От аквапарка во Вьетнаме до кладбища паровозов в России: 14 мест, покинутых человеком

Люди испытывают смешанные чувства по поводу мест, которые они оставили. Возможно, именно по этой причине так популярны фильмы и сериалы о жизни после апокалипсиса. Наблюдать, как природа берет свое и отвоевывает территории, смотреть, как в прошлом грандиозные строения медленно приходят в упадок, — во всем этом есть нечто особенное. Наблюдать за этим можно не только на экране, но и в реальности, ведь на планете полно мест, оставленных человеком.

Старый отель на берегу итальянского озера