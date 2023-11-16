Девушка потратила 50 000 долларов, чтобы превратиться в демона

Тату-модель рассказала, что потратила более 50 000 долларов и 10 лет на изменение своего тела. Она постоянно слышит критику в свой адрес. Ей говорят, что раньше она выглядела лучше, но это её ничуть не заботит.

Орилан начала в 14 лет с высветления волос и нескольких татуировок. Дальше — больше. Вскоре она покрыла татуировками большую часть тела, окрасив черными чернилами даже белки глаз. Позже к этому добавился пирсинг, разноцветные стразы на зубах, разрезанный пополам язык, грудные импланты, липосакция, виниры-клыки, имплант в форме сердца в руку...