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С мумией по соседству: Сара Джейн Харви и жуткий секрет её шкафа

С мумией по соседству: Сара Джейн Харви и жуткий секрет её шкафа

Автор:
26 августа 2023 16:15
Сообщество : Криминал
Метки: Загадка   Квартирантка   Сара Джейн Харви   Фрэнсис Найт   криминал   мумия   расследование   убийство   шкаф   
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Внешность обманчива. И никогда не стоит делать скидку на пол, возраст или состояние здоровья. История милой пожилой дамы Сары Джейн Харви служит ярким тому доказательством.

История произошла в 1965 году. Когда немолодая мать жителя рыбацкого городка Рил, что в Северном Уэльсе, попала в больницу, то Томас Лесли Харви, как и положено любящему сыну, решил подготовить домик, что стоял на отшибе, к возвращению хозяйки. Убрать и немного освежить ремонт. И ненароком открыл страшную тайну.

В шкафу на лестнице, забитом старыми вещами, мужчина с женой обнаружили полностью мумифицированное тело. После смерти мужа Сара Джейн пускала постояльцев в дом, чтобы заработать немного денег. Шкаф предназначался для их вещей. И всегда был закрыт на ключ, сколько Томас себя помнил.

По ряду специфических признаков полиция быстро выяснила, кому принадлежало тело. Это оказалась Фрэнсис Найт. Женщина-инвалид некоторое время проживала у Сары. Но больше 20 лет её никто не видел.

Узнав о находке, хозяйка дома пришла в ужас и заявила, что это совершенно точно не Фрэнсис. Ведь женщина перебралась в курортный городок Лландидно. Видимо, Сара думала, что за давностью времени никто не будет вдаваться в подробности и пытаться понять, что же случилось десятки лет тому назад.

Но полицейские не собирались спускать дело на самотёк. Тогда старушка выдала свою версию событий. В соответствии с ней, Фрэнсис скрутило во время приступа, и она скончалась. А Сара не стала заявлять о происшествии. Поскольку ей приходили деньги от мужа постоялицы на её содержание. Поступления продолжились и после смерти, и женщина спокойно продолжала их получать и копить уже на своём счёте.

Да, глупо. Но жадность пересилила. К тому же Сара боялась, что ей предъявят обвинение в убийстве.

Но следственные органы не особенно впечатлились откровением миссис Харви. Ведь коронер после осмотра тела, которое мумифицировалось благодаря сухому тёплому воздуху из вентиляции, заявил, что в момент смерти у женщины на шее был туго замотан шарф.

Сару Харви арестовали и обвинили в убийстве из корыстных побуждений. Правда, защита спасла обвиняемую на суде, заявив, что признаков удушения не было, а шарф был просто обычным аксессуаром. Выяснить точную причину смерти не удалось.

Саре пришлось отсидеть полтора года за мошенничество и присвоение денег. Но причастность к смерти квартирантки доказать не смогли. Свободой бывшая заключённая наслаждалась недолго: вскоре после освобождения старушка скончалась от онкологии, развитие которой ускорил сильный стресс.

Как считаете, была ли виновна Сара в смерти своей беззащитной постоялицы?

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Метки: Загадка   Квартирантка   Сара Джейн Харви   Фрэнсис Найт   криминал   мумия   расследование   убийство   шкаф   
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1  комментарий
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КАКАнгел 37 минут назад
Мораль. ТЕЛО НАДО ВСЕГДА УНИЧТОЖАТЬ ТАК ЧТОБ НЕ НАШЛИ !!! эта мудрость спасет вашу жизнь- если случайно , СЛУЧАЙНО (я не призываю убивать на право и на лево ) !! у вас образовался труп , не ленитесь и утилизируйте его без следа. Лучше продумать заранее способы , чтоб не паниковать . НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА ! даже если полиция на вас кричит пугает , говорит что всё знает и просто сознайтесь и получите пол срока - молчите. пока нет тела или иного доказательства смерти в виде чистосердечного признания - все остальное ерунда.
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