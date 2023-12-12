Турецкий птичий язык: почему в деревушке несколько столетий общаются свистом

Необычными звуками местные жители приглашают соседей на чай и просят их о помощи.
В Черноморском регионе Турции, который состоит из гор и холмов, покрытых лесами, есть свой особенный язык — куш дили. На сегодняшний день его знает примерно десять тысяч человек, и он похож на пение птиц. Предлагаем вам узнать, как появился этот уникальный способ общения.
Лучший способ поговорить в горах
В Турции есть деревушка, где все жители умеют говорить на куш дили, его даже преподают в местной школе. Называется она Кушкёй, что дословно означает «деревня птиц». Именно тут примерно четыре столетия назад появился птичий язык.
Он действительно похож на пение пернатых и представляет собой свисты разной тональности и продолжительности, которые прекрасно понимают местные жители.
Кушкёй лежит среди холмов, дома жителей стоят далеко друг от друга. Вероятно, именно из-за этого и появился необычный способ общения свистом. Докричаться до соседа было сложно, и люди просто начали свистеть. Вскоре свистом они начали переговариваться друг с другом. Свои знания они передавали детям, и молодежь с радостью училась свистеть. Так эта традиция закреплялась из поколения в поколение. Жители Кушкёй и сегодня предпочитают свист, а не телефон.
Гаджеты — угроза традициям
Появление смартфонов поставило под угрозу исчезновения куш дили, ведь теперь вместо того, чтобы свистеть, можно просто позвонить. Однако пожилые люди все еще чаще используют птичий язык для общения на расстоянии с близкими и знакомыми, хотя у них есть гаджеты. Турки любят язык своих предков и боятся, что он исчезнет. Риск на самом деле велик, так как молодежь активно уезжает из деревни, ведь работы тут очень мало.
Чтобы традиция необычного общения не исчезла, с 1997 года в деревне проводят фестиваль птичьего языка и местной культуры. Несколько лет назад на проблему обратили внимание и в ЮНЕСКО: в итоге куш дили сейчас носит статус нематериального наследия Турции. Все жители активно готовятся к празднику и всегда рады гостям. Некоторые старые здания они переоборудовали под гостиницы для туристов.
Также язык преподают в местной школе: сначала учат анатомии рта и зубов, а зачем технике звука. В одном из турецких университетов есть даже факультатив, на котором студенты учат куш дили. Также предлагаем вам посмотреть видеоролик о посещении Кушкёй, где наглядно показано, как тут общаются.
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