Не может быть: запреты из разных стран, в которые сложно поверить

Среди них есть довольно странные.
США
В Аризоне запрещено срубать кактусы. Чтобы вырасти, им требуется несколько лет - столько же получите и вы, если уничтожите эти растения. Порча кактуса приравнивается к воровству и карается тюремным сроком.
В Калифорнии нельзя строить бани - в 1980-х, большинство людей известной ориентации заражались СПИДом именно в них. Так что баньки запретили.
А ещё в зной Калифорнии запрещено лизать лягушек. Некоторые из них выделяют галлюциногены и были умельцы, которые их ловили и вылизывали. Потом это непотребство запретили, по крайней мере, в Лос-Анджелесе.
Иран
Страна активно сопротивляется западу. Здесь строго не приветствуется восхищение героями комиксов, однополая любовь и показуха. Но есть и борьба с причёсками - разрешены только те, которые официально одобрены правительством. Всякие “хвосты” и “колоски” носить нельзя. Парикмахерские, которые нарушат запрет, ждёт штраф или закрытие.
Дания
Детей можно называть только по утверждённому государством списку. Давать имя “от балды” категорически запрещено - на это требуется особое разрешение. Благо список обширный, в нём 24 000 имён.
Ещё в Дании нельзя торговать витаминизированными продуктами: например, молоком с витамином “D” или обогащёнными хлопьями для завтрака. Этот запрет вполне обоснован - люди знают, что не получат дополнительных элементов из еды, и могут рассчитать дозировку при приёме поливитаминов.
Китай
После волнений в Тунисе, которые прозвали “жасминовой революцией”, что-то подобное хотели устроить и в Поднебесной. Но в Китае власти быстро разобрались с недовольными, а жасмин - запретили. Сейчас его нельзя не только выращивать без специального разрешения, но и использовать в песнях и художественных текстах.
Также в Китае молодёжи запрещено покупать игровые приставки. Ещё в начале нулевых власти посчитали, что юные геймеры думают только о виртуальных развлечениях и не собираются работать. Поэтому им запретили покупать консоли. Абсурд в том, что большая часть приставок производится именно в Китае, и раз уж их нельзя купить самому, это всегда можно сделать через взрослых товарищей, поэтому запрет не работал тогда, не работает и сейчас.
Источник:
- В небе над Китаем пролетело НЛО
- Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500
- Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки
- «Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР
- «Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс» пообещал депутату Хинштейну «сменить голубой вектор»
Не в штате, а в Сан-Франциско:
https://www.metroweekly.com/2021/01/san-francisco-lifts-its-decades-long-ban-on-bathhouses/https://www.metroweekly.com/2021/01/san-francisco-lifts-its-decades-long-ban-on-bathhouses/
Впервые за четыре десятилетия операторам традиционных бань для геев будет разрешено запрашивать разрешение на открытие в Сан-Франциско.
С 1980-х годов в городе действовали давние ограничения, введенные в разгар эпидемии СПИДа и введенные в действие городским департаментом здравоохранения, согласно которым в банях запрещалось иметь отдельные комнаты с запертыми дверями.
От владельцев ожидалось и даже требовалось следить за половыми актами своих посетителей, чтобы убедиться, что они используют презервативы во время секса. Поскольку правила считались навязчивыми, произошло то, что многие традиционные бани покинули Сан-Франциско, вместо этого обосновавшись в близлежащих городах, таких как Беркли и Сан-Хосе.
В то время как гей-секс-клубы без частных закрытых комнат продолжали работать в городе, большинство из них в конечном итоге закрылись. В настоящее время работает только один «Эрос» на Маркет-стрит в районе Кастро.
Бани, созданные в других близлежащих городах, с тех пор были вынуждены закрыться навсегда из-за потери бизнеса из-за пандемии COVID-19, в результате чего осталась только Steamworks в Беркли, которая в настоящее время закрыта, но не прекратила свою деятельность из-за Пандемия, по данным Bay Area Reporter .
В прошлом году Наблюдательный совет Сан-Франциско утвердил постановление об отмене запрета на традиционные бани, позволив им иметь отдельные комнаты и введя дополнительные правила для лучшей защиты общественного здоровья и обеспечения безопасности посетителей.