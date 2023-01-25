Пассажир угнал самолёт и испарился

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В 1971 году Дэн Купер (как он себя называл) угнал самолёт, летящий из Орегона в Сиэтл. Там он, в обмен на 200 000 долларов, отпустил 36 пассажиров. После чего практически пустой самолёт снова поднялся в воздух и направился на юг. Купер взял деньги, выпрыгнул из самолёта с парашютом и его никто никогда больше не видел.
45 лет ФБР отметали самые фантастические версии произошедшего и в конце концов заявили, что расследование прекращено и что оно было самым долгим во всей истории.
Никто не знает, кем был Дэн Купер. По описаниям очевидцев ему было примерно 40 лет, что означает, что сейчас ему примерно 90. Но как же ему удалось угнать самолёт?
Никто не знает, кем был Дэн Купер. По описаниям очевидцев ему было примерно 40 лет, что означает, что сейчас ему примерно 90. Но как же ему удалось угнать самолёт?
24 ноября 1971 года Дэн Купер (скорее всего это ненастоящее имя, но пусть будет так) в Портленде подошёл к стойке Northwest. Одет он был в деловой костюм, в руках был портфель. За билет в один конец до Сиэтла он заплатил наличными.
Примерно в 15:00 Купер передал записку стюардессе, где было сказано, что в портфеле бомба. Стюардесса увидела в приоткрытом портфеле провода и какие-то "красные палочки". Девушка записала требования (200 000 долларов купюрами по 20 долларов и 4 парашюта) и передала их капитану Боинга-727.
Примерно в 15:00 Купер передал записку стюардессе, где было сказано, что в портфеле бомба. Стюардесса увидела в приоткрытом портфеле провода и какие-то "красные палочки". Девушка записала требования (200 000 долларов купюрами по 20 долларов и 4 парашюта) и передала их капитану Боинга-727.
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В Сиэтле 36 пассажиров были обменяны на парашюты и деньги. Самолёт снова поднялся в воздух: в салоне были Купер и экипаж - они направлялись в сторону Мехико и летели, по требованию шантажиста, не выше 3 км.
Вечером, где-то между Рино и Сиэтлом Купер выпрыгнул над лесистой местностью и исчез.
Вечером, где-то между Рино и Сиэтлом Купер выпрыгнул над лесистой местностью и исчез.
Эта история нашла большое отражение в культуре: есть фильм 2004 года "Без весла" или "Трое в каноэ", где рассказывают о трёх друзьях, которые поехали в пустыню, чтобы разыскать потерянный выкуп и нашли скелет Купера.
В 1981 году на экраны вышел фильм "Преследование Д. Б. Купера", основанный на книге 1980 года "Свободное падение". Также есть книга "Д. Б." Элвуда Рида, где, по мнению писателя, Купер был ветераном Вьетнама. В книге "Конец радуги" Джеймса М. Кейна тоже есть определённое сходство с историей Купера.
В 1981 году на экраны вышел фильм "Преследование Д. Б. Купера", основанный на книге 1980 года "Свободное падение". Также есть книга "Д. Б." Элвуда Рида, где, по мнению писателя, Купер был ветераном Вьетнама. В книге "Конец радуги" Джеймса М. Кейна тоже есть определённое сходство с историей Купера.
Деньги.
В 1980 году восьмилетний мальчик нашёл на берегу реки Колумбия полусгнившую пачку двадцаток на сумму 5800 долларов. Они совпадали с серийными номера выкупа.
В 1971 году выкуп в размере 200 000 долларов был равен 1,2 млн долларов сегодня. Остальные деньги сгинули вместе с их владельцем.
ФБР разумеется обыскали весь песок вдоль Колумбии, но безрезультатно.
В 1980 году восьмилетний мальчик нашёл на берегу реки Колумбия полусгнившую пачку двадцаток на сумму 5800 долларов. Они совпадали с серийными номера выкупа.
В 1971 году выкуп в размере 200 000 долларов был равен 1,2 млн долларов сегодня. Остальные деньги сгинули вместе с их владельцем.
ФБР разумеется обыскали весь песок вдоль Колумбии, но безрезультатно.
Сотни людей были опрошены, отработаны самые безумные версии. К пятому году угона самолёта были проверены 800 человек. По данным "Таймс" в досье ФБР, которое доступно к онлайн-просмотру, находится больше 1000 подозреваемых, среди них были те, на кого указали экстрасенсы, кто-то пришёл с признаниями самостоятельно, а некоторых заложили любящие родственники.
За всё время так и не появилось ни одного доказательства того, выжил ли вообще Купер после своего прыжка из самолёта.
Расследование в отношении Купера было прекращено в 2016 году, но на неопределённый срок. Во многом и из-за того, чтобы спасти ФБР от наплыва в большинстве своём раздражающих звонков, безумных писем и других сумасшедших поступков сторонников различных теорий заговора.
Не исключено, что личность Д. Б. Купера так и останется навсегда в тайне.
Расследование в отношении Купера было прекращено в 2016 году, но на неопределённый срок. Во многом и из-за того, чтобы спасти ФБР от наплыва в большинстве своём раздражающих звонков, безумных писем и других сумасшедших поступков сторонников различных теорий заговора.
Не исключено, что личность Д. Б. Купера так и останется навсегда в тайне.
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