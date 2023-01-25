Пассажир угнал самолёт и испарился

За всё время так и не появилось ни одного доказательства того, выжил ли вообще Купер после своего прыжка из самолёта.

Расследование в отношении Купера было прекращено в 2016 году, но на неопределённый срок. Во многом и из-за того, чтобы спасти ФБР от наплыва в большинстве своём раздражающих звонков, безумных писем и других сумасшедших поступков сторонников различных теорий заговора.

Не исключено, что личность Д. Б. Купера так и останется навсегда в тайне.