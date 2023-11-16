Девушка потратила 50 000 долларов, чтобы превратиться в демона

24-летняя жительница Хьюстона (штат Техас) по имени Орилан увлеклась бодимодификацией в 14 лет. Всего за десять лет она сумела изменить свою внешность до неузнаваемости. Теперь Орилан выглядит так инфернально, что ею можно пугать маленьких детей.
Тату-модель рассказала, что потратила более 50 000 долларов и 10 лет на изменение своего тела. Она постоянно слышит критику в свой адрес. Ей говорят, что раньше она выглядела лучше, но это её ничуть не заботит.
Орилан начала в 14 лет с высветления волос и нескольких татуировок. Дальше — больше. Вскоре она покрыла татуировками большую часть тела, окрасив черными чернилами даже белки глаз. Позже к этому добавился пирсинг, разноцветные стразы на зубах, разрезанный пополам язык, грудные импланты, липосакция, виниры-клыки, имплант в форме сердца в руку...
Деньги на свое преображение Орилан зарабатывает на сайте для взрослых. Ее уже прозвали «девушкой-демоном», но, похоже, ей это нравится. Орилан также активна в соцсетях, часто публикует фотографии и видео, в том числе фотографии себя прежней. И это, надо сказать, совсем другой человек!
«В общей сложности я потратила более 50 000 долларов на все свои модификации, включая грудные имплантаты и липосакцию, — говорит Орилан. — Некоторые считают, что я злая или демоническая, потому что я сделала все эти изменения, но это совсем не так».
Несмотря на то, что Орилан нравится ее внешний вид, у многих людей он вызывает отторжение, о чем они и сообщают девушке-демону, не стесняясь в выражениях.
«Когда речь заходит о людях в Интернете, я получаю столько ненависти! Им нравится прятаться за экранами и ненавидеть меня, потому что они не довольны собой, и это прекрасно, но я довольна собой, и это главное».
«Я решила сделать себя счастливой, а не делать счастливым весь мир. Жизнь коротка, и вы должны делать то, что хотите. Мои последние тату — это розы на лице и бабочки на груди, мои новые фавориты. Я планирую сделать портрет на ноге из моего любимого сериала "Американская история ужасов"».
До начала радикальной модификации тела у Орилан были короткие светлые волосы и не было татуировок на лице
Позже она перекрасила волосы в розовый и зеленый цвета и сделала свою первую татуировку на лице — розовую розу
В ходе дальнейшей трансформации она перекрасила волосы в черный цвет и стала добавлять новые татуировки и пирсинг
Пост Орилан набрал более 26700 лайков и сотни комментариев: одни восхищались ее внешним видом, другие были озадачены преображением.
«Раньше ты была куклой. Теперь ты невеста Чаки», — написал один комментатор. «Зачем превращать себя в монстра?» — добавил другой. «Ты пугаешь меня в самом сексуальном смысле», — признался третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну, вот же))