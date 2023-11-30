От аквапарка во Вьетнаме до кладбища паровозов в России: 14 мест, покинутых человеком

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Удивительные места со всего мира, которые оставил человек.
Люди испытывают смешанные чувства по поводу мест, которые они оставили. Возможно, именно по этой причине так популярны фильмы и сериалы о жизни после апокалипсиса. Наблюдать, как природа берет свое и отвоевывает территории, смотреть, как в прошлом грандиозные строения медленно приходят в упадок, — во всем этом есть нечто особенное. Наблюдать за этим можно не только на экране, но и в реальности, ведь на планете полно мест, оставленных человеком.
Старый отель на берегу итальянского озера
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Круизный корабль World Discoverer, который сел на мель в 2000 году у Соломоновых Островов
Оставленное всеми поместье Дуналистэр (Dunalistair) в Шотландии
Деревушка в швейцарском кантоне Тичино
Аквапарк во Вьетнаме, оставленный людьми
Заброшенный театр
Давно пустующее здание Португалии все еще великолепно
Библиотека в викторианском особняке
Заброшенный старый паровоз в Пермском крае
Лестница на маяк
Замок Леннокс в Шотландии, в котором когда-то была психиатрическая больница
Антверпенская биржа, где со Средних веков велась торговля: здание восстановили в 2019 году
Заброшенный замок чешской семьи аристократов Лобковиц
Кладбище кораблей
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