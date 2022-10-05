Последний полёт Сессны. Диверсии на "Северном потоке" предшествовала смерть одного из важнейших действуюших лиц

Казалось бы, сегодня только ленивый не рассуждал на тему "кому выгоден взрыв газопровода", хотя, это и так всему миру очевидно. Политолог, журналист Александр Сосновский, обращает внимание на обстоятельство, которое предшествовало диверсии на "Северных потоках" и на которое мало кто обратил внимание.
"Версия диверсии на трубопроводе приобретает новые черты. Просмотрите внимательно на эти два графика", - пишет Сосновский, - "С левой стороны увидите линию трубопроводов "Северный поток"-1 и 2, отдельно обозначен остров Борнхольм, около которого была проведена диверсия.
На правом графике маршрут пролёта самолёта СЕССНА, который 4 сентября этого года потерпел крушение в Балтийское море неподалёку от города Вентспилс.
Нет никакой проблемы увидеть, что линия трубопровода и маршрут последнего полёта СЕССНЫ совпадают до мелочей.
А теперь внимание! На борту потерпевший крушение Сессны находился PETER GRIESEMANN (Петер Гриземан) директор и владелец крупнейшей фирмы GRIESEMANN GROUP, которая занималась обслуживанием газопроводов "Северный поток".
Официальная версия крушения его самолета– падение давления в кабине .
4 сентября вечером шведское информационное агентство ТТ сообщило о крушении частного самолёта в водах Балтики между портом Вентспилс в Латвии и шведским островом Готланд. Позже выяснилось, что разбился частный самолет Cessna-551, на котором летел немецкий бизнесмен Петер Гриземанн вместе с семьей. По сообщениям СМИ, Cessna вылетела из города Хереса на юге Испании в 12:56, но пилот не указал конкретный пункт назначения. Самолёт поворачивал дважды, в Париже и Кёльне, но затем взял курс на Балтику. Об этом пишет издание "Мировое обозрение".
Причины крушения самолёта вот уже целый месяц остаются загадкой. Из-за того что борт перестал выходить на связь, самолет якобы сочли подозрительным и его сопровождали по очереди истребители НАТО: испанцы, французы, немцы и шведы. Есть версия, что катастрофа произошла из-за разгерметизации кабины, из-за чего Гриземанн, который сам вёл самолет, мог потерять сознание.
Над Пиренейским полуостровом пилот доложил о проблемах с системой кондиционирования. Сопровождавшие борт пилоты истребителей видели пустой салон лайнера. Но в случае разгерметизации лётчик бы сразу снизился. Однако перед падением Cessna шла на 10-километровой высоте.
Другая версия – у самолета закончилось топливо. Практическая дальность полёта без дозаправки 3701 км. Примерно такое расстояние и пролетел самолёт, прежде чем упасть в воды Балтики. Мог ли такой опытный человек, как Гриземанн, не учесть дальность полёта? Вряд ли…
Последними для контакта с объектом "с нестабильным курсом" с авиабазы Эмари в Эстонии подняли в воздух натовские истребители. Они тоже пытались установить визуальный контакт с пилотом. А шведская береговая охрана первой приступила к поискам в районе падения самолёта. Однако глубины в районе падения довольно значительные для Балтики – от 60 до 100 метров. Поэтому самолёт поднимут не быстро, а это значит, что и причины его гибели установят не скоро.
Александр Сосновский, выдвинул свою версию загадочной авиакатастрофы:
«У меня, – заявил Сосновский, – есть серьёзные сомнения, что Гриземанн погиб из-за неисправности самолёта. Диверсия на газопроводе – это большие технические работы, которые вряд ли остались бы незамеченными техническими службами фирмы. А если некие сотрудники принимали в подготовке диверсии участие? Предположим, что Гриземанн как владелец фирмы был вовлечён в подготовку либо узнал нечто, что вызвало его особый интерес. Вероятно, его полет был не совсем случайной прогулкой вместе с семьей. Почему его маршрут проходил точно над местом взрывов и почему он отключил всю связь с землей? Не потому ли, что хотел что-то увидеть, не будучи замеченным землей? Но тогда он моментально превратился в опаснейшего свидетеля. Ведь самолет Гриземанна, начиная с Германии, сопровождали военные истребители, которые, по официальной версии, наблюдали. Наблюдали или не подпускали к самолету чужаков? Была его гибель каким-то образом связана с диверсией на «Северном потоке»? Не знаю, но думаю, все совпадения не случайны», – сказал Сосновский.
В любом случае странных совпадений в таинственной истории с гибелью самолета немецкого бизнесмена слишком много.
Как известно, утечка на газопроводах была замечена 26 сентября, а самолет Гриземанна упал 4 сентября. Какая тогда между этим событиями может быть связь? Однако подрыв такого трубопровода – сложная, трудная и длительная операция. Его трубы, уложенные на дно, надежно защищены, они уложены в толстый бетонный каркас, и организация диверсии по взрыву газопровода должна была занять несколько дней, а то и недель.
С одной стороны есть данные Flightradar, которые показывают, что самолёт якобы шёл на большей высоте, с другой стороны есть свидетельства немецких и голландских спецслужб о том, что самолёт, когда произошла потеря связи, находился на высоте 3,5 км, поскольку он заходил на посадку. Речь идёт не о конспирологической теории, где что-то можно придумать, а о том, что мы находимся в мире, где главенствующая роль у спецслужб. Вопрос в том, чему верить, данным Flightradar или данным наземных служб? Как в старом анекдоте про студента-архитектора, который нарисовал коня на своём чертеже. Когда его спросили: «А конь зачем?». Он ответил: «Ну хорошо, коня уберем». Так вот, если мы будем говорить про разгерметизацию самолёта, то давайте коня уберём.
Как заявил 4 октября в эфире телеканала Bloomberg профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, причастными к ЧП на газопроводах "Северный поток–1" и "Северный поток–2 могут быть с высокой долей вероятности США и Польша. Сакс отметил, что в Гданьске (Польша) располагаются военные вертолеты США, которые как раз совершали полёты в этой зоне.
Экс-сенатор США Ричард Блэк вообще предположил, что диверсию на Северном потоке устроило ЦРУ с согласия Шольца.
"Канцлер Германии Шольц, кажется, проявляет очень мало преданности или привязанности к немецкому народу и не беспокоится об угрозе финансовой стабильности, с которой они сталкиваются.
Под его руководством они перекрыли поставки природного газа, и я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы он позволил ЦРУ или согласился с ЦРУ уничтожить немецкие газопроводы.
И в то же время, я не думаю, что США сделали бы это без его согласия.
Так что, и это всего лишь предположение с моей стороны, ЦРУ не призналось в уничтожении трубопроводов, но похоже, что общее мнение экспертов по внешней политике состоит в том, что это сделало ЦРУ, или ЦРУ совместно с Госдепом и министерством обороны США.
Еще один экс, а они, как показывает практика, чет уж очень правдиво говорят
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АНТИФИШКИ
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Если только документы не сгорят от атомного взрыва или не будут находиться на радиоактивной территории.
И станет ясно - взрыв изнутри, или снаружи, и чем.
Тогда и посмотрим.