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Тайна убийства в закрытой комнате

Тайна убийства в закрытой комнате

Автор:
05 сентября 2023 10:27
Сообщество : Криминал
Метки: Загадка   Исидор Финк   версия   выстрел   комната   криминал   преступление   рана   расследование   убийство   
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Если убийство совершено в запертой изнутри комнате, то это явно самоубийство. Но бывают и исключения, заставляющие поломать голову любителей детективного жанра.

30-летний американец Исидор Финк владел в Нью-Йорке небольшой прачечной. В тот вечер, 9 марта 1929 года, он завершил дела и удалился в свою комнату при прачечной, чтобы отдохнуть. После 10 вечера его соседка услышала шум борьбы. Потом раздались выстрелы. И наступила тишина. Женщина вызвала полицию.

Прибывший патрульный увидел, что дверь и окна комнаты Финка заперты изнутри. Чтобы отодвинуть мощный засов, пришлось задействовать помощника – худощавого мальчика, поскольку взрослый не смог бы протиснуться в узкий оконный проём.

Финк был полностью и безвозвратно мёртв. Подтверждением служили два пулевых ранения в грудь и перебитая пулей же в области запястья левая рука. Тщательный обыск комнаты не дал результатов: пистолета нигде не было. Исключалась и версия с ограблением: в карманах владельца и в ящике стола были деньги. Отпечатков, кроме принадлежащих Финку, в комнате не обнаружилось.

Опрос знакомых Исидора показал, что мужчина вёл тихую уединённую жизнь. Врагов не имел. Правда, панически боялся грабителей, ведь каждый заработанный цент стоил ему трудов. Даже приятелей он мариновал на пороге, чтобы точно удостовериться в личности гостя. И только потом отодвигал тяжёлый засов на двери.

Полиция была в замешательстве. Первой и совершенно неправдоподобной версией стал гуттаперчевый убийца-гимнаст. Который протиснулся в узкое окно, застрелил хозяина и ретировался тем же путём. Но поблизости была соседка, которая ничего такого не видела.

Вторым предположением стало убийство из холла. То есть человек стрелял через фрамугу, предварительно подставив к окну что-то высокое. Однако характер ожога вокруг раны на руке был таков, что выстрел с дальнего расстояния исключался.

Исключительно в теории можно было соорудить из подручных материалов подпорку для засова, чтобы создать впечатление запертой изнутри двери. Но доказательств этой версии не было. Да и для её реализации понадобилось бы время.

У следствия были и более абстрактные версии: мания преследования, тайные недоброжелатели, о которых не догадывался никто из окружения. Даже версия об инсценировке собственного убийства. Но зачем это было надо? Тем более что соседка ясно слышала звуки борьбы, а характер ранения руки подтверждал, что погибший дрался с нападавшим, пытаясь отобрать оружие.

Дело вошло в историю криминалистики, а загадка запертой комнаты Финка остаётся неразгаданной и по сей день.

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Метки: Загадка   Исидор Финк   версия   выстрел   комната   криминал   преступление   рана   расследование   убийство   
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Александр Ломовицкий Час назад
Рональд Опус прям .
1. Весной 1994 года американский гражданин Рональд Опус решил покончить с собой, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже. В предсмертной записке он написал, что пошел на этот шаг из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей. (судебная квалификация - самоубийство; вероятность совпадения по времени с последующими событиями с точностью до секунды - 1/157 680 000 000).

2. Опус не знал, что работавшие в тот день в доме мойщики окон натянули на уровне 7 этажа страховочную сетку. Так что, пролетев два этажа, Опус просто рухнул бы на пружинящую сетку. (судебная квалификация - покушение на самоубийство; вероятность наличия страховочной сетки - 1/1000).

3. Когда Рональд пролетал мимо 8 этажа, в его голову попала шальная пуля, выпущенная жильцом, живущем на этом этаже. (судебная квалификация - непредумышленное убийство; вероятность случайного попадания в голову - 1/400).

4. Оказалось что пожилой мужчина, поссорившись с женой, решил напугать ее, выстрелив из охотничьего ружья. (судебная квалификация - покушение на убийство и непредумышленное убийство).

5. Прибывшим детективам "убийца" заявил, что не понимает причины происшедшего, так как ружье ни он, ни жена никогда не заряжали. Зарядить ружье мог только сын старика. (судебная квалификация - несчастный случай).

6. Сын давно мечтал отомстить родителям за отказ помочь деньгами. Он знал, что отец и мать часто ссорятся и отец постоянно пугает мать холостым выстрелом из ружья. Зарядив оружие, он мог одним выстрелом избавится от обоих родителей, убив мать и посадив отца в тюрьму. (судебная квалификация - покушение на убийство и непредумышленное убийство)

7. На вопрос, где живет сын, старик ответил, что его квартира располодена этажом выше. Сыном оказался... Рональд Опус. Ружье он зарядил месяц назад, однако все это время его родители жили на удивление мирно. Материальные проблемы усугублялись, и Рональд решил свести счеты с жизнью. Но получилось не совсем так, как ему хотелось.
Окончательная судебная квалификация - непредумышленное самоубийство.
Вероятность мирной жизни в течение месяца при средней частоте ссор одна в три дня - 1/1024.
Вероятность всего события - 1/(157 680 000 000 х 1000 х 400 х 1024) = 1/64 528 728 000 000 000 000. Один к 65 квинтилионам. Для сравнения: возраст нашей вселенной - 13 700 000 000 или 432 043 200 000 000 000 секунд. Это в 150 раз меньше, чем 65 квинтиллионов
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60k
Александр 58 секунд назад
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1k
Vergüenza Ajena 5 минут назад
И к чему этот пост?
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7k
vasilykopkov 42 минуты назад
Вспомнил самоубийство (?) профессора Пильчикова -известного российского ученого.

Изобретения Николая Дмитриевича перечислять можно долго, одних только новых приборов и установок он сконструировал более 25. Наибольшего внимания заслуживали его идеи осуществлять дистанционное управление различными процессами с помощью электромагнитных волн. Вполне вероятно, что он решил эту задачу. 25 марта 1898 года профессор продемонстрировал в Одессе опыты, в ходе которых на дальнем расстоянии смог перевести семафор на железной дороге, зажечь огни маяка, выстрелить из пушки и взорвать модель яхты в бассейне.
4 мая 1908 года Николай Дмитриевич неожиданно лёг в частную психиатрическую клинику известного харьковского врача Платонова. Следующий день прошёл спокойно, а вечером 6 мая из комнаты на втором этаже, куда поместили профессора, раздался выстрел. Запертую изнутри дверь взломали и обнаружили лежащее на кровати тело профессора с простреленным сердцем.
Гибель Пильчикова, которую полиция списала на самоубийство, вызвала массу вопросов. Он никогда не страдал психическими заболеваниями, и его появление в клинике больше походило на попытку спрятаться. Никто никогда не видел у профессора личного огнестрельного оружия. Руки покойного были сложены на груди, а револьвер лежал на прикроватной тумбочке (!). Окно в комнате было приоткрыто, т.е. возможный убийца запросто мог взобраться на второй этаж и так же уйти. Саквояж, с которым прибыл при заселении Николай Дмитриевич, в комнате отсутствовал. А среди его бумаг дома не было обнаружено ничего, что представляло бы научную или военную ценность.
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Bill Час назад
«Убийство на улице Морг», Эдгар Аллан По.
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