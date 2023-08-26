С мумией по соседству: Сара Джейн Харви и жуткий секрет её шкафа

В шкафу на лестнице, забитом старыми вещами, мужчина с женой обнаружили полностью мумифицированное тело. После смерти мужа Сара Джейн пускала постояльцев в дом, чтобы заработать немного денег. Шкаф предназначался для их вещей. И всегда был закрыт на ключ, сколько Томас себя помнил.

По ряду специфических признаков полиция быстро выяснила, кому принадлежало тело. Это оказалась Фрэнсис Найт. Женщина-инвалид некоторое время проживала у Сары. Но больше 20 лет её никто не видел.

Узнав о находке, хозяйка дома пришла в ужас и заявила, что это совершенно точно не Фрэнсис. Ведь женщина перебралась в курортный городок Лландидно. Видимо, Сара думала, что за давностью времени никто не будет вдаваться в подробности и пытаться понять, что же случилось десятки лет тому назад.