FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 369 постов • 242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Пассажир угнал самолёт и испарился

Пассажир угнал самолёт и испарился

Автор:
25 января 2023 21:15
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Прошлое   США   ФБР   интересное   расследование   угон самолета   факты   шантаж   
2482
7
В 1971 году Дэн Купер (как он себя называл) угнал самолёт, летящий из Орегона в Сиэтл. Там он, в обмен на 200 000 долларов, отпустил 36 пассажиров. После чего практически пустой самолёт снова поднялся в воздух и направился на юг. Купер взял деньги, выпрыгнул из самолёта с парашютом и его никто никогда больше не видел.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Прошлое   США   ФБР   интересное   расследование   угон самолета   факты   шантаж   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
174
ruslan d Час назад
прям свежак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
Старые посты воруешь,пучеглазка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Набирающие популярность в сообществах
Почему в 1961 году французский истребитель обстрелял самолет Брежнева
Почему в 1961 году французский истребитель обстрелял самолет Брежнева
Японцы всё же бомбили США
Японцы всё же бомбили США
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний диск

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#люди#картинки#Приколы#знаменитости#истории#соцсети
#Юмор#интересно#история#автомир#подборка#авто аварии#в мире#улыбнуло#кино#шоу бизнес
#Прикол#животные#автомобили#аварии#забавно#позитив#авария дня#Украина#Прошлое#Ynews
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Интересное про статую Свободы Интересное про статую Свободы Удивительная жизнь охотника Хью Гласса Удивительная жизнь охотника Хью Гласса Психиатр, который очень любил людей Психиатр, который очень любил людей Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы Почему американские негры не возвращаются туда, откуда их предков забрали рабовладельцы

На что жалуетесь?

Вернуться