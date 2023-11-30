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От аквапарка во Вьетнаме до кладбища паровозов в России: 14 мест, покинутых человеком

От аквапарка во Вьетнаме до кладбища паровозов в России: 14 мест, покинутых человеком

Автор:
30 ноября 2023 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   заброшка   интересно   удивительно   удивительные места   фото   
1464
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Удивительные места со всего мира, которые оставил человек.

Люди испытывают смешанные чувства по поводу мест, которые они оставили. Возможно, именно по этой причине так популярны фильмы и сериалы о жизни после апокалипсиса. Наблюдать, как природа берет свое и отвоевывает территории, смотреть, как в прошлом грандиозные строения медленно приходят в упадок, — во всем этом есть нечто особенное. Наблюдать за этим можно не только на экране, но и в реальности, ведь на планете полно мест, оставленных человеком.


Старый отель на берегу итальянского озера

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Круизный корабль World Discoverer, который сел на мель в 2000 году у Соломоновых Островов

Оставленное всеми поместье Дуналистэр (Dunalistair) в Шотландии

Деревушка в швейцарском кантоне Тичино

Аквапарк во Вьетнаме, оставленный людьми

Заброшенный театр

Давно пустующее здание Португалии все еще великолепно

Библиотека в викторианском особняке

Заброшенный старый паровоз в Пермском крае

Лестница на маяк

Замок Леннокс в Шотландии, в котором когда-то была психиатрическая больница

Антверпенская биржа, где со Средних веков велась торговля: здание восстановили в 2019 году

Заброшенный замок чешской семьи аристократов Лобковиц

Кладбище кораблей

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Метки: в мире   заброшка   интересно   удивительно   удивительные места   фото   
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