекс Час назад
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642
ruslan d Час назад
На демона не похожа ...
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77k
Viktor Час назад
А была ничё тёлка, а теперь....
Где у людей мозги?
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