Не может быть: запреты из разных стран, в которые сложно поверить

В Аризоне запрещено срубать кактусы. Чтобы вырасти, им требуется несколько лет - столько же получите и вы, если уничтожите эти растения. Порча кактуса приравнивается к воровству и карается тюремным сроком.

В Калифорнии нельзя строить бани - в 1980-х, большинство людей известной ориентации заражались СПИДом именно в них. Так что баньки запретили.

А ещё в зной Калифорнии запрещено лизать лягушек. Некоторые из них выделяют галлюциногены и были умельцы, которые их ловили и вылизывали. Потом это непотребство запретили, по крайней мере, в Лос-Анджелесе.

Иран