Тайна убийства в закрытой комнате

Опрос знакомых Исидора показал, что мужчина вёл тихую уединённую жизнь. Врагов не имел. Правда, панически боялся грабителей, ведь каждый заработанный цент стоил ему трудов. Даже приятелей он мариновал на пороге, чтобы точно удостовериться в личности гостя. И только потом отодвигал тяжёлый засов на двери.

Полиция была в замешательстве. Первой и совершенно неправдоподобной версией стал гуттаперчевый убийца-гимнаст. Который протиснулся в узкое окно, застрелил хозяина и ретировался тем же путём. Но поблизости была соседка, которая ничего такого не видела.

Вторым предположением стало убийство из холла. То есть человек стрелял через фрамугу, предварительно подставив к окну что-то высокое. Однако характер ожога вокруг раны на руке был таков, что выстрел с дальнего расстояния исключался.

Исключительно в теории можно было соорудить из подручных материалов подпорку для засова, чтобы создать впечатление запертой изнутри двери. Но доказательств этой версии не было. Да и для её реализации понадобилось бы время.