Турецкий птичий язык: почему в деревушке несколько столетий общаются свистом

Кушкёй лежит среди холмов, дома жителей стоят далеко друг от друга. Вероятно, именно из-за этого и появился необычный способ общения свистом. Докричаться до соседа было сложно, и люди просто начали свистеть. Вскоре свистом они начали переговариваться друг с другом. Свои знания они передавали детям, и молодежь с радостью училась свистеть. Так эта традиция закреплялась из поколения в поколение. Жители Кушкёй и сегодня предпочитают свист, а не телефон.

Гаджеты — угроза традициям

Появление смартфонов поставило под угрозу исчезновения куш дили, ведь теперь вместо того, чтобы свистеть, можно просто позвонить. Однако пожилые люди все еще чаще используют птичий язык для общения на расстоянии с близкими и знакомыми, хотя у них есть гаджеты. Турки любят язык своих предков и боятся, что он исчезнет. Риск на самом деле велик, так как молодежь активно уезжает из деревни, ведь работы тут очень мало.