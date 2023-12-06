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17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением

17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением

Автор:
06 декабря 2023 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   антиквар   интересно   красота   подборка   удивительно   фото   
2477
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Сегодня функциональные гаджеты последнего поколения и инновационные вещицы завоёвывают сердца миллионов людей и вызывают заветное: «Не знаю зачем, но мне это надо».

Тем не менее, как бы дорого не стоили новейшие разработки, некоторые антикварные вещи, передавшиеся современникам от прошлых поколений, всё же дороже любого мудрёного приспособления современности. Антиквариат, сохранившийся у некоторых людей, буквально бесценен, так как хранит в себе дух прошлых эпох. Благодаря уходу многие вещицы даже не утратили свой полезный функционал, а их внешний вид остался практически неизменным. Правда здорово? Фотографиями своего достояния пользователи сети делятся с гордостью, ну а мы делимся самыми интересными из них с вами.


Драгоценность, подаренная, вероятно, самой королевой Викторией в 1884 году

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Эту драгоценность моя прабабушка очень ценила и носила её только на особых мероприятиях. Затем она передала её своей внучке, а та — своей. Так она оказалась у моей матери.


Угловой стул в английском георгианском стиле, сделанный примерно в последней четверти XVIII века. Найден в замке Рэби в графстве Дарем


Квартирный паровой радиатор 1890-х годов со встроенным подогревателем еды

В европейских и американских домах конца 19 века можно было увидеть крайне необычный отопительный прибор — чугунный радиатор со специальным шкафчиком для посуды. Такие приспособления устанавливались на кухнях либо в столовых. Впервые это чудо появилось в 1892 году в США. Несколько позже приспособление появилось в домах европейцев. В конце 19 века отопительный прибор с дополнительными функциями можно было встретить и в России.


Шрапнель от артиллерийского снаряда, которую впоследствии превратили в кулон, 1915 год

Сам талисман обернут в 14-каратное золото и выполнен в виде подвески.


«Эта детская антикварная кроватка начала XX века находится в семье моей жены уже несколько поколений»

Кто-то из родственников привез её из Китая. Жаль, что других сведений не сохранилось.


Это огромная птичья клетка высотой больше 2 метров! Отчётливо прослеживается викторианский стиль в дизайне

Подобные клетки предназначались для птиц крупных размеров. Имеют французское происхождение XIX века. Любопытно, что подобные изделия изготавливаются мастерами даже сегодня.


Антикварный держатель из набора для шитья, 1920 год

Это держатель для напёрстков из орехового дерева с фетровой подушечкой в ​​крышке. В ней удобно хранить булавки и иголки.


Антикварный серебряный футляр для помады

К 1915 году помада продавалась в металлических цилиндрических контейнерах. Женщинам приходилось кончиком ногтя сдвигать крошечный рычажок на боковой стороне тюбика, чтобы переместить помаду наверх футляра.


Кошелёк для монет из французской кольчуги и 18-каратного золота


Жутковатая и необычная брошь 1900 года

Вероятно, эта брошь использовалась не только для украшения, но и для защиты от сглаза. В те времена эта была распространённая практика.


Антикварный вентилятор для похоронного бюро


Такие вентиляторы использовали для изгнания насекомых и устранения трупного запаха. У большинства из них с обеих сторон были фонари для освещения гроба. 


Ведро для шампанского XVIII века


«Одна из моих ценных вещей. Полный флакон брюшнотифозной вакцины времён Второй мировой войны»


Сургучная печать викторианской эпохи

Эта очаровательная печать была сделана приблизительно в середине или конце 1800-х годов.


Французский паланкин начала XVIII века с оригинальными стёклами


Паланкин — это специальные крытые носилки, которые использовались для передвижения знатных и богатых особ.


Винтажная зубная щётка из серебра со сменной щёточкой


Вырезанный вручную катафалк 1920-х годов


Автомобили для похорон изначально делали в тех же мастерских, что и конные экипажи. Поэтому в из дизайне нередко появлялись похожие мотивы. При оформлении ритуальных авто нередко применялась резьба, а для украшения использовались вазоны, колоны и скульптуры разной формы.


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Метки: Вещи   антиквар   интересно   красота   подборка   удивительно   фото   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Интернета ещё не было и люди тогда не знали, что вакцинация - это зло чистейшей воды. Во-первых, вакцина не даёт гарантии, во-вторых.....
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8k
vasilykopkov 42 минуты назад
Предназначением этих вещей поражены не только лишь все, но и вообще мало кто поражён...
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20k
anpetrof 46 минут назад
Комментарий к фото
Такая функция у батареи и сейчас пригодилась бы.
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Крупную птицу не пропихнуть в дверку той клетки, да и не нужно, ибо она предназначена для стайки мелких.
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1k
Ян 2 часа назад
Я поражен их предназначением
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