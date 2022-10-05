Последний полёт Сессны. Диверсии на "Северном потоке" предшествовала смерть одного из важнейших действуюших лиц

"Версия диверсии на трубопроводе приобретает новые черты. Просмотрите внимательно на эти два графика", - пишет Сосновский, - "С левой стороны увидите линию трубопроводов "Северный поток"-1 и 2, отдельно обозначен остров Борнхольм, около которого была проведена диверсия.

На правом графике маршрут пролёта самолёта СЕССНА, который 4 сентября этого года потерпел крушение в Балтийское море неподалёку от города Вентспилс.

Нет никакой проблемы увидеть, что линия трубопровода и маршрут последнего полёта СЕССНЫ совпадают до мелочей.