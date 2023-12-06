17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением

Тем не менее, как бы дорого не стоили новейшие разработки, некоторые антикварные вещи, передавшиеся современникам от прошлых поколений, всё же дороже любого мудрёного приспособления современности. Антиквариат, сохранившийся у некоторых людей, буквально бесценен, так как хранит в себе дух прошлых эпох. Благодаря уходу многие вещицы даже не утратили свой полезный функционал, а их внешний вид остался практически неизменным. Правда здорово? Фотографиями своего достояния пользователи сети делятся с гордостью, ну а мы делимся самыми интересными из них с вами.

Драгоценность, подаренная, вероятно, самой королевой Викторией в 1884 году